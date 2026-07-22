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Celeb News 22.07.2026

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βάζουν τέλος στις φήμες χωρισμού

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Χαμογελαστοί και μαζί μετά τα σενάρια κρίσης - Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη απαντούν με τον δικό τους τρόπο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη διέψευσαν φήμες χωρισμού μετά από 23 χρόνια σχέσης.
  • Το ζευγάρι επέλεξε να μην κάνει δημόσιες εξηγήσεις για τις φήμες.
  • Ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε κοινή φωτογραφία τους στο TikTok για να δείξει ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή.
  • Η απουσία κοινών δημόσιων εμφανίσεων είχε πυροδοτήσει τα σενάρια περί κρίσης στη σχέση τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη βρέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι για κάποιο νέο επαγγελματικό τους βήμα, αλλά εξαιτίας φημών που ήθελαν τη σχέση τους να περνά μια δύσκολη περίοδο. Τα σενάρια περί χωρισμού είχαν αρχίσει να πληθαίνουν, με αρκετές αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για σοβαρή κρίση ύστερα από 23 χρόνια κοινής πορείας.

https://www.instagram.com/sakisrouvas/
https://www.instagram.com/sakisrouvas/
Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη σε τρυφερή στιγμή, βάζοντας τέλος στις φήμες χωρισμού.
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Το ζευγάρι, ωστόσο, επέλεξε για ακόμη μία φορά να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην μπει στη διαδικασία δημόσιων εξηγήσεων. Αντί για μια επίσημη ανακοίνωση ή μια μακροσκελή απάντηση, ο Σάκης Ρουβάς έκανε μια κίνηση που για πολλούς ήταν αρκετή για να δείξει πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική από τα δημοσιεύματα.

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Μια κοινή τους φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές τους ήρθε να βάλει στο προσκήνιο την εικόνα ενός ζευγαριού που συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές μαζί, μακριά από την ένταση των φημών.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη χαμογελούν στον φακό, βάζοντας τέλος στις φήμες χωρισμού.
https://www.tiktok.com/@sakisrouvas
Ο Σάκης Ρουβάς απολαμβάνει ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα, βάζοντας τέλος στις φήμες χωρισμού.
https://www.tiktok.com/@sakisrouvas

Ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μια κοινή φωτογραφία με την Κάτια Ζυγούλη, στην οποία οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και χαλαροί, κάνοντας παιχνιδιάρικες γκριμάτσες μπροστά στην κάμερα. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα emoji καρδιάς και ένα αστεράκι, μια μικρή αλλά συμβολική κίνηση που πολλοί θεώρησαν ως τον δικό του τρόπο να δείξει πως η σχέση τους παραμένει δυνατή. Χωρίς μεγάλα λόγια και χωρίς να αναφερθεί άμεσα στις φήμες, ο γνωστός τραγουδιστής άφησε τη συγκεκριμένη εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

Η Κάτια Ζυγούλη χαμογελάει και βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού από τον Σάκη Ρουβά.
https://www.instagram.com/katiazygouli/

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αρκετά δημοσιεύματα σχετικά με τη σχέση του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, με αφορμή κυρίως τη μειωμένη κοινή παρουσία τους σε δημόσιες εμφανίσεις. Η απουσία συχνών κοινών φωτογραφιών και εμφανίσεων δημιούργησε ερωτήματα, με ορισμένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια περίοδο απόστασης ανάμεσά τους. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με πρόσωπα που βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας, η απουσία δημόσιων στιγμών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα στην προσωπική τους ζωή.

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ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ
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