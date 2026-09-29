Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα

Μάθε πότε επιστρέφει το The 2Night Show για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τι να περιμένεις

Με μια ματιά Το «The 2Night Show» επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η πρεμιέρα της εκπομπής είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Η εκπομπή θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00, με ποικιλία καλεσμένων και ψυχαγωγικών στοιχείων.

Η νέα σεζόν έρχεται μετά από μια επιτυχημένη πορεία, όντας πρώτη επιλογή των τηλεθεατών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά την αγαπημένη του εκπομπή, «The 2Night Show», για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά στο κανάλι του ΑΝΤ1. Η βραδινή εκπομπή, που έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης με προσωπικότητες από διάφορους χώρους, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί τις συζητήσεις του παρουσιαστή με καλεσμένους από την τηλεόραση, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό, αλλά και από την επικαιρότητα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00. Η εκπομπή υπόσχεται να διατηρήσει τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό της, με προσωπικές ιστορίες, αποκαλύψεις και στιγμές γέλιου, στοιχεία που έχουν αγαπηθεί από τους τηλεθεατές.

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Πέρα από τις συνεντεύξεις, το «The 2Night Show» θα εμπλουτίσει το πρόγραμμά του και φέτος με χιουμοριστικά βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια, μουσικά acts και αναπάντεχες δοκιμασίες. Αυτά τα στοιχεία έχουν διαμορφώσει την ξεχωριστή ταυτότητα της εκπομπής και συμβάλλουν στην επιτυχία της, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψυχαγωγικό αποτέλεσμα.

Η νέα σεζόν έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, καθώς η εκπομπή αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής της και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τηλεοπτικής περιόδου 2025-2026. Η διαχρονική απήχηση του «The 2Night Show» αποδεικνύει την ικανότητα του παρουσιαστή και της ομάδας του να δημιουργούν περιεχόμενο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η ανακοίνωση της νέας σεζόν επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη μεταμεσονύχτια ζώνη του ΑΝΤ1, με την εκπομπή να δίνει ξανά ραντεβού με τους τηλεθεατές.

Η πορεία του «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1 είναι μακρά και γεμάτη επιτυχίες, έχοντας φιλοξενήσει αμέτρητους καλεσμένους και έχοντας προσφέρει αξέχαστες στιγμές. Η επιστροφή της εκπομπής σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής συνταγής, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να παραμένει στο τιμόνι, έτοιμος να μοιραστεί νέες ιστορίες και εμπειρίες με το κοινό.

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