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Cinema 20.07.2026

Το «King Conan» με τον Arnold Schwarzenegger – Η μεγάλη επιστροφή του θρυλικού «Κόναν ο Βάρβαρος»

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Η μεγάλη επιστροφή του Arnold Schwarzenegger ως Conan φέρνει ξανά το Hollywood σε τροχιά επικής αναβίωσης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει ως Conan στο sequel «King Conan».
  • Το νέο sequel αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.
  • Ο Christopher McQuarrie αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην παραγωγή.
  • Το project στοχεύει σε σύγχρονη προσέγγιση, συνδυάζοντας νοσταλγία και νέο κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στο προσκήνιο του ρόλου που τον καθιέρωσε ως action icon, με το πολυαναμενόμενο sequel «King Conan» να επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα και τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ορίζοντα κυκλοφορίας για το 2027. Η επιστροφή ενός από τους πιο εμβληματικούς κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών φαίνεται πως μπαίνει ξανά σε τροχιά υλοποίησης, καθώς το franchise του «Conan the Barbarian» ετοιμάζεται να αναβιώσει με ένα νέο, φιλόδοξο project.

Arnold Schwarzenegger
https://www.instagram.com/schwarzenegger/

Το franchise επανεκκινείται με δημιουργικό δίδυμο υψηλών προσδοκιών και στόχο μια σύγχρονη επική συνέχεια της θρυλικής ταινίας του 1982. Οι πρώτες πληροφορίες για το «King Conan» που επαναφέρουν στο προσκήνιο έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες του Hollywood. Tο νέο project με τίτλο «King Conan» βρίσκεται σε φάση επανασχεδιασμού και ανάπτυξης. Ο Arnold Schwarzenegger, με αφορμή τη συμπλήρωση 44 ετών από την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας του 1982, αποκάλυψε στο TheArnoldFans ότι το νέο sequel αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, δίνοντας νέα ζωή σε έναν χαρακτήρα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του action cinema.

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Η παραγωγή φαίνεται να περνά σε νέα δημιουργική κατεύθυνση, με τον Christopher McQuarrie να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο εγχείρημα, ενώ το ενδιαφέρον γύρω από την επιστροφή του Schwarzenegger στον θρόνο του Conan μεγαλώνει διαρκώς. Το «King Conan» φιλοδοξεί να συνδυάσει τη νοσταλγία της κλασικής ταινίας με μια πιο σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση, απευθυνόμενο τόσο στους παλιούς fans όσο και σε μια νέα γενιά θεατών.

Ο γιος του Schwarzenegger, Joseph Baena, με τον πατέρα του Arnold Schwarzenegger σε γυμναστήριο μετά από επιτυχημένο ντεμπούτο στο bodybuilding.
https://www.instagram.com/joebaena/

Η αρχική ταινία «Conan the Barbarian» του 1982 είχε καθιερώσει τον Schwarzenegger ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood, δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα franchise στον χώρο της φαντασίας και της δράσης. Τώρα, δεκαετίες μετά, το ενδεχόμενο επιστροφής του στο σύμπαν αυτό λειτουργεί σαν μια κινηματογραφική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Το «King Conan» παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα project που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις προσδοκίες να είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς το κοινό περιμένει να δει αν ο θρυλικός πολεμιστής θα καταφέρει να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με την ίδια δύναμη και επιβλητικότητα που τον καθιέρωσε.

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Arnold Schwarzenegger King Conan ΤΑΙΝΙΑ
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