TV 01.10.2026

«Ριφιφί»: Το καθηλωτικό φινάλε που συγκλόνισε το κοινό – Όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο

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Με ένταση, ανατροπές και έντονο συναισθηματικό φορτίο, η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια «έριξε αυλαία», ολοκληρώνοντας την ιστορία των 7 πρωταγωνιστών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Ριφιφί» ολοκληρώθηκε στον Alpha με ένα συγκλονιστικό φινάλε.
  • Οι πρωταγωνιστές διείσδυσαν σε θυρίδες τράπεζας, κλέβοντας χρήματα, τιμαλφή και έγγραφα.
  • Η αστυνομία περικύκλωσε τη μάντρα όπου οι πρωταγωνιστές έκρυβαν τη λεία τους.
  • Το τελευταίο επεισόδιο αποκάλυψε την ιστορία της Όλγας, δίνοντας βάθος στους λόγους των πρωταγωνιστών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη σειρά «Ριφιφί», δημιουργία του Σωτήρη Τσαφούλια, ολοκλήρωσε τον κύκλο της στον Alpha, αφήνοντας τους τηλεθεατές καθηλωμένους με το τελευταίο επεισόδιο. Η ιστορία των 7 διαφορετικών ανθρώπων, που ενώθηκαν από τις απώλειες και τις δυσκολίες της ζωής, έφτασε στην κορύφωσή της, σε ένα φινάλε που συνδύασε την αγωνία με βαθιά ανθρώπινες στιγμές.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα σειρά «Ριφιφί» που αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές με τα πρώτα επεισόδια.

Στο τελευταίο επεισόδιο, η ομάδα των πρωταγωνιστών κατάφερε να εισέλθει στον χώρο των θυρίδων, παραβιάζοντας όσες περισσότερες μπορούσε πριν το άνοιγμα της τράπεζας. Η λεία τους περιλάμβανε χρήματα, τιμαλφή και ράβδους χρυσού, αλλά και έγγραφα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές πολιτικές αναταράξεις, καθώς αφορούσαν πρόσωπα σε υψηλές θέσεις εξουσίας.

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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του «Ριφιφί», οι 7 συνεργοί αποχώρησαν από το σημείο και μετέφεραν τη λεία τους σε μια μάντρα, όπου είχαν προαποφασίσει να την κρύψουν μέχρι την τελική μοιρασιά. Μετά από όλα όσα είχαν βιώσει, η προσοχή και η αποφυγή βιαστικών κινήσεων ήταν υψίστης σημασίας.

Ο Γιάννης Στάνκογλου πρωταγωνιστεί στο «ΡΙΦΙΦΙ», την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της χρονιάς με ένα παράτολμο σχέδιο.

Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε απροσδόκητα όταν περιπολικά κατέφθασαν έξω από τη μάντρα. Οι σειρήνες διέκοψαν απότομα την αίσθηση ότι το σχέδιο είχε ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία, ενώ η φωνή από την ντουντούκα, που διέταζε «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», πάγωσε τους πρωταγωνιστές.

Οι προσωπικές ιστορίες πίσω από το μεγάλο σχέδιο

Παράλληλα με την εξέλιξη της επιχείρησης, το τελευταίο επεισόδιο αποκάλυψε και την ιστορία της Όλγας, με έναν βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό τρόπο. Αυτή η αποκάλυψη έδωσε μια νέα διάσταση στην πορεία των επτά προσώπων και στους λόγους που τους οδήγησαν να ρισκάρουν τα πάντα.

Ο πρωταγωνιστής του «ΡΙΦΙΦΙ» μιλάει σε παλιό τηλέφωνο, προετοιμάζοντας το παράτολμο σχέδιο της πρεμιέρας.

Η σειρά «Ριφιφί», η οποία βασίστηκε στην πραγματική ιστορία του περίφημου ριφιφί του 1992, εστίασε σε επτά ανθρώπους που κουβαλούσαν διαφορετικές απώλειες στη ζωή τους – είτε την οικογένειά τους, είτε την περιουσία τους, είτε την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Όλοι τους, όμως, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σύστημα που τους είχε περιθωριοποιήσει.

Η σειρά, σε σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή και παραγωγή της Cosmote TV, μετέφερε στη μικρή οθόνη την ιστορία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα σχέδιο που φάνταζε αδύνατο. Με το τελευταίο επεισόδιο, η διαδρομή τους έφτασε στην κορύφωσή της, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση στους τηλεθεατές.

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