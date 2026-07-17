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Cinema 17.07.2026

Το Netflix αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού – Τι σημαίνει η νέα απόφαση για το streaming

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Το Netflix διατηρεί τα εβδομαδιαία Top 10, αλλά αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης των συνολικών στοιχείων τηλεθέασης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Netflix σταματά τις εξαμηνιαίες αναφορές τηλεθέασης, υιοθετώντας ετήσια έκθεση από το 2027.
  • Οι εβδομαδιαίες λίστες Top 10 για ταινίες και σειρές θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται κανονικά.
  • Η αλλαγή αποσκοπεί στον διαχωρισμό των στατιστικών προβολών από τα οικονομικά αποτελέσματα.
  • Το Netflix υποστηρίζει ότι οι επιδόσεις των δεύτερων σεζόν παραμένουν εντός στόχων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται τα στοιχεία τηλεθέασης των σειρών και των ταινιών του, φέρνοντας μια σημαντική αλλαγή που αφορά τόσο τους fans όσο και τη βιομηχανία του streaming. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι σταματά να δημοσιεύει δύο φορές τον χρόνο την αναφορά «What we watched», επιλέγοντας πλέον να παρουσιάζει μία ετήσια έκθεση με τα δεδομένα προβολών. Η νέα πολιτική θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2027, σηματοδοτώντας μια διαφορετική προσέγγιση στη διαφάνεια των στατιστικών της. Παρόλα αυτά, οι εβδομαδιαίες λίστες με τις πιο δημοφιλείς σειρές και ταινίες θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται κανονικά.

Pexels
Pexels

Η τελευταία εξαμηνιαία αναφορά, που κάλυψε την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2026, αποκάλυψε ποιοι τίτλοι κυριάρχησαν στις προτιμήσεις των συνδρομητών. Στην κορυφή των ταινιών βρέθηκε το «War machine», ενώ στις τηλεοπτικές παραγωγές την πρώτη θέση κατέκτησε η μίνι σειρά «His & Hers». Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν το τελευταίο μεγάλο report αυτού του τύπου πριν από τη μετάβαση στο νέο μοντέλο.

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Η απόφαση της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από τις επιδόσεις των πρωτότυπων σειρών του Netflix βρίσκεται στο επίκεντρο. Δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι πολλές σειρές παρουσιάζουν αισθητή πτώση στις προβολές από τη δεύτερη σεζόν τους, ωστόσο η διοίκηση της πλατφόρμας διαφωνεί με αυτή την εικόνα και υποστηρίζει ότι οι επιδόσεις των νέων κύκλων παραμένουν εντός των στόχων που έχουν τεθεί.

Pexels
Pexels

Γιατί αλλάζει η στρατηγική του Netflix

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τη δημοσίευση στατιστικών. Αντίθετα, στόχος είναι να διαχωριστεί η ανακοίνωση των στοιχείων τηλεθέασης από τα οικονομικά αποτελέσματα, ώστε η προσοχή των επενδυτών να στρέφεται κυρίως στα βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία.

Pexels
Pexels

Η ετήσια έκθεση θα συνεχίσει να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις ώρες προβολής κάθε τίτλου, ενώ οι εβδομαδιαίες λίστες Top 10 για ταινίες και σειρές σε περισσότερες από 90 χώρες δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Η απάντηση για τις δεύτερες σεζόν

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, ξεκαθάρισε ότι η μείωση της τηλεθέασης από την πρώτη στη δεύτερη σεζόν είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο στη βιομηχανία της τηλεόρασης. Όπως εξήγησε, οι σειρές του Netflix κάνουν συνήθως πολύ δυνατή πρεμιέρα, καθώς κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο και γίνονται άμεσα διαθέσιμες σε εκατομμύρια συνδρομητές.

Pexels
Pexels

Ο ίδιος τόνισε ότι, συνολικά, η απόδοση των δεύτερων κύκλων παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος αλλαγής στη στρατηγική κυκλοφορίας των σειρών.

Τι γίνεται με τα video podcasts;

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχώρισε στη φετινή αναφορά ήταν η απουσία ξεχωριστών στοιχείων για τα video podcasts, τα οποία το Netflix άρχισε να προσθέτει στην πλατφόρμα μέσα στο 2026.

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Η εταιρεία εξήγησε ότι το συγκεκριμένο format βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και γι’ αυτό τα στοιχεία του ενσωματώθηκαν στη γενική κατηγορία «Other shows». Παρόλα αυτά, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι το κοινό ανταποκρίνεται θετικά, κυρίως μέσα από προβολές σε κινητές συσκευές και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μια νέα εποχή για τα στατιστικά του streaming

Η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των στοιχείων τηλεθέασης δείχνει ότι το Netflix αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συνολική εικόνα της πλατφόρμας και όχι μόνο στους αριθμούς κάθε τίτλου. Για τους fans δεν αλλάζουν πολλά στην καθημερινή εμπειρία, αφού τα εβδομαδιαία Top 10 θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν τι βλέπει περισσότερο ο κόσμος. Ωστόσο, η ετήσια αναφορά θα αποκτήσει πλέον ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς θα αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix κάθε χρονιά.

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