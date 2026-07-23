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Νews 23.07.2026

Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια

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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 2026 με πάνω από 63.000 επιτυχόντες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.
  • Συνολικά 63.609 υποψήφιοι εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Ανακοινώθηκαν επίσης αποτελέσματα για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις και για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη αναμονή για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 έφτασε στο τέλος της, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στις σχολές της χώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το τμήμα στο οποίο πέτυχαν, μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σηματοδοτεί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές για τους νέους που διεκδίκησαν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από εδώ και πέρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές.

Μαθητές σε σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων.
Στιγμιότυπο από σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων του 2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από τα προσωπικά τους στοιχεία. Παράλληλα, όσοι είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS, λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους με το τμήμα επιτυχίας τους. Η διαδικασία αφορά τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αλλά και όσους συμμετείχαν με το σύστημα του 10% από προηγούμενες εξετάσεις.

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Συνολικά, στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετείχαν 70.593 υποψήφιοι. Από αυτούς, οι 60.584 προέρχονται από τα Γενικά Λύκεια και οι 10.009 από τα Επαγγελματικά Λύκεια. Ο συνολικός αριθμός των επιτυχόντων που εισάγονται σε πανεπιστήμια, στρατιωτικές σχολές, αστυνομικές σχολές, ακαδημίες και άλλες εκπαιδευτικές δομές ανέρχεται στους 63.609 υποψηφίους.

αποτελέσματα των Πανελληνίων 2018

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τη βαθμολογία του πρώτου και του τελευταίου εισαχθέντα σε κάθε τμήμα, αλλά και συγκριτικά δεδομένα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, έγιναν γνωστά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιλογές των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους στα μηχανογραφικά δελτία.

Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Παιδείας

Για όσους ανήκουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (5%), ανακοινώθηκαν ξεχωριστά τα αποτελέσματα εισαγωγής. Στη συγκεκριμένη διαδικασία συμμετείχαν 2.938 υποψήφιοι, από τους οποίους οι 2.466 κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

απαντήσεις στα Λατινικά

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την επιτυχία τους μέσα από την αντίστοιχη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Φέτος, συνολικά 20.909 άτομα υπέβαλαν οριστικοποιημένο παράλληλο μηχανογραφικό, ενώ οι επιτυχόντες ανέρχονται σε 14.225.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί. Για τους νέους που ξεκινούν τώρα το πανεπιστημιακό ή εκπαιδευτικό τους ταξίδι, η ανακοίνωση των βάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα για μία νέα εποχή γεμάτη αλλαγές, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.

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Αποτελέσματα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 Πανελλήνιες
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