NYXDrop Season 2: Τα fun facts που πρέπει να γνωρίζεις για τους 3 πρώτους διαγωνιζόμενους

Η αντίστροφη μέτρηση για το NYXDrop Season 2 έφτασε στο τέλος της και οι πρώτοι 3 υποψήφιοι ετοιμάζονται να κατακτήσουν τον διαγωνισμό

Με μια ματιά Το NYXDrop Season 2 κάνει πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου στο TikTok του MAD TV, αναδεικνύοντας νέα μουσικά ταλέντα.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους LILA και STAVENTO, με παρουσιάστρια την Ilenia Williams.

Ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS - EMI UNIVERSAL, νέο τραγούδι και video clip.

Παρουσιάζονται οι τρεις πρώτοι διαγωνιζόμενοι: ZORZ, GZEUS (εγγονός Γιώργου Ζαμπέτα) και Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τσιρώνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση έφτασε επιτέλους στο τέλος της και το πιο hot digital project της χρονιάς ετοιμάζεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας. Το NYXDrop Season 2 επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, έτοιμο να βάλει φωτιά στα social feeds μας και να φέρει ξανά στο προσκήνιο τα πιο φρέσκα, αυθεντικά μουσικά ταλέντα της χώρας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές γεμάτες ρυθμό, πάθος και απρόβλεπτες ανατροπές.

Η μεγάλη πρεμιέρα κάνει ποδαρικό σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 16:00, αποκλειστικά μέσα από το TikTok του MAD TV, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συναρπαστικής ψηφιακής διαδρομής. Μετά από ένα πρώτο κύμα συμμετοχών που σάρωσε τα social media και ταρακούνησε την κοινότητα της πλατφόρμας, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις για πρώτη φορά και αποκλειστικά στο MAD.GR τους 3 παίκτες που θα διαγωνιστούν στο Α’ μέρος του 1ου επεισοδίου.

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Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται η εκρηκτική LILA και ο ασυναγώνιστος STAVENTO, οι οποίοι θα κρίνουν, θα καθοδηγήσουν και θα στηρίξουν τους παίκτες, ενώ το τιμόνι της παρουσίασης κρατάει η Ilenia Williams. Η ομάδα συμπληρώνεται από τον music director -και coach των παικτών- Βασίλη Κουμεντάκο, τους NYX Reporters Mary Sunshine και Θεώνη Τακού, μαζί με τους Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, αλλά και την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, παρουσιάστρια του MAD TV.

Το διακύβευμα φυσικά είναι τεράστιο, καθώς ο μεγάλος νικητής αυτής της διαδρομής θα κερδίσει το απόλυτο μουσικό έπαθλο που περιλαμβάνει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη MINOS – EMI UNIVERSAL, ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι και το δικό του επίσημο video clip. Ήρθε η ώρα να κάνεις μια πρώτη στάση και να γνωρίσεις τους πρώτους 3 υποψήφιους που ετοιμάζονται να ταράξουν τα νερά.

ZORZ (Γιώργος Ελενίδης)

O 23χρονος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και performer από τη Θεσσαλονίκη έρχεται στον διαγωνισμό απόλυτα αποφασισμένος να κερδίσει τις εντυπώσεις και να αφήσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στον Δημιουργικό Σχεδιασμό και Ένδυση και μετρώντας ήδη 13 χρόνια ενασχόλησης με τη μουσική, γράφει ο ίδιος τους στίχους και τη μουσική του, έχοντας στο ενεργητικό του περισσότερα από 10 ολοκληρωμένα άλμπουμ σε μορφή demo, καθώς και την πρώτη του επίσημη κυκλοφορία τραγουδιού.

Το μουσικό του προφίλ κινείται κυρίως στην pop, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτό, καθώς έχει πειραματιστεί εκτενώς με R&B, pop rock και country ακούσματα, παίζοντας παράλληλα ερασιτεχνικά αρμόνιο. Έχοντας ως μουσικά του είδωλα τη Lady Gaga και την Tamta, ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται ως δημιουργικός, τελειομανής, εκφραστικός και δυναμικός.

GZEUS (Γιώργος Ζαμπέτας)

Ως εγγονός του θρυλικού Έλληνα συνθέτη Γιώργου Ζαμπέτα, ο 40χρονος GZEUS κουβαλάει μια βαριά και ιστορική μουσική κληρονομιά την οποία διαχειρίζεται με μοναδικό τρόπο μέσα από δύο ξεχωριστές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, όπου ο «Γιώργος Ζαμπέτας» λειτουργεί συμβολικά ως ο manager του GZEUS. Αυτοδίδακος από μικρή ηλικία, κατέκτησε την πρώτη θέση σε διαγωνιστικό φεστιβάλ τραγουδιού ενηλίκων μόλις στα 8 του χρόνια και έκτοτε πορεύεται επαγγελματικά στον χώρο, παίζοντας σαξόφωνο και μπουζούκι.

Η μουσική του ταυτότητα κινείται στον χώρο της rap, ενσωματώνοντας στοιχεία συμφωνικής trap, ηλεκτρονικού ήχου και μελωδικών λαϊκών επιρροών, διαθέτοντας μάλιστα δισκογραφία στο Spotify με πιο πρόσφατο τραγούδι του το «BUGA, BUGA». Έχει τραγουδήσει στο Καλλιμάρμαρο στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του παππού του και έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Γιώργο Νταλάρα, έχοντας ως πρότυπα τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Λουκά Νταλάρα και τον Kanye West. Εκτός από τη μουσική, ασχολείται ερασιτεχνικά με την πυγμαχία, το σκι και την ιππική δεξιοτεχνία, δηλώνοντας συμμετοχή στο NYXDrop για να αποδείξει πως το όνομα Ζαμπέτας μπορεί να θριαμβεύσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τσιρώνα

Η 32χρονη ερμηνεύτρια και δασκάλα χορού φέρνει στον διαγωνισμό μια αξιοθαύμαστη αύρα θετικότητας, ωριμότητας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Τα τελευταία 3 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, κάνοντας live εμφανίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις και μουσικές συναντήσεις, ενώ παράλληλα βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας των πρώτων της δισκογραφικών βημάτων, έχοντας ως απόλυτο μουσικό είδωλο την Έλενα Παπαρίζου.

Η μουσική αποτελεί για την ίδια ένα όνειρο ζωής που επιδιώκει με πάθος να μετατρέψει σε μια σταθερή και επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Παρότι δεν παίζει κάποιο μουσικό όργανο, ο χορός, η γυμναστική και η αισθητική άκρων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. Η ίδια θεωρεί ότι χαρακτηρίζεται από έντονη ενσυναίσθηση, αυθορμητισμό, γλυκύτητα και δημιουργικότητα, στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση.

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