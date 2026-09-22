Από την Ελλάδα στο παγκόσμιο Top 40: Η εντυπωσιακή άνοδος του Γιώργου Μαζωνάκη στα charts

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέλαβε την 38η θέση στο Global Digital Artist Ranking.

Η κατάταξη συνδυάζει δεδομένα από Apple Music, Spotify, YouTube και άλλες πλατφόρμες.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης βρέθηκε ψηλότερα από διεθνείς αστέρες όπως η Billie Eilish και ο Harry Styles.

Η μουσική του Μαζωνάκη παρουσιάζει αυξημένη ψηφιακή δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται πως δεν γνωρίζει σύνορα. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, τα τραγούδια του επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο και η αυξημένη κινητικότητα γύρω από το όνομά του αποτυπώνεται πλέον και σε μια διεθνή ψηφιακή κατάταξη.

Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής βρέθηκε στην 38η θέση του Global Digital Artist Ranking, μιας ημερήσιας λίστας που καταγράφει τη διαδικτυακή απήχηση καλλιτεχνών μέσα από δεδομένα από μεγάλες μουσικές πλατφόρμες. Στην ίδια κατάταξη συναντά κανείς μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, γεγονός που κάνει ακόμη πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του Μαζωνάκη.

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Και το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη και η μουσική του φαίνεται πως έχουν τραβήξει την προσοχή χρηστών και εκτός συνόρων, με το catalogue του να καταγράφει έντονη ψηφιακή δραστηριότητα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως, σε μια στιγμή που πολλοί αναζητούν ξανά τη μουσική του, οι παλιές και αγαπημένες επιτυχίες του βρίσκουν καινούργιους ακροατές.

Το Global Digital Artist Ranking, που δημοσιεύεται από το Kworb, δεν αποτελεί ένα απλό Spotify chart. Η κατάταξη συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam και Deezer, δημιουργώντας ένα συνολικό στιγμιότυπο της online δραστηριότητας γύρω από κάθε καλλιτέχνη.

Στη συγκεκριμένη μέτρηση ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στην 38η θέση, έχοντας μπροστά του ονόματα όπως η Lady Gaga, ενώ βρέθηκε ψηλότερα από καλλιτέχνες με τεράστια διεθνή παρουσία, όπως η Billie Eilish, ο Harry Styles, ο Kanye West, ο Ed Sheeran και οι Oasis.

Η θέση αυτή, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Μαζωνάκης έχει μεγαλύτερο συνολικό κοινό παγκοσμίως από τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Πρόκειται για μια ημερήσια μέτρηση ψηφιακής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα. Το ίδιο το Kworb δείχνει τον Μαζωνάκη να ανεβαίνει αρκετές θέσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την Ελλάδα σε μια παγκόσμια ψηφιακή λίστα

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέεται κατά κύριο λόγο με το ελληνικό και ευρύτερο βαλκανικό μουσικό κοινό. Παρ’ όλα αυτά, η αυξημένη δραστηριότητα στις διεθνείς πλατφόρμες τον έφερε ανάμεσα στους 35 καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη ψηφιακή απήχηση στη συγκεκριμένη ημερήσια μέτρηση.

Την ίδια περίοδο, η μουσική του παρουσιάζει σημαντική άνοδο και στην Ελλάδα, με παλαιότερες επιτυχίες του να επιστρέφουν στα charts και το κοινό να ανατρέχει ξανά στη δισκογραφία του. Η ΕΡΤ σημειώνει ότι η άνοδος έχει γίνει αισθητή τόσο στις ελληνικές όσο και στις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως η εικόνα αυτή έχει αλλάξει μέσα σε λίγες ημέρες. Ο Μαζωνάκης είχε καταγραφεί αρχικά περίπου στη 40ή θέση και στη συνέχεια ανέβηκε μέχρι την 35η, γεγονός που δείχνει πόσο έντονη είναι η κινητικότητα γύρω από τη μουσική του αυτή την περίοδο.

Η μουσική του συνεχίζει να βρίσκει νέο κοινό

Η επιστροφή των τραγουδιών του στο προσκήνιο δεν αφορά μόνο όσους μεγάλωσαν με τις επιτυχίες του. Η νέα γενιά ακροατών έχει πλέον τη δυνατότητα να ανακαλύψει ολόκληρη τη δισκογραφία του μέσα από streaming υπηρεσίες, YouTube, Shazam και τις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες.

Κάπως έτσι, τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική συνεχίζουν το ταξίδι τους, αυτή τη φορά μέσα από έναν παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Και η 35η θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο Global Digital Artist Ranking αποτελεί ένα ακόμη ενδιαφέρον αποτύπωμα της διαχρονικής παρουσίας του στη μουσική.

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