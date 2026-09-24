Μουσικά Νέα 24.09.2026

MTV VMAs 2026: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον George Michael από τη νέα γενιά καλλιτεχνών

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι RAYE, SOMBR και Teddy Swims ετοιμάζουν μια ανεπανάληπτη αφιερωματική εμφάνιση για τον George Michael στη φετινή σκηνή των MTV VMAs
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τρεις νέοι καλλιτέχνες θα τιμήσουν τον George Michael στα MTV VMAs 2026 με ένα συγκινητικό αφιέρωμα.
  • Το αφιέρωμα έρχεται κοντά στη συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατο του George Michael.
  • Θα κυκλοφορήσει σύντομα live άλμπουμ και ταινία για την «Faith Tour» του George Michael.
  • Ο George Michael είχε τιμηθεί με το βραβείο Video Vanguard το 1989.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή απονομή των βραβείων MTV VMAs επιφυλάσσει μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, καθώς 3 καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν τη θρυλική κληρονομιά του George Michael. Οι 3 δημοφιλείς τραγουδιστές, ηλικίας από 21 έως 33 ετών, γεννήθηκαν μετά την κορύφωση της καριέρας του, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η μουσική του παρακαταθήκη συνεχίζει να αγγίζει και να εμπνέει νέες γενιές ακροατών.

george_michael_tribute
https://www.instagram.com/georgemofficial/?hl=el

Το μεγάλο αυτό μουσικό αφιέρωμα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Adam Blackstone, έρχεται σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία καθώς πλησιάζουμε στη συμπλήρωση δέκα ετών από τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη τα Χριστούγεννα του 2016, σε ηλικία 53 ετών. Η εμφάνιση αυτή λειτουργεί επίσης ως προοίμιο για τη διεθνή κυκλοφορία του live άλμπουμ και της ομότιτλης κινηματογραφικής ταινίας «George Michael: The Faith Tour», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα σε κινηματογράφους και πλατφόρμες.

Διάβασε επίσης: Ποια είναι η Orianthi που θα παίξει με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η συνεργασία της με τον Michael Jackson

Η σχέση του George Michael με τον θεσμό των MTV VMAs υπήρξε απόλυτα καθοριστική, με αποκορύφωμα τη βράβευσή του με το τιμητικό βραβείο Video Vanguard τον Σεπτέμβριο του 1989, λίγο μετά τον θρίαμβό του στα βραβεία Grammy για το εμβληματικό του άλμπουμ «Faith». Όπως επισημαίνει η παραγωγή της φετινής διοργάνωσης, στιγμές όπως η θρυλική ερμηνεία του τραγουδιού Freedom ’90 στη επέτειο του σταθμού παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη διαχρονικότητα της δουλειάς του.

;img_index=1

Η φετινή τελετή, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από το CBS, το MTV και την πλατφόρμα Paramount+, χαρακτηρίζεται από ένα εντυπωσιακό μείγμα θρυλικών ονομάτων και σύγχρονων αστέρων. Στη σκηνή θα βρεθούν καλλιτέχνες με τεράστια πορεία, όπως η Madonna που ανοίγει τη βραδιά μετά από χρόνια απουσίας και ο οικοδεσπότης Snoop Dogg, δίπλα σε κορυφαία ονόματα της σημερινής παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

george_michael_mtv
https://www.instagram.com/georgemofficial/?hl=el

Οι τρεις καλλιτέχνες που θα ηγηθούν του αφιερώματος διανύουν μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο στην καριέρα τους. Η RAYE συμμετέχει ενεργά με σόλο εμφάνιση και διπλή υποψηφιότητα, συνδυάζοντας την επιτυχία στα charts με τις τρέχουσες περιοδίες της σε στάδια και τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα. Ο SOMBR επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όντας υποψήφιος σε πολλαπλές κατηγορίες και ετοιμάζοντας τη νέα του παγκόσμια περιοδεία σε αρένες. Τέλος, ο Teddy Swims δίνει το παρών παρουσιάζοντας νέα δισκογραφικά βήματα και ξεκινώντας την πολυαναμενόμενη αμερικανική περιοδεία του.

michael_george_mtv
https://www.instagram.com/georgemofficial/?hl=el

Με μια πλούσια κληρονομιά που περιλαμβάνει δέκα μεγάλες επιτυχίες στην κορυφή των charts και κορυφαία άλμπουμ που άφησαν εποχή, ο George Michael συνεχίζει να ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ποπ μουσικής. Η φετινή παραγωγή των βραβείων, υπογεγραμμένη από έμπειρους δημιουργούς και συντελεστές της μουσικής βιομηχανίας όπως οι Gunpowder & Sky και Van Toffler, εγγυάται ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό γεγονός που θα τιμήσει άξια μια από τις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών.

Κεντρική Εικόνα: @georgemofficial

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

GEORGE MICHAEL MTV VMAs MTV VMAs 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Alexander McQueen SS27: Γοτθικοί θόλοι, μεταλλικά κέρατα και η μεγάλη επιστροφή στο Λονδίνο

Alexander McQueen SS27: Γοτθικοί θόλοι, μεταλλικά κέρατα και η μεγάλη επιστροφή στο Λονδίνο

24.09.2026
Επόμενο
Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε

Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε

24.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Άννα Βίσση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

24.09.2026
Taylor Swift: Μόλις ανακοίνωσε 4 νέα τραγούδια για το «The Life of a Showgirl: The Encore»
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Μόλις ανακοίνωσε 4 νέα τραγούδια για το «The Life of a Showgirl: The Encore»

24.09.2026
John Legend – Pharrell Williams: Μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το «Muse» – Τι να περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου
Μουσικά Νέα

John Legend – Pharrell Williams: Μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το «Muse» – Τι να περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου

24.09.2026
Μελίνα Ασλανίδου – Χρήστος Μενιδιάτης: Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν έρχεται στο «THEAMA»
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου – Χρήστος Μενιδιάτης: Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν έρχεται στο «THEAMA»

24.09.2026
Hilary Duff: Το comeback της συνεχίζεται – Η μεγάλη ανακοίνωση για την περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Hilary Duff: Το comeback της συνεχίζεται – Η μεγάλη ανακοίνωση για την περιοδεία της

24.09.2026
Ποια είναι η Orianthi που θα παίξει με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η συνεργασία της με τον Michael Jackson
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η Orianthi που θα παίξει με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η συνεργασία της με τον Michael Jackson

24.09.2026
«Dancing with a stranger»: Το hit των Sam Smith και Normani οδηγείται σε δίκη
Μουσικά Νέα

«Dancing with a stranger»: Το hit των Sam Smith και Normani οδηγείται σε δίκη

24.09.2026
ARIA Awards 2026: Tame Impala και Genesis Owusu «σαρώνουν» στις υποψηφιότητες
Μουσικά Νέα

ARIA Awards 2026: Tame Impala και Genesis Owusu «σαρώνουν» στις υποψηφιότητες

24.09.2026
Νέο ρεκόρ για τον Harry Styles: Ποιο τραγούδι του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views
Μουσικά Νέα

Νέο ρεκόρ για τον Harry Styles: Ποιο τραγούδι του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views

24.09.2026
Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα

Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

Pilates princess vs heavy lifting: Η μεγάλη μάχη της γυμναστικής που διχάζει το διαδίκτυο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

6 statement τρόποι να απογειώσεις τα jeans σου φέτος το φθινόπωρο

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

«Warm Minimalism»: Η διακοσμητική τάση που διώχνει την ψυχρότητα από το χώρο σου

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

To trend των deer print nails είναι ό,τι πιο χαριτωμένο θα δεις φέτος

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

8 μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα που αξίζει να κάνεις τον Οκτώβριο

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”