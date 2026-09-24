ARIA Awards 2026: Tame Impala και Genesis Owusu «σαρώνουν» στις υποψηφιότητες

Οι Tame Impala και ο Genesis Owusu συγκεντρώνουν από 8 υποψηφιότητες έκαστος, οδηγώντας την κούρσα για τα φετινά βραβεία ARIA

Με μια ματιά Tame Impala και Genesis Owusu προηγούνται με οκτώ υποψηφιότητες στα ARIA Awards 2026.

Η Ecca Vandal ακολουθεί με επτά υποψηφιότητες, αναδεικνύοντας τη φετινή ποικιλομορφία.

Το Spotify ενσωματώνει για τέταρτη χρονιά τις δημόσιες ψηφοφορίες για τέσσερις κατηγορίες.

Η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου στο Σίδνεϊ και θα μεταδοθεί ζωντανά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 40η απονομή των ARIA Awards πλησιάζει και οι υποψηφιότητες έχουν ήδη ανακοινωθεί, με τους Tame Impala και τον Genesis Owusu να βρίσκονται στην κορυφή, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες ο καθένας. Η Ecca Vandal ακολουθεί με επτά υποψηφιότητες, σηματοδοτώντας μια χρονιά γεμάτη ταλέντο και ποικιλομορφία στην αυστραλιανή μουσική σκηνή.

Οι Tame Impala, το ψυχεδελικό pop συγκρότημα με επικεφαλής τον Kevin Parker, βρίσκονται σε περίοπτη θέση χάρη στην επιτυχία του πέμπτου τους άλμπουμ, «Deadbeat». Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2025, περιλαμβάνει το παγκόσμιο hit «Dracula», το οποίο παρέμεινε για 18 εβδομάδες στο εθνικό top 10, φτάνοντας μέχρι τη θέση Νο. 4. Οι υποψηφιότητες των Tame Impala φέτος καλύπτουν σημαντικές κατηγορίες, όπως Άλμπουμ της Χρονιάς, Καλύτερος Solo Καλλιτέχνης, Καλύτερη Pop Κυκλοφορία και Καλύτερη Dance/Electronic Κυκλοφορία. Η επιτυχία τους αντικατοπτρίζεται και σε προηγούμενες βραβεύσεις, καθώς έχουν ήδη κερδίσει 13 ARIA Awards στην καριέρα τους.

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Από την άλλη, ο Genesis Owusu, ένας καλλιτέχνης που ξεπερνά τα όρια των ειδών, αναδεικνύεται με επτά υποψηφιότητες. Μετά την κυκλοφορία του τρίτου του άλμπουμ, «REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE», ο καλλιτέχνης από τη Γκάνα, που μεγάλωσε στην Καμπέρα, διεκδικεί βραβεία στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς, Καλύτερος Solo Καλλιτέχνης, Καλύτερη Ανεξάρτητη Κυκλοφορία και άλλες. Ο Owusu έχει ήδη κερδίσει επτά ARIA Awards, αποδεικνύοντας τη σταθερή του πορεία και την εκτίμηση που απολαμβάνει από την ακαδημία.

Η Ecca Vandal είναι μια ακόμη δυναμική παρουσία, με επτά υποψηφιότητες για το δεύτερο άλμπουμ της, «Looking For People To Unfollow». Άλλοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν με πέντε υποψηφιότητες είναι ο Baker Boy, οι BOY SODA, η G Flip, η Miss Kaninna και η Ninajirachi.

Σημαντική παρουσία έχουν και οι Dom Dolla, DMA’S και Troye Sivan, καθένας με τέσσερις υποψηφιότητες, ενώ θρυλικά ονόματα της αυστραλιανής μουσικής όπως η Kylie Minogue, ο Paul Kelly, ο Keith Urban, οι Vika & Linda και οι Hilltop Hoods φιγουράρουν επίσης στη λίστα των υποψηφίων.

Η ARIA CEO, Annabelle Herd, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη φετινή λίστα, δηλώνοντας: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη λίστα υποψηφίων που γιορτάζει 40 χρόνια αυστραλιανής μουσικής και απίστευτης ανθρώπινης τέχνης. Αυτά τα άλμπουμ και αυτοί οι υπέροχοι καλλιτέχνες αντιπροσωπεύουν την κορύφωση 40 ετών αυστραλιανής επιτυχίας στη δημιουργία σπουδαίας μουσικής που αποτυπώνει τη μοναδική μας φωνή και την ταξιδεύει παγκοσμίως.»

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι τέσσερις κατηγορίες που ψηφίζονται από το κοινό θα ενσωματωθούν στο Spotify, επιτρέποντας στους fans να ψηφίζουν καθημερινά απευθείας μέσα από την εφαρμογή. Η ψηφοφορία για τις κατηγορίες Καλύτερη Ζωντανή Εμφάνιση Αυστραλίας, Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερο Βίντεο και πιο Δημοφιλής Διεθνής Καλλιτέχνης, θα είναι ανοιχτή από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου.

Η Mikaela Lancaster, Managing Director του Spotify AUNZ, τόνισε τη δέσμευση της πλατφόρμας για την υποστήριξη των Αυστραλών καλλιτεχνών: «Από την ανακάλυψη έως την παγκόσμια προβολή, το Spotify δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι Αυστραλοί καλλιτέχνες όχι μόνο γιορτάζονται στην πατρίδα τους, αλλά φτάνουν και σε κοινό παγκοσμίως».

Η τελετή απονομής των ARIA Awards, η κορυφαία εκδήλωση της αυστραλιανής δισκογραφικής βιομηχανίας, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Hordern Pavilion του Σίδνεϊ.

«Καθώς συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στην ανελέητη επίθεση στα πνευματικά μας δικαιώματα από ξένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Herd, «τα φετινά ARIA Awards αποτελούν μια ισχυρή στιγμή για να αναγνωρίσουμε τη διαρκή δύναμη της μουσικής να δίνει νόημα στην ανθρώπινη εμπειρία, να συνδέει τους Αυστραλούς μέσα από τις δικές μας ιστορίες και να μας εμπνέει να νιώθουμε πραγματικά ζωντανοί. Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους για το 2026».

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Destination NSW, σε συνεργασία με το Spotify, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Paramount+ και το κανάλι 10. Αποσπάσματα και στιγμιότυπα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο κανάλι του @ARIA.official στο YouTube.

2026 ARIA AWARDS Nominations:

Album of the Year: BOY SODA – Soulstar, DMA’S – DMA’S, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Tame Impala – Deadbeat

BOY SODA – Soulstar, DMA’S – DMA’S, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Tame Impala – Deadbeat Best Solo Artist: Baker Boy – Djandjay, BOY SODA – Soulstar, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, G Flip – Dream Ride, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Matt Corby – Tragic Magic, Miss Kaninna – BLACKPRINT, Ninajirachi – WannaCry, Tame Impala – Deadbeat, Troye Sivan – She’s The Best

Baker Boy – Djandjay, BOY SODA – Soulstar, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, G Flip – Dream Ride, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Matt Corby – Tragic Magic, Miss Kaninna – BLACKPRINT, Ninajirachi – WannaCry, Tame Impala – Deadbeat, Troye Sivan – She’s The Best Best Group: 5 Seconds of Summer – Everyone’s A Star!, DMA’S – DMA’S, Gang Of Youths – Things Take Time, Teen Jesus and the Jean Teasers – Glory, Vika & Linda – Where Do You Come From?

5 Seconds of Summer – Everyone’s A Star!, DMA’S – DMA’S, Gang Of Youths – Things Take Time, Teen Jesus and the Jean Teasers – Glory, Vika & Linda – Where Do You Come From? Michael Gudinski Breakthrough Artist presented by Spotify: aleksiah – Good On Paper, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Rachael Fahim – Who You Are, Way Dynamic – Massive Shoe, WILSN – Bloom

aleksiah – Good On Paper, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Rachael Fahim – Who You Are, Way Dynamic – Massive Shoe, WILSN – Bloom Best Pop Release: Blusher – Rager, G Flip – Dream Ride, Kylie Minogue – Tension Tour//Live 2025, Tame Impala – Dracula, Troye Sivan – She’s The Best

Blusher – Rager, G Flip – Dream Ride, Kylie Minogue – Tension Tour//Live 2025, Tame Impala – Dracula, Troye Sivan – She’s The Best Best Dance / Electronic Release: Dean Turnley – Actin’ Tough, Dom Dolla – Addicted to Bass, Ninajirachi, Porter Robinson – WannaCry, Tame Impala – Afterthought, Yes Boone – All I Really Want

Dean Turnley – Actin’ Tough, Dom Dolla – Addicted to Bass, Ninajirachi, Porter Robinson – WannaCry, Tame Impala – Afterthought, Yes Boone – All I Really Want Best Hip Hop / Rap Release: Baker Boy – Djandjay, DEVAURA – Vol. 2 If You Don’t Laugh, You’ll Cry, Hilltop Hoods – Never Coming Home, Miss Kaninna – BLACKPRINT, Nerve – Growing Pains

Baker Boy – Djandjay, DEVAURA – Vol. 2 If You Don’t Laugh, You’ll Cry, Hilltop Hoods – Never Coming Home, Miss Kaninna – BLACKPRINT, Nerve – Growing Pains Best Soul / R&B Release: Becca Hatch – Garden (Bang Goes the Drum), BOY SODA – Soulstar, Larissa Lambert – I Love You Out Loud, Miss Kaninna – BACKSTREETS, Tkay Maidza – Romanticize

Becca Hatch – Garden (Bang Goes the Drum), BOY SODA – Soulstar, Larissa Lambert – I Love You Out Loud, Miss Kaninna – BACKSTREETS, Tkay Maidza – Romanticize Best Independent Release presented by PPCA: 2charm – boyfriend, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Miss Kaninna – BLACKPRINT, Ninajirachi, Porter Robinson – WannaCry

2charm – boyfriend, Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Miss Kaninna – BLACKPRINT, Ninajirachi, Porter Robinson – WannaCry Best Rock Album presented by Tooheys: Courtney Barnett – Creature Of Habit, DMA’S – DMA’S, Teen Jesus and the Jean Teasers – Glory, The Belair Lip Bombs – Again, The Temper Trap – Sungazer

Courtney Barnett – Creature Of Habit, DMA’S – DMA’S, Teen Jesus and the Jean Teasers – Glory, The Belair Lip Bombs – Again, The Temper Trap – Sungazer Best Alternative Release: Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Gang Of Youths – Things Take Time, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Meg Mac – It’s My Party, Tame Impala – Deadbeat

Ecca Vandal – Looking For People to Unfollow, Gang Of Youths – Things Take Time, Genesis Owusu – REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, Meg Mac – It’s My Party, Tame Impala – Deadbeat Best Adult Contemporary Album: Matt Corby – Tragic Magic, Paul Kelly – Seventy, The Paper Kites – If You Go There, I Hope You Find It, Vika & Linda – Where Do You Come From?, Way Dynamic – Massive Shoe

Matt Corby – Tragic Magic, Paul Kelly – Seventy, The Paper Kites – If You Go There, I Hope You Find It, Vika & Linda – Where Do You Come From?, Way Dynamic – Massive Shoe Best Country Album: Keith Urban – Flow State, Max Jackson – Dangerous in Denim, Morgan Evans – Steel Town, Rachael Fahim – Who You Are, Wade Forster – Gooseneck Party

Keith Urban – Flow State, Max Jackson – Dangerous in Denim, Morgan Evans – Steel Town, Rachael Fahim – Who You Are, Wade Forster – Gooseneck Party Best Hard Rock / Heavy Metal Album: Cosmic Psychos – I Really Like Beer, DZ Deathrays – Easing Out Of Control, Karnivool – In Verses, These New South Whales – Godspeed, WAAX – Angels Mess

Cosmic Psychos – I Really Like Beer, DZ Deathrays – Easing Out Of Control, Karnivool – In Verses, These New South Whales – Godspeed, WAAX – Angels Mess Best Blues & Roots Album: Any Young Mechanic – The Modern Shoe Is Ruining The Foot, Emma Donovan – Take Me To The River, John Butler – Prism, William Crighton – Colonial Drift, Xavier Rudd – Freedom Sessions/Where To Now

Any Young Mechanic – The Modern Shoe Is Ruining The Foot, Emma Donovan – Take Me To The River, John Butler – Prism, William Crighton – Colonial Drift, Xavier Rudd – Freedom Sessions/Where To Now Best Children’s Album: Bluey – Up Here (The Orchestral Album), Don Spencer – Feathers, Fur or Fins 40th Anniversary (Don Spencer & Friends), Emma Memma – Jungle Picnic, Play School – Dance It Out, The Wiggles – Sparkle!: A Circus Of Lights

Bluey – Up Here (The Orchestral Album), Don Spencer – Feathers, Fur or Fins 40th Anniversary (Don Spencer & Friends), Emma Memma – Jungle Picnic, Play School – Dance It Out, The Wiggles – Sparkle!: A Circus Of Lights Best Music Festival presented by Music Australia: Beyond The Valley 2025, CMC Rocks, Groovin The Moo Lismore, Laneway Festival, Spilt Milk

PUBLIC VOTED AWARDS:

Best Video: BOY SODA – Never The Same, Baker Boy – RUNNING LOW ft. Pardyalone, Miss Kaninna – BACKSTREETS, DMA’S – My Baby’s Place, Ecca Vandal – CRUISING TO SELF SOOTHE, Genesis Owusu – Stampede, James Johnston – One More, The Avalanches – Every Single Weekend, Dom Dolla – Addicted to Bass, G Flip – Bed on Fire

BOY SODA – Never The Same, Baker Boy – RUNNING LOW ft. Pardyalone, Miss Kaninna – BACKSTREETS, DMA’S – My Baby’s Place, Ecca Vandal – CRUISING TO SELF SOOTHE, Genesis Owusu – Stampede, James Johnston – One More, The Avalanches – Every Single Weekend, Dom Dolla – Addicted to Bass, G Flip – Bed on Fire Best Australian Live Act presented by Destination NSW: Baker Boy – DJANDJAY TOUR, BOY SODA – Lil Obsession Tour, Dom Dolla – Dom Dolla Australian Tour 2025, G Flip – Dream Ride Tour – Australia 2026, Gang Of Youths – Various, Genesis Owusu – Red Star Wu’s Pirate Radio Tour, Hilltop Hoods – Never Coming Home Tour, King Gizzard & The Lizard Wizard – Phantom Island Australian Tour, Ninajirachi – DARK CRYSTAL V, Paul Kelly – Australian Tour 2025

Baker Boy – DJANDJAY TOUR, BOY SODA – Lil Obsession Tour, Dom Dolla – Dom Dolla Australian Tour 2025, G Flip – Dream Ride Tour – Australia 2026, Gang Of Youths – Various, Genesis Owusu – Red Star Wu’s Pirate Radio Tour, Hilltop Hoods – Never Coming Home Tour, King Gizzard & The Lizard Wizard – Phantom Island Australian Tour, Ninajirachi – DARK CRYSTAL V, Paul Kelly – Australian Tour 2025 Song of the Year: FISHER – Blackberries, G Flip – Bed on Fire, Keli Holiday – Dancing2, Lithe – Cannonball, Ocean Alley – Love Balloon, Royel Otis – car, Sonny Fodera – Think About Us, Tame Impala – Dracula, The Kid LAROI – A COLD PLAY, Vance Joy – Divine Feelings

FISHER – Blackberries, G Flip – Bed on Fire, Keli Holiday – Dancing2, Lithe – Cannonball, Ocean Alley – Love Balloon, Royel Otis – car, Sonny Fodera – Think About Us, Tame Impala – Dracula, The Kid LAROI – A COLD PLAY, Vance Joy – Divine Feelings Most Popular International Artist: BTS – ARIRANG, Ed Sheeran – Play

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