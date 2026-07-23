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Celeb World 23.07.2026

H Zendaya δέχτηκε πρόταση γάμου και η απάντησή της κάνει το γύρο του διαδικτύου

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Η Zendaya έγινε viral όταν fan της ζήτησε να τον παντρευτεί και η απάντησή της ήταν ξεκαρδιστική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Zendaya έλαβε πρόταση γάμου από θαυμαστή στο κόκκινο χαλί στο Μεξικό.
  • Η ηθοποιός απάντησε χιουμοριστικά "Άργησες", προκαλώντας γέλια.
  • Το βίντεο της αντίδρασής της έγινε viral στα social media.
  • Η απάντηση συνδέθηκε από τους fans με τη σχέση της με τον Tom Holland.
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Η Zendaya απέδειξε για ακόμη μία φορά πως εκτός από ταλέντο διαθέτει και απίστευτη αίσθηση του χιούμορ. Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο μιας viral στιγμής, όταν ένας θαυμαστής της τής έκανε μια απρόσμενη πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής της. Η αντίδρασή της ήταν τόσο αυθόρμητη που το βίντεο ταξίδεψε γρήγορα στα social media, με τους fans της να αποθεώνουν την ατάκα της.

Η Zendaya με εντυπωσιακή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Spider-Man, ποζάρει χαμογελώντας στους fans.
https://www.instagram.com/zendaya/

Το περιστατικό συνέβη στο κόκκινο χαλί ειδικής εκδήλωσης στο Μεξικό για την προώθηση της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day». Την ώρα που η Zendaya χαιρετούσε το κοινό και πόζαρε στους φωτογράφους, ένας fan από το πλήθος της φώναξε: «Θα με παντρευτείς, σε παρακαλώ;». Η ηθοποιός, χωρίς να χάσει το χαμόγελό της, απάντησε με χιούμορ: «Άργησες», προκαλώντας γέλια τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους χρήστες του διαδικτύου.

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Η ατάκα της Zendaya έγινε αμέσως viral, καθώς πολλοί fans τη συνέδεσαν με την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Tom Holland. Οι δύο ηθοποιοί, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Spider-Man, είναι μαζί από το 2017 και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Τα τελευταία χρόνια έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να μοιράζονται μόνο όσα θέλουν με το κοινό.

https://www.tiktok.com/@entertainmenttonight/video/7665069271453650206?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404358%2C121497414%2C122349556%2C122221973%2C122122240%2C121351166%2C121811500%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C122258714%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.protothema.gr%2Flife-style%2Farticle%2F1854715%2Fi-adidrasi-tis-zedagia-otan-thaumastis-tis-zitise-na-ton-padreutei-deite-video%2F&referer_video_id=7665069271453650206

Πριν από λίγους μήνες, έγινε γνωστό πως η Zendaya και ο Tom Holland ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή, κάτι που αργότερα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Tom Holland σε συνέντευξή του. Παρότι το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για την ξεχωριστή ημέρα, οι fans συνεχίζουν να δείχνουν την αγάπη τους για το ζευγάρι.

Zendaya εντυπωσιάζει με φόρεμα που θυμίζει φτερά αγγέλου στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης.
https://www.instagram.com/matieresfecales/

Η Zendaya, πάντως, συνεχίζει να αποδεικνύει πως μπορεί να διαχειριστεί κάθε στιγμή με χαμόγελο και αυθεντικότητα, ακόμα κι όταν βρίσκεται μπροστά σε χιλιάδες fans και κάμερες.

Η Zendaya και ο Tom Holland σε κοινή τους εμφάνιση, εν μέσω φημών για κρυφό γάμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια απλή αλλά ξεκαρδιστική απάντηση, η Zendaya χάρισε ακόμη μία viral στιγμή στους θαυμαστές της και απέδειξε γιατί παραμένει μία από τις πιο αγαπητές stars της νέας γενιάς.

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