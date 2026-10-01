Fashion 01.10.2026

Φθινόπωρο χωρίς jean παντελόνι; Αυτό είναι το trend που θα λατρέψεις

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Το αγαπημένο comfort trend της σεζόν κατακτά τη μόδα και σου δείχνει τον δρόμο για τα πιο στιλάτα φθινοπωρινά looks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα track pants είναι η νέα τάση της σεζόν, προσφέροντας άνεση και στιλιστική ελευθερία.
  • Συνδυάζονται εύκολα με πουκάμισα, μπαλαρίνες ή sneakers για διάφορες εμφανίσεις.
  • Με oversized πουλόβερ και loafers, τα track pants μεταμορφώνονται σε κομψό παντελόνι.
  • Δοκιμάστε τα με statement τζάκετ ή oversized σακάκι για μοντέρνο αποτέλεσμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι σπάνιες φορές στη μόδα όπου η πιο άνετη επιλογή τυγχάνει να είναι ταυτόχρονα και η απόλυτη τάση της σεζόν. Κάπως έτσι, τα track pants έχουν κατακλύσει τα feeds σου και έχουν στεφθεί δικαιωματικά ως το cool-girl pant του φθινοπώρου, προσφέροντας μια απολαυστική ανάσα στιλιστικής ελευθερίας.

Είναι αληθινό προνόμιο να βλέπεις ένα παντελόνι με ελαστική μέση να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κάνοντας το mix and match παιχνιδάκι. Από σατέν εκδοχές για πιο κομψές εμφανίσεις μέχρι τα κλασικά αθλητικά σχέδια, οι συνδυασμοί είναι αμέτρητοι: τα φοράς με chic loafers και πουκάμισα ή κρατάς τη χαλαρή, sporty αισθητική τους με sneakersκαι φούτερ για τις καθημερινές σου βόλτες.

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1. Με ένα κλασικό πουκάμισο

Για ένα αβίαστα chic look, συνδύασε τα track pants σου με ένα μακρυμάνικο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε το outfit είτε με μπαλαρίνες και κοσμήματα για μια πιο κομψή νότα, είτε με sneakers και baseball cap για απόλυτη χαλάρωση στις καθημερινές σου μετακινήσεις.

track_pants_outfit
https://www.instagram.com/emiafashion/?hl=el

2. Με oversized πουλόβερ και loafers

Μόλις η θερμοκρασία πέσει, αυτός ο συνδυασμός γίνεται η αγαπημένη σου ενδυματολογική επιλογή. Το oversized πουλόβερ και τα loafers μετριάζουν την αθλητική φύση του παντελονιού, μεταμορφώνοντάς το σε ένα stylish και εξαιρετικά άνετο trouser.

track_pants_jacket

3. Με statement τζάκετ

Οι fashion insiders τα συνδυάζουν με τα πιο εντυπωσιακά πανωφόρια τους, από δερμάτινα bomber και suede fringe jackets μέχρι κλασικές trench coats, πετυχαίνοντας εκείνο το ανεπιτήδευτο και γεμάτο αυτοπεποίθηση model off-duty αποτέλεσμα.

track_pants_kampartina
https://www.instagram.com/nicolerusssell/?hl=el

4. Με oversized σακάκι

Η ισορροπία ανάμεσα στο αυστηρό tailoring και το αθλητικό στιλ απογειώνεται όταν προσθέτεις ένα δομημένο σακάκι και ένα καπέλο του μπέιζμπολ. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά chic και έτοιμο για κάθε περίσταση μέσα στην ημέρα.

blazers_track_pants
https://www.instagram.com/thecoolhour/?hl=el

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