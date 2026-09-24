EUROVISION 24.09.2026

Eurovision 2027: Ανατροπή με τη συμμετοχή της Ολλανδίας στον διαγωνισμό

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Η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ολλανδία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στη Eurovision 2027, μετά από περίοδο αποχής.
  • Η δημόσια ραδιοτηλεόραση NPO αναλαμβάνει τη μετάδοση, μετά την αποχώρηση του Avrotros.
  • Η επιλογή του Ολλανδού καλλιτέχνη θα γίνει από ανεξάρτητη ομάδα ειδικών.
  • Αλλαγές στους κανονισμούς της EBU και η έκκληση για ενότητα της διοργάνωσης επηρέασαν την απόφαση.
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Η Ολλανδία θα δώσει και πάλι το «παρών» στη σκηνή της Eurovision, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του 2027. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ένα διάστημα αποχής, το οποίο συνδέθηκε άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ και τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Γάζα.

Η εκπρόσωπος της Βόρειας Μακεδονίας στη Eurovision 2027 ποζάρει με το βραβείο μετά από 4 χρόνια απουσίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η NPO, η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση, αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο της μετάδοσης του διαγωνισμού, μετά την απόφαση του Avrotros, του φορέα που για χρόνια είχε την ευθύνη της ολλανδικής εκπροσώπησης, να αποχωρήσει από τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χώρα θα εκπροσωπηθεί από έναν Ολλανδό καλλιτέχνη, η επιλογή του οποίου θα γίνει υπό την επίβλεψη μιας ανεξάρτητης ομάδας ειδικών.

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«Η ολλανδική δημόσια τηλεόραση θα συμμετάσχει και πάλι στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με έναν Ολλανδό καλλιτέχνη. Μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών θα επιβλέψει προσεκτικά τη διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της NPO.

Η τραγουδίστρια Dara με έκφραση έκπληξης και μικρόφωνο κεφαλής
https://www.instagram.com/eurovision/

Ένα καθοριστικό στοιχείο για την επιστροφή της Ολλανδίας στη Eurovision φαίνεται πως είναι οι αλλαγές που προωθεί η EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) στους κανονισμούς του διαγωνισμού. Η NPO τόνισε ότι η EBU «έχει λάβει σημαντικά μέτρα σχετικά με τους κανονισμούς του Διαγωνισμού», γεγονός που πιθανόν έπαιξε ρόλο στην επανεξέταση της απόφασης για αποχή.

Η Αντιγόνη με χορεύτριες στη σκηνή της Eurovision με λευκά ρούχα και φωτιές στο φόντο.
https://www.instagram.com/eurovision/

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, το Avrotros είχε εκφράσει την άποψη πως υπό τις τότε συνθήκες, ο διαγωνισμός δεν μπορούσε πλέον να χαρακτηριστεί «ουδέτερος» πολιτικά, αναφερόμενο στις εξελίξεις της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ανάμικτα συναισθήματα και έκκληση για ενότητα

Παρά την επιβεβαίωση της συμμετοχής, η NPO δεν έκρυψε ότι το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό της Ολλανδίας, με τον διαγωνισμό να δημιουργεί ακόμα «ανάμικτα συναισθήματα». Η ολλανδική δημόσια τηλεόραση υπογράμμισε, παράλληλα, ότι έχει ζητήσει από την EBU να επαναφέρει στο επίκεντρο την ενωτική πλευρά της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι «ζήτησε ρητά από την EBU να προβάλει ξανά τον ενωτικό χαρακτήρα του φεστιβάλ».

Ο Ακύλας σε σκηνική εμφάνιση με πορτοκαλί σκούφο με αυτιά και γυαλιά ηλίου.
https://www.instagram.com/eurovision/

Η επιστροφή της Ολλανδίας προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία της Eurovision, ενώ οι αλλαγές στους κανονισμούς αναμένεται να παρακολουθηθούν στενά από τους φανς του διαγωνισμού.

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Eurovision Eurovision 2027 Ολλανδία
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