Η high protein εκδοχή της alfredo πάστα που θα σε κάνει να εθιστείς

Με μια ματιά Η συνταγή αντικαθιστά το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος με cottage cheese για μια πιο υγιεινή alfredo.

Το cottage cheese, χτυπημένο με παρμεζάνα και σκόρδο, δημιουργεί μια πλούσια, πρωτεϊνική σάλτσα.

Η high protein alfredo πάστα είναι έτοιμη σε δέκα λεπτά, προσφέροντας ενέργεια.

Μια μερίδα παρέχει πάνω από 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, βοηθώντας στον κορεσμό και την αποκατάσταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από εκείνους που λατρεύουν τις πλούσιες, κρεμώδεις μακαρονάδες αλλά ταυτόχρονα προσέχεις τη διατροφή σου, η κλασική σάλτσα alfredo αποτελεί μάλλον έναν απαγορευμένο καρπό. Η παραδοσιακή συνταγή με τις γενναίες ποσότητες βουτύρου και τη βαριά κρέμα γάλακτος φορτώνει το πιάτο σου με αμέτρητες θερμίδες και κορεσμένα λίπη, κάνοντάς σε να νιώθεις βαρύς αμέσως μετά το γεύμα. Ωστόσο, η σύγχρονη μαγειρική κουλτούρα του fitness υπόσχεται να αλλάξει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέροντας την πιο έξυπνη και πρωτότυπη εναλλακτική που έχεις δοκιμάσει ποτέ.

Το μυστικό για να πετύχεις αυτή την απόλυτα μεταξένια υφή χωρίς να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου κρύβεται σε ένα υλικό που πιθανότατα υπάρχει ήδη στο ψυγείο σου: το cottage cheese. Αν και πολλοί το έχουν συνδέσει αποκλειστικά με βαρετές δίαιτες, αυτό το θαυματουργό γαλακτοκομικό προϊόν μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά όταν χτυπηθεί στο μπλέντερ μαζί με λίγο σκόρδο, τριμμένη παρμεζάνα και το πολύτιμο νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια, λεία κρέμα με ακαταμάχητη γεύση, η οποία προσφέρει τεράστια ποσότητα πρωτεΐνης χωρίς ίχνος περιττού λίπους.

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Η συγκεκριμένη συνταγή αποδεικνύει στην πράξη ότι το υγιεινό φαγητό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση στέρηση ή άνοστα πιάτα, αλλά έξυπνους συνδυασμούς υλικών που θρέφουν το σώμα σου. Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, μπορείς να ετοιμάσεις ένα comfort food πιάτο που θα ικανοποιήσει στο έπακρο τις λιγούρες σου, χαρίζοντάς σου την ενέργεια που χρειάζεσαι για την υπόλοιπη ημέρα. Αρκεί να ακολουθήσεις τα κατάλληλα βήματα για να απογειώσεις την υφή και το άρωμα της δικής σου σπιτικής πάστας.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για τη συνταγή

250 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σου (π.χ. σπαγγέτι ή πέννες)

της επιλογής σου (π.χ. σπαγγέτι ή πέννες) 200 γρ. cottage cheese

40 γρ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1/2 φλιτζάνι νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών

από το βράσιμο των ζυμαρικών Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

και φρεσκοτριμμένο μαύρο Φρέσκος μαϊντανός για το σερβίρισμα

Τα βήματα εκτέλεσης της κρεμώδους μακαρονάδας

Βράζεις τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και κρατάς απαραίτητα μισό φλιτζάνι από το νερό του βρασμού πριν τα σουρώσεις. Βάζεις στο μπλέντερ το cottage cheese, την παρμεζάνα, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, πιπέρι και το μισό από το νερό των ζυμαρικών. Χτυπάς τα υλικά σε υψηλή ταχύτητα για 1 με 2 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί μια εντελώς λεία και μεταξένια κρέμα. Ρίχνεις τα ζεστά, σουρωμένα ζυμαρικά πίσω στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς και προσθέτεις την κρέμα από το μπλέντερ. Ανακατεύεις απαλά και, αν η σάλτσα σου είναι πολύ πηχτή, προσθέτεις σταδιακά το υπόλοιπο ζεστό νερό μέχρι να πετύχεις την ιδανική ρευστότητα.

Μικρά μυστικά σερβιρίσματος και η διατροφική αξία στο πιάτο σου

Σερβίρεις το πιάτο αμέσως όσο είναι ακόμα ζεστό, πασπαλίζοντας με λίγη επιπλέον παρμεζάνα, φρέσκο πιπέρι και ψιλοκομμένο μαϊντανό για αρωματική φρεσκάδα. Αυτή η εναλλακτική εκδοχή της alfredo σου προσφέρει πάνω από 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, καλύπτοντας τις ανάγκες σου μετά την προπόνηση και διατηρώντας το αίσθημα του κορεσμού για πολλές ώρες. Είναι η επιβεβαίωση ότι μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου φαγητό καθημερινά, φροντίζοντας παράλληλα τη σιλουέτα και την υγεία σου.

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