Μουσική 01.10.2026

Αντώνης Ρέμος: Οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη συναυλία του στην Κύπρο για τα 30 χρόνια καριέρας

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Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα 30 χρόνια καριέρας του με μια μεγάλη συναυλία στη Λευκωσία, έχοντας στο πλευρό του Βανδή, Θεοδωρίδου, Παπαρίζου και Μάστορα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας με συναυλία στη Λευκωσία.
  • Στη συναυλία συμμετείχαν οι Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδή, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας.
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους επίσης τίμησε τον Αντώνη Ρέμο με την παρουσία του.
  • Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη μουσική πορεία και τις συνεργασίες του τραγουδιστή.
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Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έζησε η Λευκωσία στις 30 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων πορείας του Αντώνη Ρέμου στη μουσική. Ο δημοφιλής τραγουδιστής γιόρτασε αυτή την ιδιαίτερη επέτειο με μια μεγάλη συναυλία, έχοντας στο πλευρό του μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η βραδιά είχε έντονο εορταστικό χαρακτήρα, με αγαπημένους καλλιτέχνες να ενώνουν τις φωνές τους σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση.

30_xronia_sinaylia_antonis_remos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έδωσαν το «παρών» ήταν ηΝατάσα Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδή, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στον Αντώνη Ρέμο για να τιμήσουν τη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του. Μαζί τους ήταν και ο Γιώργος Θεοφάνους, προσθέτοντας ακόμη ένα ξεχωριστό όνομα στη μεγάλη μουσική βραδιά. Η παρουσία τόσων αγαπημένων καλλιτεχνών έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην επετειακή συναυλία.

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Η συνάντηση των κορυφαίων αυτών ονομάτων της ελληνικής μουσικής σκηνής αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, με τη Λευκωσία να γίνεται το επίκεντρο μιας μεγάλης μουσικής γιορτής. Η επέτειος των 30 χρόνων του Αντώνη Ρέμου αποτέλεσε την αφορμή για μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και στις σημαντικές συνεργασίες που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, μάλιστα, βρέθηκε στο πλευρό του, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο.

30_xronia_sinaylia_antonis_remos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που τίμησαν τον Αντώνη Ρέμο

Η παρουσία της Νατάσας Θεοδωρίδου, της Δέσποινας Βανδή, της Έλενας Παπαρίζου και του Χρήστου Μάστορα έδωσε ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συναυλία, καθώς πρόκειται για καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Η κοινή τους παρουσία στη Λευκωσία ανέδειξε τη σημασία της επετειακής βραδιάς, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μακρόχρονη διαδρομή του Αντώνη Ρέμου.


Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή του Γιώργου Θεοφάνους, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές μουσικές επιτυχίες. Η συναυλία αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον Αντώνη Ρέμο να γιορτάσει τρεις δεκαετίες στη μουσική, έχοντας κοντά του καλλιτέχνες με τους οποίους μοιράζεται κοινές επαγγελματικές και μουσικές στιγμές.

Ο Αντώνης Ρέμος σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/aremovic

Με αφορμή τα 30 χρόνια της καριέρας του, ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε μια σημαντική διαδρομή γεμάτη επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και συνεργασίες που έχουν ξεχωρίσει στο ελληνικό κοινό. Η επετειακή συναυλία στη Λευκωσία αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία του, με την παρουσία των αγαπημένων καλλιτεχνών να δίνει ξεχωριστή λάμψη στη βραδιά.

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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