The Weeknd: Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του έχει κάτι από «Neon Genesis Evangelion»

Με μια ματιά Ο The Weeknd παρουσίασε νέο, ακυκλοφόρητο τραγούδι στην Ιαπωνία, με στοιχεία από το anime Neon Genesis Evangelion.

Συνεργάστηκε επί σκηνής με την Yoko Takahashi, ερμηνεύτρια του "A Cruel Angel's Thesis".

Τα οπτικά εφέ της παράστασης επιμελήθηκε ο Yoko Taro, εμπνευσμένα από Neon Genesis Evangelion και NieR: Automata.

Αυτή η πρεμιέρα έρχεται εν μέσω φημών για πιθανή απόσυρση του The Weeknd από το καλλιτεχνικό του όνομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης The Weeknd έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στην ασιατική σκέλη της περιοδείας του «After Hours Til Dawn Tour». Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Belluna Dome της Σαϊτάμα, κοντά στο Τόκιο, ο Abel Tesfaye παρουσίασε ένα ολοκαίνουργιο, ακυκλοφόρητο τραγούδι. Το κομμάτι αυτό δεν είναι απλώς μια νέα δημιουργία, αλλά ενσωματώνει στοιχεία από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα στην ιστορία του anime: το «A Cruel Angel’s Thesis» (Zankoku na Tenshi no Tēze).

Το εμβληματικό τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1995, είναι γνωστό ως το εναρκτήριο θέμα της θρυλικής σειράς anime Neon Genesis Evangelion. Για την παρουσίαση του νέου του κομματιού, ο The Weeknd συνεργάστηκε επί σκηνής με την Ιαπωνίδα τραγουδίστρια Yoko Takahashi, την αυθεντική ερμηνεύτρια του «A Cruel Angel’s Thesis». Η Takahashi όχι μόνο συνέβαλε στο νέο τραγούδι, αλλά στη συνέχεια ερμήνευσε και ολόκληρο το “A Cruel Angel’s Thesis”, με τον Tesfaye να παρακολουθεί από το παρασκήνιο.

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Η παράσταση αυτή ήταν μια ολοκληρωμένη πολυμεσική συνεργασία. Τα οπτικά εφέ που συνόδευαν το τραγούδι επιμελήθηκε ο Yoko Taro, γνωστός ως ο δημιουργικός διευθυντής πίσω από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών NieR. Η οπτική αφήγηση άντλησε έμπνευση τόσο από το Neon Genesis Evangelion όσο και από το NieR: Automata του 2017. Ο The Weeknd μοιράστηκε στιγμιότυπα από αυτή τη μοναδική συνεργασία στα social media, αναφέροντας το έργο ως «Presented by YOKO TARO ft. YOKO TAKAHASHI».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο The Weeknd παρουσιάζει ένα νέο τραγούδι συνδεδεμένο με την πόλη της συναυλίας του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας. Τον Απρίλιο, είχε κάνει πρεμιέρα ένα άλλο ακυκλοφόρητο κομμάτι, ευρέως γνωστό ως “Rio”, κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μαζί με τη Βραζιλιάνα σταρ Anitta.

Presented by YOKO TARO ft. YOKO TAKAHASHI https://t.co/a8wUBHV7k6 — The Weeknd (@theweeknd) September 19, 2026

Αυτές οι πρεμιέρες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο The Weeknd έχει εκφράσει στο παρελθόν την πρόθεσή του να αποσυρθεί από το καλλιτεχνικό του όνομα. Το άλμπουμ του 2025, με τίτλο Hurry Up Tomorrow, είχε ανακοινωθεί ως η τελευταία του κυκλοφορία με αυτό το ψευδώνυμο.

Η περιοδεία «After Hours Til Dawn» βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022, υποστηρίζοντας τα επιτυχημένα άλμπουμ After Hours (2020) και Dawn FM (2022). Ως ένας από τους καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην εποχή του streaming, ο The Weeknd έχει φτάσει στην κορυφή του Billboard 200 με πέντε άλμπουμ: Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016), το EP My Dear Melancholy (2018), After Hours (2020) και το φετινό Hurry Up Tomorrow. Στο chart Hot 100, έχει σημειώσει επιτυχίες όπως τα «Can’t feel my face», «Starboy», «Heartless», «Save your tears» και «Blinding lights», με το τελευταίο να αναδεικνύεται από το Billboard ως το νούμερο 1 τραγούδι όλων των εποχών στο Hot 100.

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