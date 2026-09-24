TV & Media 24.09.2026

Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, έρχεται απόψε στις 21:00 με τη συγκλονιστική συνέχεια μίας δυνατής ιστορίας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Λευκή και ο Μάρκος βρίσκονται στο επίκεντρο νέων εξελίξεων, με τον έρωτά τους να δοκιμάζεται από μυστικά και εκδίκηση.
  • Η Λευκή συλλαμβάνεται μετά από πυροβολισμούς, ενώ οι Αρβανιταίοι ανησυχούν για συνδέσεις με το παρελθόν.
  • Ο Στάθης ανακαλύπτει τον δολοφονημένο πατέρα του και ερευνά τις απειλές από τους Αρβανιταίους.
  • Ο Μάρκος δραπετεύει για να σώσει τη Λευκή, η οποία αποπειράται να αυτοκτονήσει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μυστικά που έμειναν θαμμένα για χρόνια, παλιές πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ και ένας έρωτας που γεννήθηκε κόντρα σε όλα. Στο «Κρίνο & Αγκάθι», οι ζωές των ηρώων μπλέκονται ξανά σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εκδίκησης και αλήθειας, με το παρελθόν να επιστρέφει για να ανατρέψει τις ισορροπίες.

krino&agkathi (1)

Απόψε στις 21:00, η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 συνεχίζει με καταιγιστικές εξελίξεις. Η Λευκή και ο Μάρκος βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που δοκιμάζει τα όρια της αγάπης, ενώ οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με μυστικά και αποκαλύψεις που απειλούν να αλλάξουν για πάντα τις ζωές τους.

Διάβασε απόψε: «Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη

Η επιστροφή της Λευκής ανοίγει έναν νέο, επικίνδυνο κύκλο εξελίξεων, καθώς η ανάγκη για εκδίκηση συγκρούεται με έναν έρωτα που κανείς δεν περίμενε να γεννηθεί. Ο Μάρκος βρίσκεται ξανά στο πλευρό της, όμως τα μυστικά και οι παλιές έχθρες των δύο οικογενειών απειλούν να τους χωρίσουν πριν προλάβουν να ζήσουν όσα ονειρεύονται.

krino&agkathi (3)

Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια. Όμως, ενώ εκείνος τελικά σώζεται, η ίδια, αφού δέχεται τα πυρά της Μαριγώς, καταλήγει στη χωροφυλακή, όπου ανακρίνεται από τον διοικητή Λουκά Γεροδήμο. Οι Αρβανιταίοι ψάχνουν για εξηγήσεις, ενώ οι φόβοι πως το μαχαίρωμα μπορεί να συνδέεται με το παρελθόν τους ήδη ξυπνούν.

krino&agkathi (8)

Από την άλλη, η Δέσποινα απελπισμένη προσπαθεί να βρει τρόπο να δει τη Λευκή, ενώ οι υπόλοιποι Δρογουταίοι, μη γνωρίζοντας για την επιστροφή της, κλείνονται στο σπίτι φοβούμενοι πως η επίθεση στον Μάρκο θα τους βάλει και πάλι στο στόχαστρο.Η νύχτα του γάμου, όμως, κρύβει και άλλους κινδύνους.

krino&agkathi (5)

Ο Στάθης, γιος του δολοφονημένου από τον Τριαντάφυλλο ξυλέμπορα, ανακαλύπτει νεκρό τον πατέρα του και μαθαίνει για τις απειλές που δέχτηκε από τους Αρβανιταίους. Την ώρα, ωστόσο, που πάει να το καταγγείλει, κι ενώ ο Μάρκος δραπετεύει από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς του για να πάει να σώσει τη Λευκή, εκείνη συντετριμμένη που δεν κατάφερε να εκπληρώσει το χρέος προς τον αδελφό της αποπειράται να πάρει τη ζωή της.

krino&agkathi (6)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ANT1 κρίνο και αγκάθι ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MTV VMAs 2026: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον George Michael από τη νέα γενιά καλλιτεχνών

MTV VMAs 2026: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον George Michael από τη νέα γενιά καλλιτεχνών

24.09.2026
Επόμενο
Taylor Swift: Μόλις ανακοίνωσε 4 νέα τραγούδια για το «The Life of a Showgirl: The Encore»

Taylor Swift: Μόλις ανακοίνωσε 4 νέα τραγούδια για το «The Life of a Showgirl: The Encore»

24.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη
TV

«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη

24.09.2026
«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος
Mad Radio News

«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος

23.09.2026
Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει
TV

Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει

23.09.2026
Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε
TV

Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε

23.09.2026
Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει
TV

Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει

23.09.2026
GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο
TV

GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο

23.09.2026
«Friends»: Πώς μια σειρά από τη δεκαετία του ’90 κατάφερε να γίνει διαχρονικό φαινόμενο
TV

«Friends»: Πώς μια σειρά από τη δεκαετία του ’90 κατάφερε να γίνει διαχρονικό φαινόμενο

22.09.2026
Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ – Τι ετοιμάζει
TV

Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ – Τι ετοιμάζει

22.09.2026
«Ριφιφί»: Η μεγάλη ανατροπή στο 2ο επεισόδιο και η αρχή του πιο παράτολμου σχεδίου
TV

«Ριφιφί»: Η μεγάλη ανατροπή στο 2ο επεισόδιο και η αρχή του πιο παράτολμου σχεδίου

22.09.2026
Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα

Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”