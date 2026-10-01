Alice Cooper: Η εξομολόγηση για τα σκοτεινά χρόνια του εθισμού του στις ουσίες

Ο Alice Cooper έχει περάσει περισσότερες από πέντε δεκαετίες πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σκοτεινές περσόνες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Πίσω, όμως, από το μαύρο μακιγιάζ, τα θεατρικά σκηνικά και την εικόνα του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο λίγοι με το shock rock, κρύβεται μια προσωπική ιστορία γεμάτη δύσκολες στιγμές, εξάρτηση, οικογενειακές συγκρούσεις και μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναβρεί τον δρόμο του. Στα 78 του χρόνια, ο Alice Cooper κοιτάζει πίσω σε εκείνη την περίοδο και μιλά χωρίς περιστροφές για το αλκοόλ, το crack, την πίστη και τον γάμο του, αποκαλύπτοντας πόσο κοντά έφτασε στο να χάσει τον έλεγχο της ζωής του.

Σε νέα συνέντευξή του, ο θρυλικός μουσικός αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία οι ουσίες είχαν αρχίσει να κυριαρχούν στην καθημερινότητά του. Η πιο χαρακτηριστική φράση του αφορά το crack και δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες: «Το crack παραλίγο να με σκοτώσει». Η εξομολόγηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος όταν προέρχεται από έναν άνθρωπο που για δεκαετίες εμφανιζόταν στη σκηνή ως μια σχεδόν υπερφυσική, σκοτεινή φιγούρα. Ο Alice Cooper, όμως, εξηγεί ότι πίσω από την περσόνα υπήρχε ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε πραγματικά προβλήματα με το αλκοόλ και τις ουσίες και χρειάστηκε να δώσει μια πολύ προσωπική μάχη για να αλλάξει τη ζωή του.

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Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι άρχισε να πίνει από τα 20 του και ότι σταδιακά το αλκοόλ άρχισε να γίνεται σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήταν απλώς μια συνήθεια που συνόδευε τη ζωή ενός rock star. Κάποια στιγμή, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που επηρέαζε την υγεία του και την καθημερινότητά του. Θυμάται μάλιστα μια περίοδο κατά την οποία έκανε εμετό με αίμα και κατάλαβε ότι τα πράγματα είχαν πλέον ξεφύγει. Το 1977 μπήκε σε αποτοξίνωση, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του το αλκοόλ. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε αργότερα έμπνευση για το άλμπουμ «From the Inside», που κυκλοφόρησε το 1978. Η διαδρομή του προς τη νηφαλιότητα, όμως, δεν ήταν εύκολη ούτε απόλυτα γραμμική. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια χωρίς αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί ήταν αρκετό για να επιστρέψει σε μια κατάσταση που ο ίδιος σήμερα περιγράφει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Από ένα ποτήρι κατέληξε να πιει δύο μπουκάλια μέσα στην ίδια ημέρα. Και ύστερα ήρθε το crack.

Ο Cooper περιγράφει ότι κάποιος τον είχε διαβεβαιώσει πως το κάπνισμα κοκαΐνης με τη μορφή crack δεν θα προκαλούσε εθισμό. Σήμερα θεωρεί αυτή τη συμβουλή καταστροφική παραπληροφόρηση. Η χρήση εξελίχθηκε σε σοβαρό πρόβλημα και, όπως ο ίδιος λέει πλέον χωρίς να κρύβεται πίσω από τη σκηνική του εικόνα, το crack παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Η περίοδος εκείνη δεν απείλησε μόνο τον ίδιο. Η εξάρτηση επηρέασε βαθιά και τον γάμο του με τη Sheryl, με την οποία είναι μαζί από τη δεκαετία του 1970. Η σχέση τους έφτασε σε σημείο κρίσης και η Sheryl έφυγε από το σπίτι, καθώς η κατάσταση είχε γίνει πλέον ιδιαίτερα δύσκολη. Τότε του έθεσε ένα ξεκάθαρο δίλημμα: να αναζητήσουν βοήθεια μέσα από χριστιανική συμβουλευτική γάμου ή να τελειώσουν τη σχέση τους.

Η συγκεκριμένη στιγμή αποτέλεσε σημείο καμπής για τον Alice Cooper. Η επιστροφή του στη χριστιανική πίστη έγινε σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς του να αλλάξει τη ζωή του. Άλλωστε, όπως έχει εξηγήσει, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με έντονη θρησκευτική ζωή και είχε μεγαλώσει πηγαίνοντας συχνά στην εκκλησία. Στα 17 του απομακρύνθηκε από αυτή την πλευρά της ζωής του, όμως υποστηρίζει ότι η πίστη του δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά. Το 1983 μπήκε ξανά σε αποτοξίνωση και περιγράφει εκείνη την περίοδο ως την τελευταία φορά που χρειάστηκε να περάσει από rehab. Από τότε, η ζωή του πήρε διαφορετική πορεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η σκοτεινή πλευρά της ιστορίας του εξαφανίστηκε. Αντίθετα, ο Cooper έχει επιλέξει να μιλά για όσα έζησε και για τα λάθη που έκανε, ιδιαίτερα όταν αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση για άλλους.

Σήμερα, στα 78 του, συνεχίζει να περιοδεύει και να ανεβαίνει στη σκηνή. Ο ίδιος αντιμετωπίζει τις συναυλίες ως μια μορφή έντονης σωματικής δραστηριότητας και προσπαθεί να παραμένει δραστήριος, ενώ όταν έχει χρόνο παίζει και γκολφ. Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ροκ μουσικής, μεταξύ άλλων μέσα από τους Hollywood Vampires, το συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τον Johnny Depp και τον Joe Perry. Η εικόνα του Alice Cooper μπορεί να παραμένει σκοτεινή, όμως η ζωή του σήμερα βρίσκεται πολύ μακριά από εκείνη την περίοδο κατά την οποία το αλκοόλ και το crack είχαν αρχίσει να παίρνουν τον έλεγχο. Το μαύρο μακιγιάζ και η θεατρική περσόνα εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του show, αλλά πίσω από αυτά βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει πλέον την απόσταση για να μιλήσει ανοιχτά για τις πιο δύσκολες στιγμές του.

Τα απομνημονεύματά του «Devil on My Shoulder», που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 6 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται να φωτίσουν ακόμη περισσότερο αυτή την πλευρά της ζωής του. Για έναν καλλιτέχνη που έκανε καριέρα υποδυόμενος τον απόλυτο σκοτεινό χαρακτήρα της ροκ, η πραγματική του ιστορία αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο ανθρώπινη – και πολύ πιο δύσκολη – από οποιοδήποτε σκηνικό που παρουσίασε ποτέ μπροστά στο κοινό.

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