8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Όλα τα βλέμματα στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan

Με μια ματιά Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan είναι η κύρια κινηματογραφική πρεμιέρα της εβδομάδας.

Δύο νέες ευρωπαϊκές ταινίες, «DJ Ahmet» και «Maigret et le Mort Amoureux», κάνουν πρεμιέρα.

Πέντε σημαντικές επανεκδόσεις κλασικών ταινιών έρχονται στις αίθουσες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες για κάθε γούστο, από μεγάλο θέαμα έως κοινωνικό ρεαλισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν λατρεύεις το σινεμά, η Πέμπτη 16 Ιουλίου φέρνει στις αίθουσες μια από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές εβδομάδες του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, νέες ευρωπαϊκές δημιουργίες γεμάτες κοινωνικές αναζητήσεις και πέντε σημαντικές επανεκδόσεις που έρχονται να θυμίσουν γιατί ορισμένες ταινίες παραμένουν ζωντανές μέσα στον χρόνο.

Από το επικό ταξίδι του Οδυσσέα και τη μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας μέχρι αστυνομικά μυστήρια, ιστορίες ενηλικίωσης και αριστουργήματα που σημάδεψαν την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει επιλογές για κάθε θεατή. Είτε αναζητάς μια μεγάλη παραγωγή με εντυπωσιακές εικόνες είτε μια ταινία που θα σε κάνει να σκεφτείς και μετά το τέλος της προβολής, οι νέες πρεμιέρες έχουν αρκετές εκπλήξεις.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, μία από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές μεταφορές του ομηρικού έπους. Ο γνωστός σκηνοθέτης επιχειρεί να δώσει νέα πνοή στην ιστορία του Οδυσσέα, ενώ παράλληλα η εβδομάδα εμπλουτίζεται με ταινίες όπως το «DJ Ahmet», το «Maigret et le Mort Amoureux», αλλά και σημαντικές επανεκδόσεις από δημιουργούς όπως ο Béla Tarr, ο Alan J. Pakula και ο Carl Theodor Dreyer.

1. «Οδύσσεια»: Ο Christopher Nolan μεταφέρει τον Οδυσσέα στη μεγάλη οθόνη

Η ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan είναι το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της εβδομάδας. Η ιστορία ακολουθεί τον Οδυσσέα, τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον δρόμο του θα βρεθεί αντιμέτωπος με μυθικές δοκιμασίες, όπως τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες και τη μάγισσα θεά Κίρκη, μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην αγαπημένη του Πηνελόπη. Ο Christopher Nolan, γνωστός για ταινίες όπως το «Inception», το «Interstellar» και το «Oppenheimer», επιχειρεί να προσεγγίσει ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με το δικό του κινηματογραφικό ύφος, συνδυάζοντας το θέαμα με τη δραματική ένταση.

2. «DJ Ahmet»: Η μουσική γίνεται η φωνή ενός νεαρού που ψάχνει τον δικό του δρόμο

Η ταινία «DJ Ahmet» του Georgi M. Unkovski μεταφέρει το κοινό σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Βόρειας Μακεδονίας, όπου ένας 15χρονος προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ο Αχμέτ βρίσκει καταφύγιο στη μουσική, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις του πατέρα του, τους περιορισμούς μιας συντηρητικής κοινωνίας και τα πρώτα έντονα συναισθήματα του έρωτα. Η ταινία συνδυάζει την pop κουλτούρα με τον κοινωνικό ρεαλισμό και παρουσιάζει μια ιστορία για τη νεανική εξέγερση, την ανεξαρτησία και την αναζήτηση ταυτότητας.

3. «Maigret et le Mort Amoureux»: Ένα μυστήριο γεμάτο μυστικά και παλιές υποθέσεις

Ο Pascal Bonitzer μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το έργο του Georges Simenon με την ταινία «Maigret et le Mort Amoureux». Ο επιθεωρητής Maigret καλείται να ερευνήσει τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και σύντομα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορία γεμάτη κρυφές σχέσεις, οικογενειακά μυστικά και ανατροπές. Η ταινία ανανεώνει το κλασικό αστυνομικό σύμπαν του διάσημου χαρακτήρα και προσφέρει μια διαφορετική ματιά πάνω στην έρευνα και την ανθρώπινη πλευρά των πρωταγωνιστών.

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4. «Werckmeister Harmonies»: Το αριστούργημα του Béla Tarr ξαναζωντανεύει

Οι «Αρμονίες Βερκμάιστερ» («Werckmeister Harmonies») του Béla Tarr επιστρέφουν σε αποκατεστημένη κόπια, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει ξανά ένα από τα σημαντικότερα έργα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Σε μια παγωμένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης, η άφιξη ενός παράξενου τσίρκου προκαλεί αναστάτωση και φέρνει στην επιφάνεια τις σκοτεινές πλευρές μιας κοινωνίας που βρίσκεται στα όριά της. Μία ατμοσφαιρική ταινία που μετατρέπει την εικόνα σε ποίηση και συνεχίζει να θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα του Béla Tarr.

5. «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες»: Η αγαπημένη ελληνική κωμωδία επιστρέφει

Η ταινία «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» του Σταύρου Τσιώλη επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και φέρνει ξανά το ιδιαίτερο χιούμορ της στο κοινό. Η ιστορία ακολουθεί δύο μπατζανάκηδες από τη Θεσσαλονίκη που ταξιδεύουν προς τη Θάσο, όμως μια απρόβλεπτη συνάντηση αλλάζει την πορεία τους και οδηγεί σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Μία ελληνική cult κωμωδία που έχει αγαπηθεί για τους χαρακτήρες της και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο σχολιάζει τις ανθρώπινες σχέσεις.

6. «Klute»: Το νεο-νουάρ του Alan J. Pakula που παραμένει επίκαιρο

Το «Klute» του Alan J. Pakula επιστρέφει στις αίθουσες ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του νέου Hollywood. Η ταινία ακολουθεί έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ που ερευνά την εξαφάνιση ενός άντρα και οδηγείται σε μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο κέντρο μιας επικίνδυνης υπόθεσης. Με στοιχεία θρίλερ αλλά και βαθύτερες κοινωνικές αναφορές, το «Klute» εξερευνά τη μοναξιά, την επιθυμία και την ανεξαρτησία.

7. «Midnight Express»: Η ταινία που προκάλεσε συζητήσεις επιστρέφει

Το «Midnight Express» του Alan Parker είναι μια από τις πιο γνωστές ταινίες της δεκαετίας του 1970. Η ιστορία του Billy Hayes, ενός νεαρού Αμερικανού που συλλαμβάνεται στην Κωνσταντινούπολη και οδηγείται στη φυλακή, συγκλόνισε το κοινό και δημιούργησε έντονες αντιδράσεις. Η ταινία χάρισε στον Oliver Stone το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου και παραμένει ένα χαρακτηριστικό δείγμα καταγγελτικού κινηματογράφου.

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8. «Michael»: Το έργο του Carl Theodor Dreyer που άνοιξε νέους δρόμους

Η ταινία «Michael» του Carl Theodor Dreyer, παραγωγής 1924, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρώτα έργα του σπουδαίου Δανού δημιουργού. Η ιστορία παρουσιάζει τη σχέση ενός διάσημου ζωγράφου με το νεαρό μοντέλο του και εξερευνά θέματα όπως η αγάπη, η ζήλια, η απώλεια και η μοναξιά. Ένα έργο που θεωρείται σημαντικό για την ιστορία του queer κινηματογράφου και εξακολουθεί να συγκινεί σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του.

Η κινηματογραφική εβδομάδα της 16ης Ιουλίου προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο μεγάλο θέαμα και το καλλιτεχνικό σινεμά. Από την «Odyssey» του Christopher Nolan μέχρι τις σπουδαίες επανεκδόσεις, οι κινηματογραφικές αίθουσες γεμίζουν ξανά με ιστορίες που αξίζει να ανακαλύψεις στη μεγάλη οθόνη.

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