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Cinema 15.07.2026

Από την οθόνη… στην αγκαλιά σου! Οι ήρωες του KPop Demon Hunters έγιναν Squishmallows

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Το KPop Demon Hunters αποκτά επίσημη συλλογή Squishmallows με τους Rumi, Jinu, Sussie και Derpy και οι fans έχουν τρελαθεί
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι ήρωες του KPop Demon Hunters έγιναν λούτρινα Squishmallows.
  • Η πρώτη συλλογή περιλαμβάνει τους Rumi, Jinu, Sussie και Derpy.
  • Η Jazwares ετοιμάζει και τη σειρά BumBumz με mini λούτρινα και αντικείμενα.
  • Το franchise επεκτείνεται με κούκλες, ρούχα και συλλεκτικά αντικείμενα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το KPop Demon Hunters δεν είναι πλέον απλώς μία από τις μεγαλύτερες animated επιτυχίες του Netflix, αλλά ένα πραγματικό pop culture φαινόμενο που συνεχίζει να κατακτά τους fans σε όλο τον κόσμο. Μετά τη σαρωτική επιτυχία της ταινίας, τη viral μουσική της και τους αγαπημένους χαρακτήρες της, το franchise αποκτά τώρα μία νέα συλλογή που ήδη κάνει θραύση στα social media. Αυτή τη φορά, οι πρωταγωνιστές μεταμορφώνονται στα πιο χαριτωμένα λούτρινα της χρονιάς. Και ναι, οι συλλέκτες έχουν ήδη ξεκινήσει τη λίστα αγορών τους.

Τα KPop Demon Hunters ποζάρουν με εντυπωσιακά outfits, προετοιμάζοντας το κοινό για το φαινόμενο Golden.
www.imdb.com

Η Jazwares, δημιουργός των δημοφιλών Squishmallows, ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη συλλογή εμπνευσμένη από το KPop Demon Hunters. Στη σειρά συμμετέχουν τέσσερις από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της ταινίας: οι Rumi, Jinu, Sussie και Derpy, οι οποίοι αποκτούν plush εκδοχές με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της εμφάνισής τους. Τα λούτρινα είναι κατασκευασμένα από το εξαιρετικά απαλό ύφασμα των Squishmallows και αποτελούν επίσημα συλλεκτικά προϊόντα του Netflix.

KPop Demon Hunters: Οι ήρωες της ταινίας έγιναν συλλεκτικές φιγούρες από την Fisher-Price

Η επιτυχία, όμως, δεν σταματά εκεί. Η Jazwares έχει ήδη αποκαλύψει ότι ετοιμάζει ακόμη περισσότερα προϊόντα βασισμένα στον κόσμο του KPop Demon Hunters, ενώ στις 20 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει και η σειρά BumBumz, με mini λούτρινα εμπνευσμένα από αντικείμενα και χαρακτήρες της ταινίας, όπως το Derpy, το Light Stick, το Ramen και ο χαρακτηριστικός λευκός καναπές. Παράλληλα, το franchise συνεχίζει να επεκτείνεται με κούκλες, ρούχα, συλλεκτικά αντικείμενα και νέα προϊόντα που κρατούν το hype στα ύψη.

Το KPop Demon Hunters αποδεικνύει πως δεν είναι απλώς μία κινηματογραφική επιτυχία, αλλά ένα ολοκληρωμένο pop φαινόμενο που συνεχίζει να μεγαλώνει, με τους fans να ανυπομονούν για κάθε νέα συλλογή που εμπνέεται από τον κόσμο του.

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KPop Demon Hunters netflix
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