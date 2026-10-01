Ο John Galliano παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή για την εταιρεία Zara

Ο σχεδιαστής επιστρέφει δυναμικά, αποκαλύπτοντας την πρώτη του συλλογή για τη Zara που συνδυάζει την υψηλή ραπτική με τα αρχεία του brand

Με μια ματιά Ο John Galliano συνεργάζεται με τη Zara για τη συλλογή Re{form}.

Η συλλογή ανανεώνει κλασικά κομμάτια της Zara με τεχνικές υψηλής ραπτικής.

Η έμπνευση προέρχεται από τη Γαλλική Επανάσταση και την πρώτη του συλλογή.

Η συλλογή περιλαμβάνει πρωτότυπα υφάσματα, αξεσουάρ και συνεργασία για καπέλα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από μια θυελλώδη περίοδο κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς ανακοινώθηκε αρχικά ως τιμώμενο πρόσωπο για το Met Gala του 2027και στη συνέχεια αποχώρησε λόγω έντονων αντιδράσεων για παλαιότερες δηλώσεις του, ο διάσημος Βρετανός σχεδιαστής John Galliano επιστρέφει δυναμικά στη μόδα. Στα 65 του χρόνια, ο σχεδιαστής δεν αποσύρεται από το προσκήνιο, αλλά εγκαινιάζει μια νέα, συναρπαστική διετή συνεργασία με τον κολοσσό λιανικής Zara, παρουσιάζοντας τη συλλογή Re{form}.

Ο πρώτος τόμος αυτής της συνεργασίας σηματοδοτεί μια δημιουργική αναδρομή, καθώς ο Galliano συνομιλεί ανοιχτά με το αρχείο της Zara μεταμορφώνοντας κλασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας με τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών υψηλής ραπτικής. Παράλληλα, η έμπνευσή του ταξιδεύει πίσω στην ιστορική του αποφοίτηση από το Central Saint Martins το 1984 με τίτλο «Les Incroyables», αντλώντας στοιχεία από τη Γαλλική Επανάσταση, τους ατίθασους dandy, το αστικό πνεύμα και τη γοητεία του φιλμ νουάρ.

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Η συλλογή είναι σχεδιασμένη με έμφαση στο layering, αξιοποιώντας τούλι και διχτυωτά υφάσματα που αφήνουν τα ρούχα να αποκαλύπτουν αντί να κρύβουν. Ο δημιουργός αξιοποιεί μια σειρά από ευφάνταστες τεχνικές, όπως τα flipbooks στοιχiche «The Flix», τα trompe l’oeil κομμάτια «The Shift», έξυπνες παρεμβάσεις στα πανωφόρια με το «In-Cut-Yable», ανατροπές σε φούστες και φόρμες με το «Wrapture», καθώς και υφάσματα που θυμίζουν φτερά χάρη στο «Plume Zoom».

Τα υλικά ποικίλλουν από chiffon voilant, georgette και charmeuse μέχρι δαντέλα με μεταλλική επικάλυψη, βινύλιο, ποιοτικά μάλλινα, ποπλίνες και δέρμα, ενώ η οικολογική γούνα και τα georgette faux plumes προσθέτουν ξεχωριστή υφή. Η χρωματική παλέτα φέρει τη χαρακτηριστική σκοτεινή και ατμοσφαιρική υπογραφή του Galliano με μαύρο, ναυτικό μπλε, σκούρο πράσινο, καφέ και μπορντό, εμπλουτίζεται με βοτανικές αποχρώσεις όπως το χακί, η μέντα και η ώχρα, και ολοκληρώνεται με κινηματογραφικούς τόνους όπως το ροζ ορχιδέας, το μωβ, το τιρκουάζ και το οξύ πράσινο.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με μια σειρά από εντυπωσιακά αξεσουάρ, με κυριότερη την Tri-Chic bag που είναι εμπνευσμένη από σακούλες απορριμμάτων και θυμίζει την αμφιλεγόμενη συλλογή «Clochard» του οίκου Dior για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2000, η οποία μπορεί να φορεθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους συμπεριλαμβανομένου του στιλ σακιδίου πλάτης.

Στα υποδήματα ξεχωρίζουν οι ναυτικές μπότες και τα δερμάτινα T-strap τακούνια, ενώ ο θρυλικός πιλοποιός Stephen Jones συνεργάστηκε με τον Galliano για να επαναπροσδιορίσουν τα καπέλα της Zara, δημιουργώντας δαντελωτούς σκούφους, κερωμένα bucket hats και πλεκτούς σκούφους. Ο πρώτος τόμος της συλλογής Re{form} κυκλοφορεί επίσημα στο Zara.com, με τις τιμές να κυμαίνονται από $29.99 έως $999.99.

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