TV & Media 30.09.2026

«The Voice of Greece»: Πότε θα προβληθεί το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «The Voice of Greece» τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με την Πάολα, την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και άλλους καλλιτέχνες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ θα προβληθεί αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Οι Γιώργος Λιανός και Γιώργος Καπουτζίδης θα παρουσιάσουν την εκπομπή.
  • Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου, Πάολα και άλλοι.
  • Θα ερμηνευτούν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και θα μοιραστούν αναμνήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν φωνές που δεν σιωπούν ποτέ. Φωνές που μένουν μέσα μας, στα τραγούδια, στις αναμνήσεις και τις στιγμές που συνδέθηκαν μαζί τους! Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα ζήσουμε μια βαθιά συγκινητική βραδιά, αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο της μουσικής.

lianos_kapoutzidis

Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα και υποδέχονται στη σκηνή του «The Voice of Greece» τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου  τρεις καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διάβασε επίσης: «GNTM 7»: Έντονες αντιδράσεις στο X μετά το χθεσινό επεισόδιο

Στη σκηνή ωστόσο ανεβαίνουν και άνθρωποι που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του. Καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του, τραγούδησαν δίπλα του ή συνδέθηκαν με τα τραγούδια του και έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους αναμνήσεις και τα δικά τους συναισθήματα: ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου.

mouzourakis_paparizou_mastoras

Ακόμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση, η ξεχωριστή του φίλη και συνεργάτιδα Πάολα. Επέλεξε, με την υπέροχη φωνή της, να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη: το «Ποτέ, ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου.

Γιατί κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς τραγούδια. Είναι άνθρωποι, στιγμές, αγάπες, χωρισμοί, αναμνήσεις. Και αυτή τη φορά, στη σκηνή του «The Voice of Greece», όλοι έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Για τον Γιώργο μας.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

The Voice of Greece αφιέρωμα ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Claudio Constantini έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

Ο Claudio Constantini έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

30.09.2026
Επόμενο
«Coven Academy»: Η νέα σειρά μαγείας έρχεται με ένα soundtrack-έκπληξη

«Coven Academy»: Η νέα σειρά μαγείας έρχεται με ένα soundtrack-έκπληξη

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«The Chase»: Ποια είναι η νέα «Κυρία ΠανταΞέρει» που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα
TV

«The Chase»: Ποια είναι η νέα «Κυρία ΠανταΞέρει» που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα

30.09.2026
«GNTM 7»: Έντονες αντιδράσεις στο X μετά το χθεσινό επεισόδιο
TV

«GNTM 7»: Έντονες αντιδράσεις στο X μετά το χθεσινό επεισόδιο

30.09.2026
Δες το trailer του νέου κύκλου του «Dragons’ Den» – Πότε κάνει πρεμιέρα
TV

Δες το trailer του νέου κύκλου του «Dragons’ Den» – Πότε κάνει πρεμιέρα

30.09.2026
«Μια Γυναίκα»: Η δυνατή τηλεοπτική ιστορία που θα μας καθηλώσει από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
TV

«Μια Γυναίκα»: Η δυνατή τηλεοπτική ιστορία που θα μας καθηλώσει από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

29.09.2026
Ανακατατάξεις στην ΕΡΤ: Ποιες νέες εκπομπές ετοιμάζονται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου
TV

Ανακατατάξεις στην ΕΡΤ: Ποιες νέες εκπομπές ετοιμάζονται για τη ζώνη του Σαββατοκύριακου

29.09.2026
Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα
TV

Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα

29.09.2026
«GNTM 7»: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη «δίχασε» τους κριτές – Δες την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη
TV

«GNTM 7»: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη «δίχασε» τους κριτές – Δες την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη

29.09.2026
«GNTM 7»: Οι auditions που ξεχώρισαν στο χθεσινό επεισόδιο
TV

«GNTM 7»: Οι auditions που ξεχώρισαν στο χθεσινό επεισόδιο

29.09.2026
«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση
Mad Radio News

«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση

28.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Τα γυάλινα ντουλάπια επιστρέφουν δυναμικά: Δες πώς θα μεταμορφώσεις την κουζίνα σου

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

Τα instagram stories σου δείχνουν βαρετά – 6 tricks για να ξεχωρίζουν

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…