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Beauty 21.07.2026

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

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Από το παγωμένο toner μέχρι τα blotting papers και τη σωστή εφαρμογή δροσερών προϊόντων, αυτά τα απλά beauty hacks θα σε «σώσουν» μέσα στον καύσωνα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ψύξτε το toner ή το face mist στο ψυγείο για άμεση αναζωογόνηση και σύσφιξη πόρων.
  • Χρησιμοποιήστε blotting papers αντί για πούδρα για να απορροφήσετε λιπαρότητα χωρίς να επιβαρύνετε το δέρμα.
  • Εφαρμόστε δροσερό gel αλόης ή mist στους καρπούς για να μειώσετε τη θερμοκρασία του σώματος.
  • Η ζέστη απαιτεί μινιμαλισμό στη ρουτίνα ομορφιάς, με ελαφριά και λειτουργικά προϊόντα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νιώθεις ότι η θερμοκρασία χτυπάει «κόκκινο» και η ρουτίνα ομορφιάς σου μετατρέπεται καθημερινά σε έναν άνισο αγώνα ενάντια στη λιπαρότητα, τον ιδρώτα και την ασφυκτική ζέστη, δεν είσαι η μόνη. Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, η επιδερμίδα σου χρειάζεται απεγνωσμένα «ανάσες» και στρατηγικές που δεν θα επιβαρύνουν τους πόρους σου με περιττά στρώματα προϊόντων, αλλά θα σου προσφέρουν εκείνη την πολύτιμη αίσθηση δροσιάς που αναζητάς για να ανταπεξέλθεις στην ημέρα. Είναι η εποχή που το δέρμα σου ζητά μινιμαλισμό και έξυπνες, λειτουργικές λύσεις που σέβονται τη φυσιολογία του, προστατεύοντάς το παράλληλα από το περιβαλλοντικό στρες που προκαλεί ο καύσωνας.

skincare
Unsplash

Ξέχνα τα βαριά foundations, τις πλούσιες κρέμες και τα πολύπλοκα βήματα που το μόνο που καταφέρνουν είναι να «λιώνουν» πριν καν προλάβεις να βγεις από την πόρτα του σπιτιού σου. Το κλειδί για να παραμείνεις φρέσκια, με φυσική λάμψη και αναζωογονημένη όψη ακόμη και κάτω από τον καυτό ήλιο, βρίσκεται σε μερικά έξυπνα beauty hacks που μπορείς να ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μετατρέποντας απλές κινήσεις σε μια στρατηγική δροσιάς, μπορείς να διατηρήσεις το μακιγιάζ σου ανέπαφο, να ηρεμήσεις τους ερεθισμούς από τη ζέστη και να νιώθεις την επιδερμίδα σου ανάλαφρη, δημιουργώντας ένα αίσθημα ευεξίας που θα σε συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, όποια κι αν είναι η ένταση του καύσωνα έξω.

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1. Το «frozen toner» trick

Το πιο απλό και αποτελεσματικό βήμα που μπορείς να κάνεις είναι να εκμεταλλευτείς το ψυγείο σου, μεταφέροντας εκεί το toner ή το face mist σου. Η εφαρμογή ενός παγωμένου προϊόντος απευθείας στο πρόσωπό σου το πρωί δεν προσφέρει μόνο μια άμεση αίσθηση αναζωογόνησης, αλλά βοηθά στη σύσφιξη των πόρων και στη δραστική μείωση του πρηξίματος που προκαλεί η ζέστη. Αν θέλεις να απογειώσεις το αποτέλεσμα, πρόσθεσε στο mist σου μια σταγόνα αιθέριο έλαιο μέντας, το οποίο θα προσφέρει μια φυσική, παγωμένη αίσθηση που θα διαρκέσει για αρκετή ώρα.

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freepik

2. Blotting papers αντί για πούδρα

Όταν η ζέστη γίνεται ανυπόφορη, ο πειρασμός να καλύψεις τη γυαλάδα με έξτρα στρώσεις πούδρας είναι μεγάλος, όμως το αποτέλεσμα είναι συνήθως καταστροφικό, καθώς δημιουργείται ένα «λασπωμένο» στρώμα πάνω στο δέρμα σου. Αντί να προσθέτεις προϊόν, επίλεξε τα blotting papers (τα ειδικά χαρτάκια κατά της λιπαρότητας), τα οποία είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου. Ταμπονάροντας απλά τα σημεία που «ιδρώνουν», αφαιρείς μόνο το περιττό σμήγμα και τον ιδρώτα, επιτρέποντας στο μακιγιάζ σου να μείνει ανέπαφο και στην επιδερμίδα σου να «αναπνεύσει» πραγματικά.

skincare
unsplash

3. Δροσιά μέσω των καρπών

Αυτό είναι το «κρυφό» hack που θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις τη θερμοκρασία του σώματός σου σε χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πριν βγεις από το σπίτι, εφάρμοσε ένα δροσερό gel αλόης ή ένα ελαφρύ, ενυδατικό body mist στα σημεία των σφυγμών, δηλαδή στους καρπούς σου, πίσω από τα γόνατα και στο πίσω μέρος του λαιμού. Επειδή το αίμα κυκλοφορεί πιο κοντά στην επιφάνεια του δέρματος σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία, η δροσιά του προϊόντος θα μεταφερθεί πολύ πιο γρήγορα σε όλο σου το σώμα, προσφέροντάς σου μια αίσθηση άνεσης που θα σε κρατήσει δροσερή ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash

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beauty Καλοκαίρι 2026 καύσωνας
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