Από τον Macklemore μέχρι το «Blue Moon» – Όλα όσα είπε για την καριέρα της η Zara Larsson

Η pop star μιλά για τη μοναδική σχέση που έχει με τους fans και για όσα συνεχίζει να μαθαίνει μέσα από κάθε live και την πορεία της στη μουσική βιομηχανία

Με μια ματιά Η Zara Larsson μιλά για τις viral στιγμές στις συναυλίες της και τη σχέση με τους fans.

Τονίζει ότι οι fans είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωντανής εμφάνισης.

Αναφέρεται στον Macklemore και τη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού.

Παραδέχεται ότι συνεχίζει να μαθαίνει για τη μουσική βιομηχανία, παρά την εμπειρία της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zara Larsson διανύει μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο στην καριέρα της και μιλά στο Billboard για όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τη μουσική της. Η Σουηδή pop star αναφέρθηκε στις viral στιγμές των συναυλιών της, στη σχέση που έχει χτίσει με τους fans, στον Macklemore, αλλά και στο «Blue Moon», το τραγούδι που θέλει να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή στιγμή. Παράλληλα, μίλησε με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι, παρά την πολυετή εμπειρία της, συνεχίζει να μαθαίνει πράγματα για τη μουσική βιομηχανία.

«Οι fans είναι μέρος του show»

Με αφορμή την εμφάνισή της σε ένα ξεχωριστό event, η Zara Larsson μίλησε για τη χαρά της να βρίσκεται ξανά μπροστά στο κοινό της, αυτή τη φορά έχοντας μαζί της μια μπάντα που δίνει διαφορετική διάσταση στα γνωστά τραγούδια της. Όπως εξήγησε, θέλει οι fans να ακούνε τις επιτυχίες που γνωρίζουν ήδη με έναν πιο φρέσκο τρόπο. Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχαν, φυσικά, οι viral στιγμές από τις συναυλίες της. Από το Lollapalooza, όπου ένας fan ανέβηκε στη σκηνή, μέχρι την εντυπωσιακή στιγμή στο Βέλγιο, όταν το κοινό σηκώθηκε στον αέρα, η Zara Larsson τόνισε ότι τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να προγραμματιστούν. Ακριβώς εκεί βρίσκεται, σύμφωνα με την ίδια, η μαγεία μιας live εμφάνισης. «Οι άνθρωποι που παρακολουθούν από το κοινό είναι πραγματικά μέρος του show», ανέφερε, εξηγώντας πως κάθε συναυλία είναι διαφορετική επειδή κάθε κοινό φέρνει τη δική του ενέργεια.

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Η αναφορά στον Macklemore και η σημασία της εμπιστοσύνης

Η Zara Larsson αναφέρθηκε επίσης στον Macklemore και στη σημασία που έχει για έναν καλλιτέχνη να μπορεί να μιλά ανοιχτά και να δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό του. Για την ίδια, η σχέση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους fans δεν σταματά στη μουσική. Χτίζεται μέσα από τις συναυλίες, την επικοινωνία και όλες εκείνες τις στιγμές που δημιουργούνται αυθόρμητα.

Το «Blue Moon» περιμένει τη δική του στιγμή

Στη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει και το «Blue Moon». Η Zara Larsson θέλει το τραγούδι να βρει τον χώρο του και να αποκτήσει τη στιγμή που του αξίζει. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ακόμη και σήμερα συνεχίζει να μαθαίνει πράγματα για τη μουσική βιομηχανία. Για εκείνη, η καριέρα δεν είναι μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί, αλλά μια διαδρομή γεμάτη νέες εμπειρίες και μαθήματα.

Και ίσως αυτό είναι που κάνει τη σημερινή φάση της Zara Larsson τόσο ενδιαφέρουσα: ενώ οι συναυλίες της δημιουργούν viral στιγμές και η μουσική της συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό, η ίδια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάθε εμφάνιση ως μια ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Γιατί, όπως φαίνεται, το καλύτερο κομμάτι μιας συναυλίας δεν είναι πάντα αυτό που έχει προγραμματιστεί. Μερικές φορές είναι αυτό που συμβαίνει όταν η μουσική ξεκινά και το κοινό παίρνει τη δική του θέση μέσα στην ιστορία.

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