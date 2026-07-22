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Life 22.07.2026

Βγαίνεις έξω με 40 βαθμούς; Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου

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Ο καύσωνας χτυπά κόκκινο - Τα μικρά μυστικά για να κυκλοφορείς έξω χωρίς να υποφέρεις από τη ζέστη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Απέφυγε τις μετακινήσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, προτιμώντας πρωί ή αργά το απόγευμα.
  • Φόρα άνετα, φαρδιά ρούχα ανοιχτών χρωμάτων από βαμβακερά ή δροσερά υφάσματα.
  • Έχε μαζί σου νερό, αντηλιακό, ανεμιστηράκι τσέπης και υγρά μαντηλάκια.
  • Κινήσου στη σκιά, κάνε διαλείμματα αν νιώσεις κόπωση και μην αφήνεις τίποτα στο αυτοκίνητο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ο καύσωνας κάνει την εμφάνισή του και ο υδράργυρος ανεβαίνει στα ύψη, ακόμη και μια απλή έξοδος από το σπίτι χρειάζεται λίγο καλύτερη οργάνωση. Μια βόλτα για ψώνια, μια μετακίνηση στη δουλειά ή μια σύντομη υποχρέωση μπορεί να γίνει πολύ πιο κουραστική όταν ο ήλιος καίει και η θερμοκρασία πλησιάζει τους 40 βαθμούς.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

 

Το μυστικό για να αντιμετωπίσεις τη ζέστη δεν είναι να μένεις κλεισμένος μέσα όλη μέρα, αλλά να προετοιμάζεσαι σωστά πριν ανοίξεις την πόρτα. Με τις κατάλληλες επιλογές σε ρούχα, αξεσουάρ και μικρά αντικείμενα που έχεις μαζί σου, μπορείς να κάνεις την έξοδό σου πιο άνετη και ασφαλή.

Διάβασε επίσης: Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Πριν βγεις από το σπίτι, διάλεξε τη σωστή ώρα

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να σκεφτείς στον καύσωνα είναι η ώρα. Προσπάθησε να αποφεύγεις τις μετακινήσεις από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη και η θερμοκρασία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα. Οι καλύτερες ώρες για εξωτερικές δουλειές είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η ζέστη είναι πιο υποφερτή. Αν δεν μπορείς να αποφύγεις την έξοδο τις θερμές ώρες, φρόντισε να είσαι όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένος.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Unsplash

Τι να φοράς όταν έχει καύσωνα

Τα ρούχα παίζουν μεγάλο ρόλο στο πώς θα νιώσεις έξω.

  • Προτίμησε άνετα, φαρδιά ρούχα που επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει.
  • Διάλεξε ανοιχτά χρώματα, καθώς απορροφούν λιγότερη θερμότητα.
  • Προτίμησε βαμβακερά και δροσερά υφάσματα αντί για συνθετικά.
  • Μην ξεχνάς το καπέλο, ειδικά αν πρόκειται να περπατήσεις σε δρόμους χωρίς σκιά.
  • Τα γυαλιά ηλίου βοηθούν στην προστασία των ματιών από το έντονο φως.
  • Τα πράγματα που αξίζει να έχεις πάντα μαζί σου
  • Μια μικρή τσάντα με τα απαραίτητα μπορεί να σε σώσει στις ζεστές ημέρες.
  • Ένα μπουκάλι νερό

Η ενυδάτωση είναι το πιο σημαντικό. Μην περιμένεις να διψάσεις για να πιεις νερό, ειδικά αν κινείσαι ή βρίσκεσαι έξω για ώρα.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Unsplash

Τι να πάρεις μαζί σου

1.Ένα μικρό ανεμιστηράκι τσέπης

Τα μικρά φορητά ανεμιστηράκια μπορούν να προσφέρουν στιγμιαία ανακούφιση όταν βρίσκεσαι σε δρόμους, μέσα μεταφοράς ή χώρους χωρίς καλό αερισμό.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Unsplash

2. Αντιηλιακό

Ακόμη και για μια σύντομη έξοδο, η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη, ειδικά στις ώρες έντονης ακτινοβολίας.

Διάβασε επίσης: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

3. Υγρά μαντηλάκια ή ένα μικρό μπουκαλάκι νερό για δροσιά

Μπορούν να φανούν χρήσιμα όταν νιώθεις ότι η ζέστη γίνεται αποπνικτική.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Ένα μικρό σνακ

Ένα φρούτο ή ένα ελαφρύ σνακ μπορεί να βοηθήσει, ειδικά αν πρόκειται να λείψεις αρκετές ώρες από το σπίτι.

Μικρά κόλπα που κάνουν τη διαφορά

  • Όταν κυκλοφορείς στον καύσωνα, προσπάθησε να κινείσαι όσο γίνεται στη σκιά και να κάνεις μικρά διαλείμματα αν νιώσεις κόπωση.
  • Μην βιάζεσαι να ολοκληρώσεις τις δουλειές σου αν αισθανθείς ζάλη, αδυναμία ή έντονη δυσφορία. Βρες ένα δροσερό σημείο, κάθισε και δώσε χρόνο στον οργανισμό σου να επανέλθει.
  • Επίσης, αν χρησιμοποιείς αυτοκίνητο, θυμήσου ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να ανέβει πολύ γρήγορα. Μην αφήνεις μέσα παιδιά, κατοικίδια ή αντικείμενα που μπορεί να αλλοιωθούν από τη ζέστη.
Γυναίκα με γυαλιά ηλίου χαμογελά κρατώντας μια φέτα καρπούζι, το τέλειο summer drink για όλη την παρέα.
Pexels

Ο καύσωνας θέλει προετοιμασία, όχι πανικό

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο δύσκολη, όμως με λίγη προσοχή μπορείς να συνεχίσεις τις δραστηριότητές σου χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Ένα μπουκάλι νερό, τα σωστά ρούχα, λίγη σκιά και ένας καλύτερος προγραμματισμός είναι αρκετά για να κάνεις τις μετακινήσεις σου πιο άνετες. Γιατί στον καύσωνα η μικρή προετοιμασία πριν βγεις από το σπίτι μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

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Καλοκαίρι 2026 καύσωνας
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