Μουσικά Νέα 22.09.2026

Αναβάλλεται η συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη – Η νέα ημερομηνία

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Νέα ημερομηνία για τη συναυλία αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, μετά την αναβολή που αποφασίστηκε λόγω των καιρικών συνθηκών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
  • Οι διοργανωτές επικαλέστηκαν έντονες βροχοπτώσεις που θα δυσκόλευαν την παραγωγή και την ασφάλεια.
  • Η Panik Live Productions θα ανακοινώσει σύντομα τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Η συναυλία, που ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται.

Ο Μίκης Θεοδωράκης διευθύνει ορχήστρα.
Ο Μίκης Θεοδωράκης σε μια εμβληματική στιγμή διεύθυνσης ορχήστρας.

Η απόφαση για την αναβολή ελήφθη από την Panik Live Productions, η οποία επικαλείται τις μετεωρολογικές προβλέψεις που κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις κατά την ημέρα της προγραμματισμένης εκδήλωσης. Οι διοργανωτές τόνισαν ότι οι καιρικές συνθήκες αυτές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, τόσο στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού για την παραγωγή της συναυλίας, όσο και στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της για το κοινό.

Διάβασε επίσης: Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Ποια είναι η νέα ημερομηνία

Στο μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, επρόκειτο να συμμετάσχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, τιμώντας το έργο του σπουδαίου συνθέτη. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν δηλώσει συμμετοχή ήταν ο Θοδωρής Φέρρης, η Κλαυδία και ο Άγγελος Θεοδωράκης. Η αναβολή της συναυλίας αποτρέπει προσωρινά τη συνάντηση αυτών των ταλαντούχων ερμηνευτών επί σκηνής, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην πλούσια μουσική κληρονομιά του Μίκη Θεοδωράκη.

https://www.instagram.com/panik_entertainment_group
https://www.instagram.com/panik_entertainment_group

Ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα, άφησε πίσω του ένα ανεκτίμητο μουσικό έργο που αγκαλιάζει διάφορα είδη, από την έντεχνη λαϊκή μουσική και το έντεχνο τραγούδι μέχρι τη συμφωνική μουσική και την κινηματογραφική μουσική. Τα τραγούδια του έχουν γίνει ύμνοι για την ελπίδα, την αντίσταση και την αγάπη, ενώ η μουσική του έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τον ένα παγκόσμιο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.

Μίκης Θεοδωράκης
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προγραμματισμένη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού θα αποτελούσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει τις διαχρονικές μελωδίες του, μέσα από τις ερμηνείες σύγχρονων καλλιτεχνών. Η αναβολή, αν και αναπόφευκτη λόγω των καιρικών συνθηκών, αναμένεται να προκαλέσει απογοήτευση στους φίλους της μουσικής του Θεοδωράκη, οι οποίοι περίμεναν με ανυπομονησία την εκδήλωση.

Νέα ημερομηνία και αναμονή

Η Panik Live Productions, αναγνωρίζοντας την επιθυμία του κοινού να παρακολουθήσει αυτό το σημαντικό αφιέρωμα, δεσμεύτηκε να ανακοινώσει σύντομα τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας. Οι διοργανωτές εργάζονται για την εξεύρεση μιας νέας ημερομηνίας που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και ασφαλή πραγματοποίηση της εκδήλωσης, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να τιμήσουν την αξεπέραστη μουσική παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη.

Μίκης Θεοδωράκης
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση, η συνεργασία του Θοδωρή Φέρρη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με τα πρώτα στιγμιότυπα από τις πρόβες να υπόσχονται μια συγκινητική μουσική βραδιά.

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, αναβάλλοντας τη συναυλία του στη Λάρισα.
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Η αναβολή, αν και αναγκαία, αφήνει μια γεύση ανυπομονησίας για τη νέα ημερομηνία, καθώς η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη παραμένει πάντα επίκαιρη και συγκινητική.

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Μίκης Θεοδωράκης ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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