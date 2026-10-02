Μουσικά Νέα 02.10.2026

Το «The Hunger Games» αποκτά τη φωνή του Noah Kahan – Άκου το νέο τραγούδι

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής συμμετέχει στο επερχόμενο soundtrack της ταινίας με το κομμάτι «Draw You Out», μια συνεργασία με τον Aaron Dessner
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Noah Kahan συνεισφέρει με το νέο τραγούδι «Draw You Out» στο soundtrack της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».
  • Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Kahan με τον Aaron Dessner.
  • Οι στίχοι του «Draw You Out» αντικατοπτρίζουν την ένταση και την εσωτερική σύγκρουση των χαρακτήρων του «Hunger Games».
  • Η ταινία, prequel της σειράς, θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου, ενώ το soundtrack στις 13 Νοεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Noah Kahan, ο folk-pop καλλιτέχνης που κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση με την επιτυχία του «Stick Season», ετοιμάζεται να αφήσει το δικό του μουσικό αποτύπωμα στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Hunger Games». Ο Kahan παρουσίασε πρόσφατα το νέο του τραγούδι, «Draw You Out», το οποίο αποτελεί μέρος του επίσημου soundtrack της επερχόμενης ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε τα μεσάνυχτα, σηματοδοτεί την επανένωση του Kahan με τον Aaron Dessner, γνωστό για τη συνεργασία του με τους The National και την παραγωγή σε πολλά επιτυχημένα άλμπουμ. Οι δυο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Long Pond Studio της Νέας Υόρκης, καθώς και στα Gold Pacific Studios και East Iris Studios στο Nashville, δίνοντας ζωή στο «Draw You Out».

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Το «Draw You Out» χαρακτηρίζεται από τη χαρακτηριστική δραματική ενορχήστρωση και τα πολυεπίπεδα φωνητικά του Kahan, στοιχεία που τον καθιέρωσαν στην κορυφή της μουσικής σκηνής. Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου από την MCA.

Μια «μάχη» εμπνευσμένη από το Panem

Το νέο αυτό κομμάτι, εμπνευσμένο και γραμμένο ειδικά για την ταινία, αποπνέει μια ατμόσφαιρα πάθους και ετοιμότητας για μάχη. Οι στίχοι του Kahan, όπως «I was born with someone else’s face / A coward’s anger and a fighters rage / I wait around for them to take my place / And say love you’re free now», αντικατοπτρίζουν την ένταση και την εσωτερική σύγκρουση που συχνά χαρακτηρίζει τους ήρωες του «Hunger Games».

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Ο Noah Kahan, μιλώντας στο Billboard, δήλωσε ότι η συμμετοχή του στο σύμπαν του «Hunger Games» αποτέλεσε μια «τρελή ευκαιρία». Ο ίδιος είναι φαν της σειράς, έχοντας διαβάσει όλα τα βιβλία και παρακολουθήσει όλες τις ταινίες. «Η μουσική είναι, κατά πολλούς τρόπους, ένα τεράστιο κομμάτι του Hunger Games», εξήγησε ο Kahan. «Το να μπορώ να μιλήσω για αυτό που βλέπει ο σκηνοθέτης σε αυτούς τους χαρακτήρες, για αυτό που έγραψε η Suzanne Collins για αυτούς, και να προσπαθήσω να ταιριάξω με αυτό, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα – αλλά μια πραγματικά διασκεδαστική πρόκληση. Απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμμετέχω σε αυτό».

Το soundtrack και η ταινία

Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)» έχει την εκτελεστική παραγωγή του Dave Cobb, γνωστού για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως ο Chris Stapleton και ο Sturgill Simpson. Το άλμπουμ αναμένεται να φιλοξενήσει 29 καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη, αν και μέχρι στιγμής, ο Noah Kahan είναι ο μοναδικός που έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», ένα prequel που εξερευνά τον κόσμο του Panem 24 χρόνια πριν τα γεγονότα της αρχικής σειράς, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου. Το πλήρες tracklist του άλμπουμ, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει 29 τραγούδια, με το «Draw You Out» του Noah Kahan να βρίσκεται στην 27η θέση.

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Σχετικά με το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αποτελεί ένα prequel της δημοφιλούς σειράς, εστιάζοντας στην ιστορία 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα που γνωρίσαμε. Η ιστορία αναμένεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές του κόσμου του Panem και των απαρχών των αγώνων.

Ακολουθεί το πλήρες tracklist του soundtrack:

  1. The Raven I
  2. Ash and Snow
  3. First in Line
  4. See It Coming
  5. The Wheel
  6. The Raven II
  7. Dove Song
  8. Here Then We’re Gone
  9. Wrestle with God
  10. Ruthless (Arena Mix)
  11. No Destination
  12. The Raven III
  13. Favor
  14. But You Wanted More
  15. Black Stars
  16. Half Alive
  17. Doing The Best That I Can (Arena Mix)
  18. The Goose and The Common
  19. Survive (Arena Mix)
  20. Same Blood
  21. May Brings Flowers
  22. The Old Therebefore
  23. Can’t Let You Go
  24. Old Money
  25. Show Me Where The Ending Starts
  26. Deep in the Meadow
  27. Draw You Out — Noah Kahan
  28. Metal Birds
  29. Alone (Live in Berlin 2022)

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Hunger Games Noah Kahan ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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