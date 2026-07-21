Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 21.07.2026

«The Odyssey»: Ο Christopher Nolan έγραψε ιστορία με το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα κινηματογραφική επική δημιουργία του Christopher Nolan σάρωσε το παγκόσμιο box office από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το «The Odyssey» του Christopher Nolan σημείωσε παγκόσμιο άνοιγμα 264,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η ταινία κατέχει πλέον το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα στην καριέρα του σκηνοθέτη.
  • Το άνοιγμα του «The Odyssey» ξεπέρασε προηγούμενες επιτυχίες του Nolan όπως το «The Dark Knight Rises».
  • Η επιτυχία υποδηλώνει ότι το κοινό αναζητά κινηματογραφικές εμπειρίες μεγάλης κλίμακας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες ταινίες απλώς κυκλοφορούν στις αίθουσες και κάποιες μετατρέπονται από την πρώτη στιγμή σε παγκόσμιο κινηματογραφικό γεγονός. Το «The Odyssey» του Christopher Nolan ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς το πρώτο του Σαββατοκύριακο στους κινηματογράφους εξελίχθηκε σε θρίαμβο παγκόσμιας κλίμακας. Αν παρατήρησες ότι όλοι γύρω σου μιλούσαν για τη νέα ταινία του διάσημου σκηνοθέτη, υπήρχε λόγος – το κοινό πραγματικά έσπευσε να τη δει.

https://www.instagram.com/matt_damon_official/
https://www.instagram.com/matt_damon_official/
https://www.instagram.com/christophernolann/
https://www.instagram.com/christophernolann/

Η νέα επική δημιουργία του Christopher Nolan σημείωσε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στο box office, συγκεντρώνοντας περίπου 264,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο της Σαββατοκύριακο προβολής. Με αυτόν τον τρόπο, το «The Odyssey» έγινε το μεγαλύτερο παγκόσμιο άνοιγμα που έχει καταγράψει ποτέ ταινία του Nolan, ξεπερνώντας προηγούμενες τεράστιες επιτυχίες του σκηνοθέτη. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτελεί μόνο μια εμπορική επιτυχία, αλλά και μια ισχυρή ένδειξη ότι το κοινό εξακολουθεί να αναζητά μεγάλες κινηματογραφικές εμπειρίες στη μεγάλη οθόνη, ειδικά όταν πίσω από μια παραγωγή βρίσκεται ένα όνομα με τόσο ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα.

«Avengers: Doomsday» – Το trailer που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε

Με το «The Odyssey», ο Christopher Nolan κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ταινία άφησε πίσω της σημαντικές παραγωγές που είχαν σημειώσει τεράστια επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Για σύγκριση, οι παγκόσμιες εισπράξεις των μεγαλύτερων κινηματογραφικών ανοιγμάτων του Nolan διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • «The Odyssey» – 264 εκατομμύρια δολάρια
  • «The Dark Knight Rises» – 249 εκατομμύρια δολάρια
  • «The Dark Knight» – 198 εκατομμύρια δολάρια
  • «Oppenheimer» – 180 εκατομμύρια δολάρια
https://www.instagram.com/matt_damon_official/
https://www.instagram.com/matt_damon_official/
https://www.instagram.com/christophernolann/
https://www.instagram.com/christophernolann/

Η επίδοση αυτή δείχνει τη δυναμική που συνεχίζει να έχει το όνομα του Christopher Nolan στο παγκόσμιο κοινό. Από τις ταινίες Batman μέχρι το βραβευμένο «Oppenheimer», ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με τους θεατές, οι οποίοι περιμένουν κάθε νέα του παραγωγή ως ένα σημαντικό κινηματογραφικό γεγονός.

Ο Christopher Nolan, με το «The Odyssey», δεν πέτυχε απλώς ένα ακόμα εμπορικό χτύπημα. Κατάφερε να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του κινηματογραφική ιστορία και να αποδείξει ότι μια μεγάλη ιστορία, όταν παρουσιάζεται με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να ενώσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Hillman College ανοίγει ξανά! Το Netflix φέρνει στις οθόνες το «A Different World»

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christopher Nolan Οδύσσεια ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το νέο long bob της Ελένης Βουλγαράκη είναι η έμπνευση που χρειαζόσουν για το καλοκαίρι

Το νέο long bob της Ελένης Βουλγαράκη είναι η έμπνευση που χρειαζόσουν για το καλοκαίρι

21.07.2026
Επόμενο
Η Gigi Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα της Victoria’s Secret για το show στο Λος Άντζελες

Η Gigi Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα της Victoria’s Secret για το show στο Λος Άντζελες

21.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Έφυγε από τη ζωή ο John Kirby: Ποιος είναι ο «αόρατος» acting coach του Hollywood
Cinema

Έφυγε από τη ζωή ο John Kirby: Ποιος είναι ο «αόρατος» acting coach του Hollywood

21.07.2026
Το Hillman College ανοίγει ξανά! Το Netflix φέρνει στις οθόνες το «A Different World»
Cinema

Το Hillman College ανοίγει ξανά! Το Netflix φέρνει στις οθόνες το «A Different World»

21.07.2026
«Avengers: Doomsday» – Το trailer που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε
Cinema

«Avengers: Doomsday» – Το trailer που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε

21.07.2026
Το «The Odyssey» σαρώνει με το εκρηκτικό ντεμπούτο των 124,5 εκατ. δολάρια
Cinema

Το «The Odyssey» σαρώνει με το εκρηκτικό ντεμπούτο των 124,5 εκατ. δολάρια

21.07.2026
Το ελληνικό πρόγραμμα και οι δράσεις του 11ου Beyond Borders
Cinema

Το ελληνικό πρόγραμμα και οι δράσεις του 11ου Beyond Borders

20.07.2026
Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»
Cinema

Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»

20.07.2026
Tom Cruise: Οι απρόσμενες συνεργασίες και οι φήμες που αναστάτωσαν το Hollywood
Cinema

Tom Cruise: Οι απρόσμενες συνεργασίες και οι φήμες που αναστάτωσαν το Hollywood

20.07.2026
Ποιες ταινίες του Christopher Nolan πρέπει οπωσδήποτε να δεις;
Cinema

Ποιες ταινίες του Christopher Nolan πρέπει οπωσδήποτε να δεις;

19.07.2026
Netflix: Το «His & Hers» έγινε η σειρά που όλοι παρακολούθησαν το 2026 – Ποιες σειρές κέρδισαν τους θεατές;
Cinema

Netflix: Το «His & Hers» έγινε η σειρά που όλοι παρακολούθησαν το 2026 – Ποιες σειρές κέρδισαν τους θεατές;

18.07.2026
Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Summer drink: Το καρπούζι έγινε το πιο cool ποτήρι του καλοκαιριού για όλη την παρέα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν μπορούν να κοιμηθούν τα ζεστά βράδια

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

Η πιο εύκολη σαλάτα ζυμαρικών με σως φέτας που θα γίνει το νέο summer obsession σου!

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

Πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καις κλιματιστικό όλη μέρα

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Σαπουνόπερα με τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την άνοιξη

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος

Οδηγός προστασίας από τον καύσωνα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε – Έκτακτη εγκύκλιος