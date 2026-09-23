Η Idra Kayne και ο Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν το «Blue» στις 28 Σεπτεμβρίου στη ΣΤΟΑ Culture

Μια συναυλία διαφορετική από τις άλλες έρχεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, με την Idra Kayne και τον Θοδωρή Οικονόμου

Με μια ματιά Η Idra Kayne και ο Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν τη συναυλία «Blue» στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στη ΣΤΟΑ Culture στην Αθήνα.

Η συναυλία περιλαμβάνει τραγούδια και ερμηνευτές από διάφορα μουσικά είδη και εποχές.

Η εκδήλωση υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι με αγαπημένα τραγούδια και μεγάλους συνθέτες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εξαιρετική performer και ερμηνεύτρια Idra Kayne και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου, παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία με τίτλο ‘Blue’, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στη ΣΤΟΑ Culture, στο κέντρο της Αθήνας.

Μια μουσική παράσταση όπου οι Leonard Cohen, Marianne Faithfull, Johnny Cash, James Brown, Nick Cave, Antony and the Johnsons, Peter Gabriel και Angelo Badalamenti συνομιλούν με Τori Amos, Roberta Flack, Whitney Houston, Prince, Rachmaninoff, Μπρεχτ, Χατζιδάκι, Τσιτσάνη, Nina Simone, Edith Piaf, Kurt Cobain, Nino Rota, Νίκο Κατσαρό και Εlvis Presley.

Ο σημαντικός συνθέτης των μεγαλύτερων θεατρικών επιτυχιών Θοδωρής Οικονόμου στο πιάνο και η εκρηκτική τραγουδίστρια Idra Kayne έρχονται στη σκηνή της ΣΤΟΑ Culture, για να μας πάρουν μαζί τους σε ένα απίστευτο μουσικό και ερμηνευτικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και σιγοτραγουδήσει, καθώς και στους μεγαλύτερους συνθέτες και ερμηνευτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Οργάνωση παραγωγής | Cricos

Προπώληση Εισιτηρίων | https://www.more.com/gr-el/tickets/music/idra-kayne-thodoris-oikonomou-blue-live/