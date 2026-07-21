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Beauty 21.07.2026

Το νέο long bob της Ελένης Βουλγαράκη είναι η έμπνευση που χρειαζόσουν για το καλοκαίρι

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Η Ελένη Βουλγαράκη υιοθέτησε το απόλυτο long bob κούρεμα, αποκαλύπτοντας με χιούμορ τις σκέψες της για το νέο της στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Βουλγαράκη υιοθέτησε ένα κομψό long bob, αποχαιρετώντας τα μακριά μαλλιά της.
  • Το long bob προσφέρει ισορροπία μεταξύ κοντού και μακρύ, ταιριάζει σε κάθε πρόσωπο.
  • Το καρέ είναι ιδανικό για το καλοκαίρι, προσφέρει δροσιά και ευκολία στο styling.
  • Συμβουλευτείτε κομμωτή για το μήκος και χρησιμοποιήστε sea salt spray για texture.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια φρέσκια και απόλυτα στιλάτη αλλαγή στην εμφάνισή της έκανε η Ελένη Βουλγαράκη, ενδίδοντας στη μεγάλη γοητεία των πιο hot κουρεμάτων της σεζόν. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός αποχαιρέτησε τα μακριά μαλλιά της και υιοθέτησε ένα κομψό long bob, που αναδεικνύει μοναδικά τα χαρακτηριστικά της και προσδίδει μια ανάλαφρη, καλοκαιρινή αύρα στο στιλ της.

eleni_voulgaraki_kare
https://www.instagram.com/voulgaraki_el/

Η ίδια έσπευσε να μοιραστεί την ανανέωσή της με τους followers της στα social media, ποζάροντας με το νέο της hair look, ενώ με χιούμορ και αυτοσαρκασμό αποκάλυψε τις δεύτερες σκέψες της για το μήκος, γράφοντας χαρακτηριστικά στο TikTok: «Εγώ που μέχρι χθες ένιωθα πολύ γενναία που έκοψα τα μαλλιά μου και σήμερα σκέφτομαι μήπως δεν είναι αρκετά καρέ και θέλω να τα κόψω κι άλλο, είμαι καλά;».

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Γιατί το καρέ είναι η απόλυτη τάση

Το καρέ δεν φεύγει ποτέ πραγματικά από τη μόδα, αλλά κάθε χρόνο επιστρέφει πιο δυναμικά και το long bob της Ελένης Βουλγαράκη αποτελεί την κορυφαία επιλογή γιατί προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο κοντό και το μακρύ. Είναι μοντέρνο, ταιριάζει σχεδόν σε κάθε σχήμα προσώπου και δίνει την αίσθηση ενός πλούσιου, υγιούς και περιποιημένου hair look, απαλλαγμένου από την ταλαιπωρία της ψαλίδας.

@voulgarakieleniΉ του ύψους ή του βάθους μια ζωή♬ sonido original – victor puro♥️ sentimiento


Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού τα μακριά μαλλιά γίνονται βάρος, οπότε το καρέ απελευθερώνει τον αυχένα και σε κάνει να αισθάνεσαι αμέσως πιο δροσερή και ανάλαφρη. Αποτελεί επίσης την ιδανική ευκαιρία για αποτοξίνωση από τη φθορά, κόβοντας ταλαιπωρημένες άκρες, ενώ προσφέρει απίστευτη ευκολία στο styling καθώς δείχνει εντυπωσιακό και με φυσικό, ανάλαφρο σπάσιμο μόλις στεγνώσει από το αλάτι της θάλασσας.

Smart tips για το τέλειο αποτέλεσμα

Για να πετύχεις το ιδανικό αποτέλεσμα, συμβουλεύσου τον κομμωτή σου ώστε να προσαρμόσει το μήκος σύμφωνα με το σχήμα του προσώπου σου, και χρησιμοποίησε ένα spray με θαλασσινό αλάτι για texture στις άκρες ώστε να αποφύγεις το αυστηρό αποτέλεσμα. Και αν τελικά σε κυριεύσουν οι αμφιβολίες όπως η Ελένη Βουλγαράκη, μην ξεχνάς ότι μπορείς πάντα να το κοντύνεις λίγο παραπάνω στην επόμενη επίσκεψη.

 

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beauty ελένη Βουλγαράκη μαλλιά
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