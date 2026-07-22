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Celeb World 22.07.2026

Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο το Hollywood και ήρθε για διακοπές στην Ύδρα

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Από τον κόσμο του «The Last of Us» στα σοκάκια της Ύδρας - Ο Pedro Pascal απολαμβάνει ελληνικό καλοκαίρι με χαλαρή διάθεση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Pedro Pascal επέλεξε την Ύδρα για τις καλοκαιρινές του διακοπές.
  • Ο Pascal, γνωστός από «The Last of Us», «The Mandalorian» και «Game of Thrones», απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας.
  • Εντοπίστηκε σε βραδινή έξοδο και βόλτα στα σοκάκια της Ύδρας, δείχνοντας χαλαρός.
  • Η Ύδρα αποτελεί καταφύγιο για τον ηθοποιό μετά από απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζει να μαγνητίζει διάσημα πρόσωπα από όλο τον κόσμο και αυτή τη φορά ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ επέλεξε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της χώρας μας για να χαλαρώσει. Ο Pedro Pascal άφησε για λίγο πίσω του τα απαιτητικά γυρίσματα, τις κινηματογραφικές παραγωγές και τα φώτα της δημοσιότητας και βρέθηκε στην Ύδρα, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και ξεκούρασης.

pedro_pascal
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο διάσημος ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από μεγάλες επιτυχίες όπως το «The Last of Us», το «The Mandalorian» και το «Game of Thrones», επέλεξε το κοσμοπολίτικο νησί του Αργοσαρωνικού για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ότι ήρθε στην Ύδρα ήταν μια είδηση που τράβηξε γρήγορα το ενδιαφέρον, καθώς ο σταρ του Hollywood εντοπίστηκε σε βραδινή του έξοδο στο νησί, όπου απόλαυσε δείπνο μαζί με την παρέα του σε ένα από τα μαγαζιά της περιοχής.

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Μακριά από την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει κάθε του εμφάνιση, ο Pedro Pascal έδειχνε χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας τη βόλτα του στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας. Φορώντας ένα απλό μαύρο μπλουζάκι και έχοντας μια πιο καθημερινή εμφάνιση, έδειξε πως το ελληνικό νησί ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μετά από μια απαιτητική περίοδο επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Τα ελληνικά νησιά παραμένουν ένας από τους αγαπημένους προορισμούς διεθνών σταρ, χάρη στο φυσικό τοπίο, τη φιλοξενία και τη μοναδική καλοκαιρινή τους ενέργεια.

Ο Pedro Pascal ποζάρει με κομψό πουκάμισο και γυαλιά, ως το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel.
https://www.instagram.com/chanelofficial/

Ο Pedro Pascal βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του, με αρκετά νέα κινηματογραφικά projects να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική ταινία «Behemoth», όπου υποδύεται τον Alex Serian, έναν χαρισματικό τσελίστα που επιστρέφει στο Λος Άντζελες ύστερα από 20 χρόνια παρουσίας στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης σημαντικά ονόματα του κινηματογράφου, όπως η Olivia Wilde, η Eva Victor, η Alexa Swinton και άλλοι ηθοποιοί.

Pedro Pascal
https://www.instagram.com/pascalispunk/

Ανάμεσα σε γυρίσματα, βραβεία και επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο διάσημος ηθοποιός επέλεξε ένα μέρος όπου μπορεί να απολαύσει απλές στιγμές, όμορφες εικόνες και τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού. Και όπως φαίνεται, η Ύδρα κατάφερε να γίνει για λίγο το προσωπικό καταφύγιο ενός από τους πιο αγαπητούς σταρ της εποχής.

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Pedro Pascal ΕΛΛΑΔΑ καλοκαίρι
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