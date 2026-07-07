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Life 07.07.2026

Ποιοι ελληνικοί προορισμοί ανήκουν στα πιο πολυσύχναστα τουριστικά μέρη παγκοσμίως;

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Η Ελλάδα μαγνητίζει εκατομμύρια ταξιδιώτες, καθώς Ηράκλειο και Ρόδος βρίσκονται ανάμεσα στους προορισμούς όπου η τουριστική κίνηση ξεπερνά κάθε προσδοκία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το Ηράκλειο και η Ρόδος είναι στους 10 πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.
  • Το Ηράκλειο κατατάχθηκε 7ο με 22 τουρίστες ανά κάτοικο, η Ρόδος 9η.
  • Η κατάταξη βασίστηκε σε μελέτη του MoneyTransfers.com για την τουριστική κίνηση ανά κάτοικο.
  • Το Πουκέτ της Ταϊλάνδης είναι ο πιο πολυσύχναστος προορισμός με 118 τουρίστες ανά κάτοικο.
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Αν ψάχνεις ποιοι είναι οι προορισμοί που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στον κόσμο, η απάντηση κρύβει μια μεγάλη ελληνική επιτυχία. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλώς στον παγκόσμιο χάρτη των διακοπών, αλλά καταφέρνει για ακόμη μία φορά να ξεχωρίσει, καθώς δύο από τα πιο αγαπημένα της μέρη συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους 10 πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη. Το Ηράκλειο και η Ρόδος αποδεικνύουν ότι η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς πόλους έλξης για εκατομμύρια ταξιδιώτες, ανάμεσα σε εξωτικούς παραδείσους, μεγάλες πόλεις και δημοφιλή θέρετρα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η κατάταξη πραγματοποιήθηκε με βάση μελέτη του MoneyTransfers.com, η οποία εξέτασε τον αριθμό των τουριστών σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε περιοχής. Το αποτέλεσμα δείχνει πόσο έντονη είναι η παρουσία των επισκεπτών σε συγκεκριμένους προορισμούς, με ορισμένα μέρη να φιλοξενούν πολλαπλάσιους τουρίστες από τους κατοίκους τους.

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Το Πουκέτ βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης

Την πρώτη θέση στη λίστα καταλαμβάνει το Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, ένας από τους πιο γνωστούς παραθαλάσσιους προορισμούς παγκοσμίως. Το δημοφιλές νησί διαθέτει εντυπωσιακές παραλίες, όπως η Kata και η Karon, και προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Σύμφωνα με την έρευνα, το Πουκέτ καταγράφει περίπου 118 τουρίστες ανά κάτοικο, αριθμός που το καθιστά τον πιο πολυσύχναστο τουριστικό προορισμό στον πλανήτη. Η Ταϊλάνδη κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις της λίστας, καθώς η Pattaya και το Krabi καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Οι εξωτικές παραλίες, το τροπικό κλίμα και η έντονη τουριστική δραστηριότητα έχουν μετατρέψει τις περιοχές αυτές σε παγκόσμια σημεία αναφοράς.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η Ελλάδα ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου τουρισμού

Η παρουσία της Ελλάδας στη λίστα αποτελεί μια σημαντική διάκριση, καθώς δύο δημοφιλείς προορισμοί της χώρας μας βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου. Το Ηράκλειο της Κρήτης καταλαμβάνει την έβδομη θέση, με περίπου 22 τουρίστες ανά κάτοικο. Η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό, παραλίες και γαστρονομία. Η Ρόδος βρίσκεται επίσης στη δεκάδα, κατακτώντας την ένατη θέση. Το νησί των Δωδεκανήσων, με τη μεσαιωνική του πόλη, τις παραλίες και τη διεθνή φήμη του, συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει πως οι ελληνικοί προορισμοί παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στη διεθνή τουριστική αγορά.

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Από τη Βενετία μέχρι το Μαϊάμι – Οι προορισμοί που γεμίζουν περισσότερο από κάθε άλλον

Στη λίστα εμφανίζονται επίσης σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η Βενετία στην Ιταλία καταγράφει περίπου 21 τουρίστες ανά κάτοικο, ενώ το Μαϊάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνει τους 18 τουρίστες ανά κάτοικο. Παράλληλα, η Τουρκία έχει δυνατή παρουσία με τη Muğla και τη Hurghada, ενώ το Macau στην Κίνα συμπληρώνει τη δεκάδα των περιοχών με τη μεγαλύτερη τουριστική πυκνότητα. Η λίστα δείχνει πως οι ταξιδιώτες αναζητούν διαφορετικές εμπειρίες – από τροπικές παραλίες και πολυτελή θέρετρα μέχρι ιστορικές πόλεις και πολιτιστικούς προορισμούς.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η λίστα με τους 10 πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο

  1. Phuket, Ταϊλάνδη
  2. Pattaya, Ταϊλάνδη
  3. Krabi, Ταϊλάνδη
  4. Muğla, Τουρκία
  5. Hurghada, Τουρκία
  6. Macau, Κίνα
  7. Ηράκλειο, Ελλάδα
  8. Βενετία, Ιταλία
  9. Ρόδος, Ελλάδα
  10. Miami, ΗΠΑ
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η παγκόσμια τουριστική σκηνή συνεχίζει να αλλάζει, όμως η Ελλάδα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις χώρες που κερδίζουν την προτίμηση των ταξιδιωτών. Η Ρόδος και το Ηράκλειο δεν αποτελούν απλώς δημοφιλείς επιλογές για διακοπές, αλλά αποδεικνύουν πως η ελληνική ομορφιά εξακολουθεί να έχει ισχυρή θέση στις κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες του κόσμου.

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