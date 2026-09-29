«GNTM 7»: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη «δίχασε» τους κριτές – Δες την audition του Μπάμπη Λαζαρίδη

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, πέρασε από τις auditions του «GNTM 7», αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση

Με μια ματιά Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, συμμετείχε στις auditions του GNTM 7.

Η εμφάνισή του προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους κριτές, με κάποιους να τον αναγνωρίζουν αμέσως.

Η έλλειψη εμπειρίας του στις πασαρέλες ήταν εμφανής, με την κριτική επιτροπή να διχάζεται.

Τελικά, ο Μπάμπης Λαζαρίδης αποκλείστηκε, αλλά δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει στο modeling. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, βρέθηκε στις auditions του «GNTM 7», διεκδικώντας μια θέση στον διαγωνισμό μόδας. Η εμφάνισή του στο επεισόδιο της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου τράβηξε την προσοχή των κριτών, ωστόσο η προσπάθειά του δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε.

Μόλις εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή, η Μπέττυ Μαγγίρα τον αναγνώρισε αμέσως, ενώ ο Άγγελος Μπράτης παρατήρησε το ιδιαίτερο τατουάζ στο μπράτσο του. Ο νεαρός αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα σχέδιο αφιερωμένο στον αγαπημένο του παππού, τον οποίο έχασε την περίοδο της πανδημίας.

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Ο ίδιος μίλησε με συγκίνηση για την απώλειά του, εξηγώντας πως ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, που τον άλλαξε ως άνθρωπο και τον βοήθησε να εξελιχθεί. Στη συνέχεια, ο Μπάμπης Λαζαρίδης προσπάθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της audition, αν και η έλλειψη εμπειρίας του στις πασαρέλες ήταν εμφανής. Η Μπέττυ Μαγγίρα τον χαρακτήρισε «άγουρο», επισημαίνοντας πως χρειάζεται ακόμη δουλειά για να εξελιχθεί στον χώρο του modeling.

Οι απόψεις των κριτών διχάστηκαν, με τον Λάκη Γαβαλά να είναι ο μοναδικός που του έδωσε θετική ψήφο. Αντίθετα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Άγγελος Μπράτης ψήφισαν αρνητικά, με αποτέλεσμα ο 21χρονος να μην καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση του «GNTM 7».

Παρά τον αποκλεισμό του, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθειά του στο modeling, αντιμετωπίζοντας τη συμμετοχή του στο «GNTM» ως μια σημαντική εμπειρία. Η audition του αποτέλεσε το πρώτο του βήμα μπροστά στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπει τα σχέδιά του για τον χώρο της μόδας.

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