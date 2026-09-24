Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε

Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, έρχεται απόψε στις 21:00 με τη συγκλονιστική συνέχεια μίας δυνατής ιστορίας

Με μια ματιά Η Λευκή και ο Μάρκος βρίσκονται στο επίκεντρο νέων εξελίξεων, με τον έρωτά τους να δοκιμάζεται από μυστικά και εκδίκηση.

Η Λευκή συλλαμβάνεται μετά από πυροβολισμούς, ενώ οι Αρβανιταίοι ανησυχούν για συνδέσεις με το παρελθόν.

Ο Στάθης ανακαλύπτει τον δολοφονημένο πατέρα του και ερευνά τις απειλές από τους Αρβανιταίους.

Ο Μάρκος δραπετεύει για να σώσει τη Λευκή, η οποία αποπειράται να αυτοκτονήσει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μυστικά που έμειναν θαμμένα για χρόνια, παλιές πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ και ένας έρωτας που γεννήθηκε κόντρα σε όλα. Στο «Κρίνο & Αγκάθι», οι ζωές των ηρώων μπλέκονται ξανά σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εκδίκησης και αλήθειας, με το παρελθόν να επιστρέφει για να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Απόψε στις 21:00, η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 συνεχίζει με καταιγιστικές εξελίξεις. Η Λευκή και ο Μάρκος βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που δοκιμάζει τα όρια της αγάπης, ενώ οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με μυστικά και αποκαλύψεις που απειλούν να αλλάξουν για πάντα τις ζωές τους.

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Η επιστροφή της Λευκής ανοίγει έναν νέο, επικίνδυνο κύκλο εξελίξεων, καθώς η ανάγκη για εκδίκηση συγκρούεται με έναν έρωτα που κανείς δεν περίμενε να γεννηθεί. Ο Μάρκος βρίσκεται ξανά στο πλευρό της, όμως τα μυστικά και οι παλιές έχθρες των δύο οικογενειών απειλούν να τους χωρίσουν πριν προλάβουν να ζήσουν όσα ονειρεύονται.

Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια. Όμως, ενώ εκείνος τελικά σώζεται, η ίδια, αφού δέχεται τα πυρά της Μαριγώς, καταλήγει στη χωροφυλακή, όπου ανακρίνεται από τον διοικητή Λουκά Γεροδήμο. Οι Αρβανιταίοι ψάχνουν για εξηγήσεις, ενώ οι φόβοι πως το μαχαίρωμα μπορεί να συνδέεται με το παρελθόν τους ήδη ξυπνούν.

Από την άλλη, η Δέσποινα απελπισμένη προσπαθεί να βρει τρόπο να δει τη Λευκή, ενώ οι υπόλοιποι Δρογουταίοι, μη γνωρίζοντας για την επιστροφή της, κλείνονται στο σπίτι φοβούμενοι πως η επίθεση στον Μάρκο θα τους βάλει και πάλι στο στόχαστρο.Η νύχτα του γάμου, όμως, κρύβει και άλλους κινδύνους.

Ο Στάθης, γιος του δολοφονημένου από τον Τριαντάφυλλο ξυλέμπορα, ανακαλύπτει νεκρό τον πατέρα του και μαθαίνει για τις απειλές που δέχτηκε από τους Αρβανιταίους. Την ώρα, ωστόσο, που πάει να το καταγγείλει, κι ενώ ο Μάρκος δραπετεύει από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς του για να πάει να σώσει τη Λευκή, εκείνη συντετριμμένη που δεν κατάφερε να εκπληρώσει το χρέος προς τον αδελφό της αποπειράται να πάρει τη ζωή της.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE

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