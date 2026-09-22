Νίκος Βέρτης: «Πολλοί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη»

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, την απώλειά του και την προσπάθεια ανθρώπων να τον στηρίξουν

Με μια ματιά Ο Νίκος Βέρτης μίλησε συγκινημένος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πολλοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Μαζωνάκη σε δύσκολη περίοδο.

Ο Βέρτης τόνισε την καλλιτεχνική αξία και το μεγάλο κενό που αφήνει ο Μαζωνάκης.

Ο Βέρτης ανέφερε την ανάγκη σεβασμού στις θρησκευτικές επιλογές όλων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απώλεια του συναδέλφου του, σε μια συνέντευξη με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που βίωσε ο Μαζωνάκης, αλλά και στην προσπάθεια ανθρώπων από το περιβάλλον του να τον στηρίξουν και να τον βοηθήσουν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο Βέρτης στάθηκε στην καλλιτεχνική αξία του Μαζωνάκη και στο μεγάλο κενό που αφήνει η απώλειά του. «Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσει κανείς την απώλεια ενός ανθρώπου που γνώριζε και εκτιμούσε.

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Ο Νίκος Βέρτης τόνισε πόσο θα του λείψει ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον οποίο αγαπούσε πολύ. «Σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Βέρτης πιστεύει ότι ο κόσμος θα κατανοήσει περισσότερο την αξία του Μαζωνάκη πλέον, αναφέροντας ότι η φωνή του είχε «χαρακτήρα» και ότι η παρουσία του στη σκηνή ήταν αυτή ενός πραγματικού σταρ. Ο ίδιος ανέφερε πως περνούσε διαφορετικά στον Γιώργο Μαζωνάκη, βρίσκοντας χαλάρωση και διασκέδαση, κάτι που θα του λείψει ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Βέρτης αναφέρθηκε στην προσωπική του πίστη και στην ανάγκη για σεβασμό στις θρησκευτικές επιλογές όλων. «Δεν μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Δεχόμαστε όλους αυτούς που δεν πιστεύουν. Δεν θέλω να προσβάλλει κανείς τη θρησκεία μου. Πρέπει να σέβεται τα δικά μου που θέλω και πιστεύω, έτσι κι εγώ σέβομαι ότι έχει κι αυτός», δήλωσε με σαφήνεια.

Ο Νίκος Βέρτης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες, με μια καριέρα που μετράει δεκαετίες. Η πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Ζήνα Κουτσελίνη έχει επιστρέψει δυναμικά στην πρωινή ζώνη. Ο Βέρτης έχει απασχολήσει τα μέσα και με τις μεγάλες του επιστροφές στη νυχτερινή Αθήνα, οι οποίες πάντα κλέβουν τις εντυπώσεις.

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