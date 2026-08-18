Life 18.08.2026

Τι αξίζει να αγοράσεις από το νησί πριν επιστρέψεις στην πόλη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μην φύγεις από το νησί με άδεια χέρια - Αυτά αξίζει να βάλεις στη βαλίτσα σου για να πάρεις λίγο καλοκαίρι μαζί σου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Αγοράστε τοπικό μέλι για να θυμάστε τις γεύσεις των διακοπών σας.
  • Επιλέξτε ελαιόλαδο από ντόπιους παραγωγούς για καθημερινή χρήση.
  • Δοκιμάστε και πάρτε μαζί σας τοπικά τυριά και παραδοσιακές λιχουδιές.
  • Βότανα, μυρωδικά και χειροποίητα αντικείμενα είναι χρήσιμα και διακοσμητικά αναμνηστικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή από τις διακοπές στο νησί έχει πάντα μια μικρή μελαγχολία. Αφήνεις πίσω τις βουτιές, τα απογεύματα στη θάλασσα, τις βόλτες στα σοκάκια και εκείνα τα τραπέζια που κρατούσαν λίγο περισσότερο απ’ όσο είχες υπολογίσει. Υπάρχει, όμως, ένας τρόπος να πάρεις μαζί σου κάτι περισσότερο από φωτογραφίες. Πριν κλείσεις τη βαλίτσα και πάρεις τον δρόμο της επιστροφής στην πόλη, αξίζει να κάνεις μια τελευταία βόλτα στα μικρά παντοπωλεία, στις αγορές και στα εργαστήρια του νησιού.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Εκεί μπορείς να βρεις προϊόντα και αντικείμενα που δεν είναι απλώς αναμνηστικά, αλλά μικρές γεύσεις και εικόνες του τόπου που επισκέφθηκες. Από τοπικό μέλι και ελαιόλαδο μέχρι τυριά, γλυκά, βότανα και χειροποίητα αντικείμενα, υπάρχουν αρκετές επιλογές για να παρατείνεις λίγο ακόμη το καλοκαίρι σου.

Διάβασε επίσης: 6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

Το μέλι που θα σου θυμίζει τις διακοπές

Ένα βαζάκι τοπικό μέλι είναι από τις πιο όμορφες αγορές που μπορείς να κάνεις πριν φύγεις. Ανάλογα με το νησί, μπορεί να συναντήσεις διαφορετικές ποικιλίες και γεύσεις, συχνά από μικρούς παραγωγούς της περιοχής. Και το καλύτερο; Δεν θα μείνει κλεισμένο σε κάποιο ντουλάπι. Θα το βάλεις στο πρωινό σου, στο γιαούρτι ή σε ένα γλυκό και κάθε φορά θα παίρνεις μια μικρή γεύση από τις διακοπές.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα καλό ελαιόλαδο για το τραπέζι της πόλης

Αν το νησί έχει παραγωγή ελαιολάδου, αξίζει να αναζητήσεις ένα μπουκάλι από τοπικό παραγωγό. Είναι ένα προϊόν που μπορείς να χρησιμοποιείς καθημερινά και έτσι η αγορά σου δεν θα γίνει ένα ακόμη ξεχασμένο σουβενίρ. Μια σαλάτα, λίγο ψωμί και μερικές σταγόνες από εκείνο το ελαιόλαδο αρκούν για να σου θυμίσουν ένα καλοκαιρινό τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τυριά και τοπικές λιχουδιές που δεν βρίσκεις παντού

Κάθε ελληνικό νησί έχει τις δικές του γεύσεις και τα τοπικά τυριά έχουν συχνά ξεχωριστή θέση στην παράδοση κάθε τόπου. Αν βρεις κάποιο προϊόν που δεν συναντάς εύκολα στην πόλη, αξίζει να το δοκιμάσεις και, εφόσον μεταφέρεται και συντηρείται σωστά, να πάρεις λίγο μαζί σου. Το ίδιο ισχύει και για παξιμάδια, παστέλια, κουλουράκια και άλλες παραδοσιακές λιχουδιές που μπορούν να γίνουν το πιο νόστιμο ενθύμιο των διακοπών.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Βότανα και μυρωδικά για να μυρίζει λίγο καλοκαίρι η κουζίνα σου

Ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο και άλλα τοπικά βότανα είναι μικρά, εύκολα στη μεταφορά και ιδιαίτερα χρήσιμα όταν επιστρέψεις στην πόλη. Μπαίνουν στη βαλίτσα χωρίς να πιάνουν σχεδόν καθόλου χώρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μήνες. Το άρωμά τους, μάλιστα, μπορεί να σου θυμίσει αμέσως μια βόλτα στα σοκάκια ή ένα τραπέζι σε μια ταβέρνα του νησιού.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα γλυκό για τις δύσκολες μέρες της επιστροφής

Δεν γίνεται να φύγεις από ένα νησί χωρίς να κοιτάξεις τι υπάρχει στη βιτρίνα με τα παραδοσιακά γλυκά. Γλυκά του κουταλιού, λουκούμια, παστέλια και άλλες τοπικές λιχουδιές μπορούν να γίνουν η μικρή σου «κρυψώνα» για τις ημέρες που η καθημερινότητα θα έχει επιστρέψει για τα καλά. Και ένα απόγευμα στην πόλη, με καφέ και ένα γλυκό από τις διακοπές, μπορεί ξαφνικά να μοιάζει πολύ καλύτερο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Κάτι χειροποίητο που θα μείνει στο σπίτι

Αν θέλεις ένα αναμνηστικό που δεν θα καταλήξει ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι, κοίταξε τα μικρά εργαστήρια και τους ντόπιους δημιουργούς. Ένα κεραμικό, ένα χειροποίητο κόσμημα, ένα υφαντό ή ένα μικρό διακοσμητικό μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστή αξία, ακριβώς επειδή θα συνδέεται με το συγκεκριμένο ταξίδι. Διάλεξε κάτι που πραγματικά σου αρέσει και θα χαρείς να βλέπεις στην καθημερινότητά σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Λίγο νησί χωράει πάντα στη βαλίτσα

Τελικά, δεν χρειάζεται να επιστρέψεις με μια βαλίτσα γεμάτη πράγματα. Μερικές σωστές επιλογές αρκούν για να κρατήσεις λίγο από το καλοκαίρι κοντά σου. Ένα βαζάκι μέλι, ένα τοπικό προϊόν, ένα σακουλάκι μυρωδικά ή ένα χειροποίητο αντικείμενο μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές υπενθυμίσεις εκείνων των ημερών που πέρασαν. Γιατί οι διακοπές τελειώνουν όταν φύγεις από το νησί, αλλά οι γεύσεις, τα αρώματα και οι αναμνήσεις τους μπορούν να σε ακολουθήσουν μέχρι την πόλη.

Διάβασε επίσης: Πού να πας για 3ήμερο αν δεν έχεις άδεια – 5 προορισμοί να απολαύσεις μίνι διακοπές

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Καλοκαίρι 2026 ταξίδι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Spider-Man: Brand New Day»: Πάνω από 2 δισ. δολάρια εισπράξεις σε χρόνο-ρεκόρ

«Spider-Man: Brand New Day»: Πάνω από 2 δισ. δολάρια εισπράξεις σε χρόνο-ρεκόρ

18.08.2026
Επόμενο
To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

18.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!
Beauty

To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

18.08.2026
Δέσποινα Βανδή: Έτσι δημιούργησε το απόλυτο beach look με vintage bikini
Fashion

Δέσποινα Βανδή: Έτσι δημιούργησε το απόλυτο beach look με vintage bikini

18.08.2026
Πώς να κάνουμε το σπίτι να θυμίζει διακοπές όλο τον χρόνο
Life

Πώς να κάνουμε το σπίτι να θυμίζει διακοπές όλο τον χρόνο

18.08.2026
Από την κραιπάλη των διακοπών στο fitness comeback – 4 τρόποι να ξανά βρεις τη φόρμα σου
Fitness

Από την κραιπάλη των διακοπών στο fitness comeback – 4 τρόποι να ξανά βρεις τη φόρμα σου

17.08.2026
4 τρόποι να μετατρέψεις το μπαλκόνι σου στο πιο χαλαρωτικό σημείο του σπιτιού
Life

4 τρόποι να μετατρέψεις το μπαλκόνι σου στο πιο χαλαρωτικό σημείο του σπιτιού

17.08.2026
Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις
Life

Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

17.08.2026
Ξέχασες το κρέας στην κατάψυξη; Το έξυπνο κόλπο για να το ξεπαγώσεις αμέσως
Food

Ξέχασες το κρέας στην κατάψυξη; Το έξυπνο κόλπο για να το ξεπαγώσεις αμέσως

17.08.2026
Η H Tate McRae «πέταξε» το παντελόνι της και ποζάρει για τη νέα καμπάνια της adidas
Fashion

Η H Tate McRae «πέταξε» το παντελόνι της και ποζάρει για τη νέα καμπάνια της adidas

17.08.2026
Τα 6 κορυφαία nail trends του καλοκαιριού που «σαρώνουν» παντού
Beauty

Τα 6 κορυφαία nail trends του καλοκαιριού που «σαρώνουν» παντού

17.08.2026
To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

Τι αξίζει να αγοράσεις από το νησί πριν επιστρέψεις στην πόλη

Τι αξίζει να αγοράσεις από το νησί πριν επιστρέψεις στην πόλη

Πώς να κάνουμε το σπίτι να θυμίζει διακοπές όλο τον χρόνο

Πώς να κάνουμε το σπίτι να θυμίζει διακοπές όλο τον χρόνο

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Αν το παντελόνι σε…πιέζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αυτά τα 4 tips είναι ό,τι χρειάζεσαι

Από την κραιπάλη των διακοπών στο fitness comeback – 4 τρόποι να ξανά βρεις τη φόρμα σου

Από την κραιπάλη των διακοπών στο fitness comeback – 4 τρόποι να ξανά βρεις τη φόρμα σου

Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

Μισό πεπόνι ή μία μπανάνα; Η απάντηση δεν είναι αυτή που περιμένεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Τεχνοκράτης πρωθυπουργός – Τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Τεχνοκράτης πρωθυπουργός – Τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας

ΤΟ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ, ΛΟΓΩ… ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΟ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΓΚΡΙΝΜΠΕΡΓΚ, ΛΟΓΩ… ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση