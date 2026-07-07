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Fashion 07.07.2026

Dior: Ο Jonathan Anderson ενώνει την παράδοση με τη σουρεαλιστική τέχνη της Lynda Benglis

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Στον κήπο του Musée Rodin, ο Jonathan Anderson ενώνει την παράδοση της υψηλής ραπτικής με τη γλυπτική τέχνη της Lynda Benglis
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κήπο του Musée Rodin στο Παρίσι, κάτω από τη σκιά των φοινίκων, ο οίκος Dior παρουσίασε μια συλλογή Υψηλής Ραπτικής που έμοιαζε περισσότερο με γλυπτική έκθεση παρά με κλασική επίδειξη μόδας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Jonathan Anderson, στην δεύτερη μόλις couture παρουσίασή του από την ανάληψη των καθηκόντων του στον οίκο, επέλεξε να συνομιλήσει με το έργο της Αμερικανίδας γλύπτριας Lynda Benglis, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό διάλογο ανάμεσα στο ύφασμα και τη φόρμα.

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https://www.instagram.com/marieclairetr/

Η συλλογή για το Φθινόπωρο 2026 μετατράπηκε σε μια «πανδαισία υφών», όπου η δεξιοτεχνία από τη Γαλλία και την Ινδία αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο. Ο Anderson αξιοποίησε την αισθητική των κερίινων πινάκων και των γλυπτών από λάτεξ της Benglis, μεταφράζοντάς τα σε μεταλλικές πτυχώσεις, αστραφτερό tweed και περίτεχνα επεξεργασμένα υφάσματα. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από ενδύματα που κινούνται ανάμεσα στο ονειρικό, «ευκολοφόρετο» tailoring και τις υπερβολικά διακοσμημένες δημιουργίες που μοιάζουν με έργα τέχνης, ικανές να κλέψουν την παράσταση σε κάθε κινηματογραφική στιγμή.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα φορέματα που συνοδεύονταν από μνημειώδεις, διάφανες βεντάλιες, οι οποίες ήταν καλυμμένες με φούντες και λεπτεπίλεπτα υφασμάτινα άνθη, προκαλώντας τον θαυμασμό του κοινού. Ο Anderson, πιστός στην αγάπη του για τα αξεσουάρ, έδωσε έμφαση στη λεπτομέρεια, ενσωματώνοντας στα εμβληματικά τσαντάκια Lady Dior αυθεντικά κομμάτια chintz του 18ου αιώνα, προερχόμενα από την παραδοσιακή ινδική χειροτεχνία. Η συνεργασία του με την Benglis έφερε στο φως τέσσερα νέα μοντέλα τσαντών, όπως το Dior Cigale με τις μεταλλικές πτυχώσεις, ενώ τα κοσμήματα από φίλντισι, ορείχαλκο και όνυχα, κατασκευασμένα στο Jaipur και το Rajasthan, προσέδωσαν μια έντονη, παιχνιδιάρικη πολυτέλεια.

Ανάμεσα στα αξεσουάρ που ξεχώρισαν, τα δυναμικά καπέλα με την οργανική, «τσαλακωμένη» γλυπτική όψη τους ολοκλήρωσαν την αισθητική πρόταση του σχεδιαστή. Ο ίδιος ο Anderson, λίγο πριν την έναρξη του show, τόνισε την επιρροή της Lynda Benglis στο έργο του, υπογραμμίζοντας ότι η τέχνη της διαθέτει μια αυθόρμητη χαρά, αλλά και μια μυϊκή δύναμη που προκαλεί τη δική του οπτική πάνω στη φόρμα και το σώμα.

Το κλείσιμο του show δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει την παράδοση, με μια νυφική δημιουργία που έφερε μια εντυπωσιακή ουρά καλυμμένη με αιθέρια φύλλα. Μετά την πολυσυζητημένη εμφάνιση της Taylor Swift στον γάμο της, ο Anderson επιβεβαιώνει ότι ο Dior εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου η μόδα, ο πολιτισμός και η χειροτεχνία συγκρούονται και συνυπάρχουν, πάντα με μια δόση ευφυΐας και καλλιτεχνικού πνεύματος.

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Dior Fashion Jonathan Anderson Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
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