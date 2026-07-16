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Cinema 16.07.2026

Ανατροπή στο G.I. Joe: Ο Chris Hemsworth αποχωρεί και ο Bradley Cooper μπαίνει στο παιχνίδι

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Ο Bradley Cooper βρίσκεται κοντά στον πρωταγωνιστικό ρόλο του νέου G.I. Joe μετά την αποχώρηση του Chris Hemsworth
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Chris Hemsworth αποχωρεί από το reboot του G.I. Joe.
  • Ο Bradley Cooper βρίσκεται σε συζητήσεις για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Το σενάριο του νέου G.I. Joe υπογράφει ο Danny McBride.
  • Το reboot στοχεύει να δώσει νέα πνοή στο franchise.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν γύρω από το πολυαναμενόμενο reboot του G.I. Joe. Αν και ο Chris Hemsworth είχε αρχικά επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνεργασία του με την παραγωγή ολοκληρώθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι. Πλέον, όλα δείχνουν πως το στούντιο στρέφεται στον Bradley Cooper, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει τον βασικό χαρακτήρα. Αν τελικά η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εκπλήξεις της χρονιάς.

Ο ηθοποιός Chris Hemsworth που υποδύεται τον Thor σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο G.I. Joe φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στο διάσημο action franchise, το οποίο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά το Snake Eyes: G.I. Joe Origins του 2021. Το σενάριο υπογράφει ο Danny McBride, καθώς η εκδοχή που είχε αναπτυχθεί από άλλον δημιουργό δεν προχώρησε, με την Paramount να επιλέγει τελικά διαφορετική κατεύθυνση για το project. Η παραγωγή φαίνεται πως περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με στόχο να ξεκινήσει σύντομα η προετοιμασία για τα γυρίσματα.

Τελικά έχει κάνει ο Bradley Cooper πλαστικές επεμβάσεις; Τι απαντά ο ίδιος

Η πιθανή επιλογή του Bradley Cooper έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους fans των ταινιών δράσης. Ο βραβευμένος ηθοποιός διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στο Hollywood ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Αν τελικά αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, το reboot αποκτά ακόμη μεγαλύτερο κινηματογραφικό ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα του Cooper παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό. Εκτός από τις κινηματογραφικές του υποχρεώσεις ως ηθοποιός, συμμετέχει σε αρκετές μεγάλες παραγωγές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ετοιμάζει και νέα σκηνοθετικά σχέδια. Παρ’ όλα αυτά, πληροφορίες από το εξωτερικό αναφέρουν ότι το G.I. Joe αναμένεται να αποτελέσει μία από τις επόμενες μεγάλες προτεραιότητές του, μόλις ολοκληρωθούν τα projects που ήδη «τρέχουν».

Ο ηθοποιός Chris Hemsworth που ενσαρκώνει τον Thor σε φωτογραφία από το Instagram.
https://www.instagram.com/chrishemsworth/

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από την Paramount, όλα δείχνουν πως το reboot του G.I. Joe μπαίνει σε νέα εποχή. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές, καθώς τότε πιθανότατα θα ξεκαθαρίσει αν ο Bradley Cooper θα είναι τελικά το νέο πρόσωπο του εμβληματικού franchise.

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Bradley Cooper Chris Hemsworth G.I. Joe
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