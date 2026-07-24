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Fashion 24.07.2026

Kylie Minogue approved: Τα πιο στιλάτα bucket hats της αγοράς για να αντιγράψεις το look της

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Η Kylie Minogue απολαμβάνει τις διακοπές της και εντυπωσιάζει με το καλοκαιρινό look της, έχοντας για πρωταγωνιστή ένα oversized bucket hat
Μαρία Χατζηγιάννη

Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς απολαμβάνει η Kylie Minogue, η οποία γεμίζει τις μπαταρίες της και μοιράζεται καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τους εκατομμύρια ακολούθους της. Η αγαπημένη pop star ανέβασε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό καρουζέλ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντάς μας μια γεύση από τις διακοπές της και, φυσικά, από το ανεπιτήδευτα chic στιλ της.

kylie_minogue_kapelo
https://www.instagram.com/kylieminogue/

Στις φωτογραφίες, η διάσημη τραγουδίστρια ποζάρει με πιο ανάλαφρα και καλοκαιρινά looks, τα οποία αποπνέουν ζωντάνια και θετική ενέργεια. Το σύνολό της ξεχειλίζει από χρώμα και στιλιστικές πινελιές που τραβούν τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως γνωρίζει πώς να κάνει ακόμα και τις πιο απλές στιγμές να μοιάζουν με editorial μόδας.

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Το look της Kylie Minogue στηρίζεται σε fun, καλοκαιρινούς συνδυασμούς. Συγκεκριμένα, την είδαμε να φοράει ένα άνετο γκρίζο μπλουζάκι με χρωματιστό τύπωμα, το οποίο συνδύασε με κόκκινες σαγιονάρες για μια παιχνιδιάρικη και cool διάθεση. Την εικόνα συμπλήρωσαν ιδανικά ένα τσαντάκι σε απόχρωση της μέντας και ένα φινετσάτο μαντήλι με πολύχρωμο μοτίβο.

https://www.instagram.com/kylieminogue/
https://www.instagram.com/kylieminogue/

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση και αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή του outfit δεν είναι άλλο από το oversized, μπεζ bucket hat της. Το καπέλο αυτό όχι μόνο της χάρισε την απαραίτητη προστασία από τον ήλιο, αλλά έδωσε και τον απαραίτητο street-style αέρα στην εμφάνισή της, επιβεβαιώνοντας πως τα καπέλα είναι το must-have αξεσουάρ του φετινού καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/kylieminogue/
https://www.instagram.com/kylieminogue/

Τα καπέλα αποτελούν διαχρονικά τον καλύτερο φίλο των διακοπών, καταφέρνοντας να μεταμορφώσουν ακόμα και το πιο απλό casual σύνολο σε μια προσεγμένη εμφάνιση υψηλής αισθητικής. Η επιλογή ενός oversized bucket hat δείχνει ακριβώς αυτή την τάση για άνεση χωρίς καμία έκπτωση στο στιλ, προσφέροντας παράλληλα μια ανεπιτήδευτη αύρα σταρ που ταιριάζει απόλυτα σε μια καλοκαιρινή απόδραση.

https://www.instagram.com/kylieminogue/
https://www.instagram.com/kylieminogue/

Είτε πρόκειται για χαλαρές βόλτες στα σοκάκια ενός νησιού είτε για στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα, ένα statement καπέλο όπως αυτό της Kylie Minogue λειτουργεί ως η ιδανική κορνίζα για το πρόσωπο. Απογειώνει την προσωπικότητα του look, δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες και αποδεικνύει ότι τα αξεσουάρ είναι τελικά εκείνα που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στην γκαρνταρόμπα μας.

1. Sun of a beach

sun_of_a_beach

2. adidas 

adidas_bucket

3. Mohito

mohito_kapelo

4. Badila

badila_kapelo

5. Marks & Spencers

marks_spencers

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Fashion fashion trend Kylie Minogue Καλοκαίρι 2026
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