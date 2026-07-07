KPop Demon Hunters: Οι ήρωες της ταινίας έγιναν συλλεκτικές φιγούρες από την Fisher-Price

Με μια ματιά Η Fisher-Price κυκλοφόρησε συλλεκτικές φιγούρες εμπνευσμένες από την ταινία «KPop Demon Hunters».

Τα σετ περιλαμβάνουν τους χαρακτήρες Rumi, Mira, Zoey και τα μέλη των Saja Boys.

Οι φιγούρες έχουν ύψος 2,5 ίντσες και αποτυπώνουν πιστά τα χαρακτηριστικά των ηρώων.

Τα σετ είναι διαθέσιμα στο Amazon λόγω της αναμενόμενης μεγάλης ζήτησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχία της ταινίας «KPop Demon Hunters» στο Netflix δεν γνωρίζει σύνορα και πλέον μεταφέρεται από την οθόνη… στο ράφι των θαυμαστών. Η Fisher-Price, συνεχίζοντας τη δημοφιλή σειρά «Little People Collector», παρουσιάζει δύο νέα, αποκλειστικά σετ φιγούρων που αποτυπώνουν τους αγαπημένους χαρακτήρες της ταινίας, μετατρέποντάς τους σε μικροσκοπικά αντικείμενα πόθου.

Οι fans έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν το set HUNTR/X με τις Rumi, Mira και Zoey, αλλά και το πολυαναμενόμενο set των Saja Boys. Κάθε φιγούρα έχει ύψος 2,5 ίντσες και είναι σχεδιασμένη με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, αναπαράγοντας πιστά τα εμβληματικά looks των ηρώων που είδαμε στην ταινία.

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Στο σετ των κοριτσιών, η Rumi ξεχωρίζει με τη χαρακτηριστική μωβ πλεξούδα της σε μια χρυσή βάση, η Zoey εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερο χτένισμά της και η Mira ολοκληρώνει την τριάδα με το έντονο φούξια στυλ της. Οι φιγούρες έρχονται σε μια ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία που θυμίζει σκηνή συναυλίας, εμπνευσμένη από το hit «Golden».

Αντίστοιχα, το σετ των 5 μελών των Saja Boys δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες που αγάπησε το κοινό: από το χαβανέζικο πουκάμισο του Abby μέχρι το αναγνωρίσιμο στυλ του Jinu με το καρό πουκάμισο και τη ροζ ζώνη. Τα φιγούρα είναι τοποθετημένα σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στο τραγούδι «Soda Pop», κάνοντας το σετ ένα ιδανικό κομμάτι για συλλέκτες, είτε επιλέξουν να το διατηρήσουν μέσα στη συσκευασία είτε να το εκθέσουν ξεχωριστά.

Η νέα αυτή συλλογή αποτελεί το πιο πρόσφατο κομμάτι του merchandise για το KPop Demon Hunters, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως το πιο δημοφιλές title στην ιστορία του Netflix. Λόγω της τεράστιας ζήτησης που αναμένεται, τα σετ είναι ήδη διαθέσιμα στο Amazon για όσους θέλουν να προσθέσουν τους αγαπημένους τους demon hunters στη συλλογή τους πριν εξαντληθούν.

Κεντρική Εικόνα: IMDB