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Fashion 05.07.2026

Summer prints: Τα μοτίβα που θα απογειώσουν τα καλοκαιρινά σου outfits

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Ανακάλυψε τα 5 must-try prints του καλοκαιριού, από τα iconic swirls μέχρι το διαχρονικό πουά, και ανανέωσε την γκαρνταρόμπα σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα έντονα prints και τα γεωμετρικά σχήματα κυριαρχούν φέτος, προσφέροντας "επιμελημένο χάος" στα καλοκαιρινά outfits.
  • Επιστρέφουν τα "swirls" (στροβιλισμοί) για statement εμφανίσεις, ενώ το κλασικό chevron (ζικ-ζακ) παραμένει διαχρονική επιλογή.
  • Το παιχνιδιάρικο paisley φέρνει μποέμ αισθητική, ενώ το "fawn" (ελαφίσιο) print με βούλες είναι το νέο animal print.
  • Τα διαχρονικά polka dots (πουά) παραμένουν ευέλικτα και θηλυκά, ιδανικά για κάθε περίσταση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί τα ουδέτερα χρώματα και η λογική της «ήρεμης» γκαρνταρόμπας να αποτελούν τη βάση για κάθε σωστό ντύσιμο, όμως τίποτα δεν μπορεί να «ξυπνήσει» τη διάθεσή σου όσο ένα έντονο print. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσεις στην άκρη τον μινιμαλισμό και να αγκαλιάσεις την οπτική πανδαισία των σχεδίων που κυριαρχούν φέτος. Είτε ονειρεύεσαι χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα είτε καλοκαιρινές εξορμήσεις σε μακρινούς προορισμούς, αυτά τα prints είναι ο τρόπος για να αναβαθμίσεις το στυλ σου.

polka_dots_outfit
https://www.instagram.com/vanessa.anna/?hl=en

Η φετινή τάση ορίζεται από μια έννοια «επιμελημένου χάους», όπου τα έντονα χρώματα και τα γεωμετρικά σχήματα πρωταγωνιστούν. Ακόμα κι αν θεωρείς τον εαυτό σου λάτρη των απλών γραμμών, αυτά τα σχέδια είναι τόσο ελκυστικά που θα σε παρασύρουν. Ετοίμασε τη βαλίτσα σου και ανακάλυψε τα μοτίβα που συνδυάζουν την απόλυτη καλοκαιρινή ενέργεια με τη σύγχρονη αισθητική.

1. Swirls: Η επιστροφή των καμπυλών

Τα έντονα, ψυχεδελικά μοτίβα με «στροβιλισμούς» είναι και πάλι στο προσκήνιο. Πρόκειται για ένα look που εκπέμπει αυτοπεποίθηση και θυμίζει τα πιο iconic καλοκαίρια στη Γαλλική Ριβιέρα. Είτε επενδύσεις σε ένα ολόσωμο jumpsuit είτε σε ένα ελαφρύ φόρεμα, αυτό το print είναι η επιτομή του statement ντυσίματος.

bella_hadid_emilio_pucci
https://www.instagram.com/emiliopucci/

2. Chevron: Η κλασική αξία

Το διαχρονικό μοτίβο με τα ζικ-ζακ παραμένει συνώνυμο της καλοκαιρινής πολυτέλειας. Με ιστορία δεκαετιών, το chevron δείχνει πιο φρέσκο από ποτέ, κοσμώντας αέρινα καφτάνια, φορέματα και μπικίνι. Είναι η επιλογή που δεν απογοητεύει ποτέ και ταιριάζει σε κάθε ηλικία.

chevron_print
https://www.instagram.com/missoni/

3. Παιχνιδιάρικο paisley

Η μποέμ αισθητική των 70s επιστρέφει δυναμικά μέσα από το print paisley (το γνωστό μοτίβο «δάκρυ»). Είναι έντονο, παιχνιδιάρικο και προσθέτει μια δόση νοσταλγίας στο καλοκαιρινό σου ντύσιμο. Αν δεν θέλεις να το υιοθετήσεις σε ολόκληρο σύνολο, δοκίμασε να δέσεις ένα μαντήλι στα μαλλιά ή στο λαιμό σου.

boho_print_fashion

4. Fawn: Το νέο animal print

Ξέχνα το λεοπάρ για λίγο, φέτος τη διαφορά κάνει το «ελαφίσιο» print. Με τις χαρακτηριστικές βούλες σε γήινες αποχρώσεις του καφέ και του κρεμ, αυτό το μοτίβο μεταφέρει την αισθητική του φθινοπώρου στο καλοκαίρι, προσφέροντας ένα αναπάντεχο και πολύ μοντέρνο αποτέλεσμα σε μαγιό και αέρινα φορέματα.

https://www.instagram.com/p/DY-NtxtCNE1/

5. Polka Dots: Το διαχρονικό πουά

Αν πίστευες ότι το πουά θα έβγαινε εκτός μόδας, κάνεις λάθος. Το print αυτό παραμένει στην κορυφή, γιατί είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Από έναν γάμο σε νησί μέχρι μια βόλτα για μπάνιο, ένα πουά κομμάτι είναι πάντα η σωστή απάντηση για όσες αγαπούν τη θηλυκότητα.

polka_dots_outfit
https://www.instagram.com/ebonyaroha/?hl=en

Κεντρική Εικόνα: @zimmermann

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fashion trends prints Καλοκαίρι 2026
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