Φέρε τον αέρα της Νότιας Γαλλίας στην ντουλάπα σου με το πιο hot print του καλοκαιριού

Ξέχνα τα κλασικά prints και βάλε στη ζωή σου τις φαρδιές ρίγες που φέρνουν τον αέρα της Νότιας Γαλλίας απευθείας στην ντουλάπα σου

Με μια ματιά Οι χρωματιστές, φαρδιές ρίγες είναι η hot τάση του καλοκαιριού.

Το print θυμίζει Νότια Γαλλία και πολυτελή beach clubs.

Προσφέρει μια ανανεωμένη, περιπετειώδη εναλλακτική στα κλασικά prints.

Είναι ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί από την παραλία έως το brunch. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το καλοκαίρι για τους περισσότερους σημαίνει απλώς ταξίδια και αποδράσεις, εσύ ως αληθινό fashion icon ξέρεις καλά ότι η σεζόν ξεκινάει πρωτίστως από την ντουλάπα σου και τις στιλιστικές σου αναζητήσεις. Με το που ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα social media γεμίζουν με νέες τάσεις, νιώθεις αμέσως την ακαταμάχητη ανάγκη να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου με πιο τολμηρά κομμάτια, αφήνοντας πίσω σου τα ασφαλή και προβλέψιμα looks των προηγούμενων μηνών.

Μπορεί τα κλασικά prints όπως το διαχρονικό λεοπάρ, το ρομαντικό καρό gingham και τα παιχνιδιάρικα polka dots να έχουν πάντα μια σταθερή θέση στην καρδιά σου, όμως φέτος το καλοκαίρι αναζητάς απεγνωσμένα κάτι πολύ πιο φρέσκο και περιπετειώδες. Εδώ ακριβώς έρχονται να σου κλέψουν την παράσταση οι χρωματιστές ρίγες, όχι όμως εκείνες οι κλασικές και συνηθισμένες γραμμές που ήδη γνωρίζεις απ’ έξω, αλλά μια εντελώς ανανεωμένη και απογειωμένη εκδοχή τους.

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Φαντάσου τις εμβληματικές, φαρδιές ρίγες που θυμίζουν έντονα τις πολυτελείς ομπρέλες σε ένα κοσμοπολίτικο beach club στη Νότια Γαλλία, όπως ακριβώς τις είδαμε να παρελαύνουν στις πασαρέλες κορυφαίων οίκων μόδας, από τον Jacquemus μέχρι τον Ralph Lauren. Αυτή η ζωντανή Technicolor αισθητική έχει τη μαγική ικανότητα να σε μεταφέρει αυτόματα σε έναν εξωτικό και ηλιόλουστο προορισμό, ξυπνώντας μέσα σου την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση για περιπέτεια και νέα στιλιστικά ταξίδια.

Το καλύτερο κομμάτι αυτής της μεγάλης τάσης είναι πως, εκτός από το ότι σου χαρίζει ακαταμάχητο θέληση για διακοπές και σε κάνει να ξεχωρίζεις, αποδεικνύεται απίστευτα ευέλικτη και καθόλου φορεμένη σε σχέση με τα πολυχρησιμοποιημένα πουά. Μπορείς να τη φορέσεις με απόλυτη ευκολία από μια χαλαρή βόλτα στην ακρογιαλιά μέχρι το πιο hot και stylish brunch spot της πόλης, τραβώντας όλα τα βλέμματα θαυμασμού πάνω σου.

Είτε επιλέξεις ένα statement t-shirt, είτε μια κομψή tote bag, είτε αέρινα παντελόνια και φορέματα με έντονες ρίγες, δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο να φέρεις τον αέρα της υψηλής ραπτικής στην καθημερινότητά σου. Ήρθε λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να πειραματιστείς, να τολμήσεις το κάτι διαφορετικό και να αφήσεις το καλοκαιρινό σου στιλ να μιλήσει από μόνο του, αποδεικνύοντας πως η μόδα είναι πάνω από όλα παιχνίδι και φαντασία!

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