Μουσική 23.09.2026

«Είναι εντελώς παρανοϊκό»: Ο Sombr σπάει τη σιωπή του για τις κατηγορίες που απειλούν να τον επισκιάσουν

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Η αποκάλυψη για το ανθρωπιστικό έργο των γονιών του κατά του HIV δίνει μια ηχηρή απάντηση στους επικριτές του διαδικτύου που προσπαθούν να υποτιμήσουν τη διαδρομή του
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Sombr χαρακτηρίζει «παράνοια» τις κατηγορίες για "nepo baby" και αρνείται τη σύνδεση με το έργο των γονιών του.
  • Οι γονείς του Sombr δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και μάχη κατά του HIV/AIDS, όχι στη μουσική βιομηχανία.
  • Ο Sombr σπούδασε όπερα, εγκατέλειψε το σχολείο για τη μουσική του και έγινε γνωστός μέσω TikTok.
  • Το τραγούδι "Back to Friends" τον εκτόξευσε στα charts, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον εξαιρετικά γρήγορο και συχνά αμείλικτο κόσμο της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, η απότομη εκτόξευση ενός νέου καλλιτέχνη στην κορυφή συνοδεύεται σχεδόν πάντα από μια ακατάσχετη φημολογία στα social media, με την ταμπέλα του «nepo baby» να μοιράζεται πλέον ανεξέλεγκτα. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο 21χρονος τραγουδοποιός Sombr, κατά κόσμον Shane Boose, ο οποίος είδε το όνομά του να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των παγκόσμιων charts, αλλά παράλληλα να συνοδεύεται από κακόβουλες ψίθυρους για παρασκηνιακή βοήθεια από την οικογένειά του.

https://www.instagram.com/sombr/
https://www.instagram.com/sombr/

Σε μια αφοπλιστικά ειλικρινή συνέντευξη στο περιοδικό ELLE, ο νεαρός σταρ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «παράνοια» τις κατηγορίες αυτές, ξεκαθαρίζοντας πως η δουλειά των γονιών του στον τομέα της πρόληψης και της μάχης κατά του HIV/AIDS δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα δισκογραφικά συμβόλαια ή τις επιτυχίες του. Αν παρακολουθείς τη διαδρομή του, γνωρίζεις καλά πως πίσω από την αναγνώριση δεν κρύβονται αόρατες πλάτες, αλλά χρόνια σπουδών, ρίσκο, αμφιβολίες για το μέλλον του και μια δημιουργική ξέσπασμα στο πιάνο που άλλαξε οριστικά τη μοίρα του.

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https://www.instagram.com/sombr/
https://www.instagram.com/sombr/

Η αλήθεια για την οικογένειά του και η απάντηση στις κατηγορίες

Ο πατέρας του, Andy Boose, υπήρξε παλαιότερα μουσικός προτού αφοσιωθεί στην διοργάνωση εκδηλώσεων για οργανισμούς κατά του HIV/AIDS, ενώ και η μητέρα του, Bennah Serfaty, δραστηριοποιείται στον ίδιο ευαίσθητο τομέα. Ο Sombr εξέφρασε την βαθιά περηφάνια και τον σεβασμό του για το ανθρωπιστικό έργο των γονιών του, τονίζοντας πόσο παράλογο είναι να θεωρεί κανείς ότι η αφοσίωση της οικογένειάς σου σε έναν τέτοιο σκοπό μπορεί να σε βοηθήσει να υπογράψεις συμβόλαιο με μια τεράστια δισκογραφική εταιρεία ή να γίνεις επιτυχημένος καλλιτέχνης.

https://www.instagram.com/sombr/
https://www.instagram.com/sombr/

Οι κλασικές σπουδές και το μεγάλο ρίσκο με την όπερα

Πριν κατακτήσει τα charts, ο Shane Boose ήταν μαθητής στο ιστορικό Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts στη Νέα Υόρκη, όπου εκπαιδευόταν εντατικά στην ιταλική και γερμανική όπερα. Η αγάπη του για τη δική του μουσική δημιουργία, όμως, τον ώθησε να πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει το σχολείο για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο όραμά του. Η πρώτη αναγνώριση ήρθε το 2022 μέσω του TikTok με το κομμάτι «Caroline», το οποίο προκάλεσε το ενδιαφέρον της Warner Records, υπογράφοντας τελικά μαζί τους.

https://www.instagram.com/sombr/
https://www.instagram.com/sombr/

Η αγωνία της απόρριψης και η εκρηκτική εκτόξευση στην κορυφή

Παρά την αρχική θερμή υποδοχή, τα επόμενα τραγούδια του δεν σημείωσαν την αναμενόμενη επιτυχία, κάνοντάς τον να φοβάται ακόμα και το ενδεχόμενο να χάσει το συμβόλαιό του. Όλα άλλαξαν τα Χριστούγεννα του 2024, όταν έγραψε στο πιάνο του το «Back to Friends». Το κομμάτι κυκλοφόρησε στα τέλη της ίδιας χρονιάς και μετατράπηκε στο απόλυτο φαινόμενο, φτάνοντας στο No. 7 του Billboard Hot 100 και στο No. 1 του Alternative Airplay chart. Η ορμή αυτή οδήγησε το ντεμπούτο άλμπουμ του I Barely Know Her στο No. 14 του Billboard 200 τον Αύγουστο του 2025, ενώ η νέα επιτυχία «12 to 12» επιβεβαίωσε πως ο Sombr ήρθε για να μείνει.

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