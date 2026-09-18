Μουσικά Νέα 18.09.2026

GTA VI: Travis Scott, Future και Keith Richards στο νέο μουσικού album του παιχνιδιού

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Το «Grand Theft Auto VI: The Album» φέρνει 34 νέα τραγούδια, ένα εντυπωσιακό lineup καλλιτεχνών μαζί με την κυκλοφορία του GTA VI
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Κυκλοφορεί το "Grand Theft Auto VI: The Album" με 34 νέα τραγούδια, την ίδια μέρα με το παιχνίδι, 19 Νοεμβρίου.
  • Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως Travis Scott, Future, Keith Richards, PinkPantheress, Fred again..
  • Το album θα έχει πολυσυλλεκτικό soundtrack, ταιριάζοντας στην ενέργεια και αισθητική του Vice City.
  • Θα κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή, βινύλιο, CD, με συλλεκτικές εκδόσεις και αποκλειστικά artworks.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Grand Theft Auto VI» ετοιμάζεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα gaming γεγονότα της χρονιάς και τώρα έρχεται μια ανακοίνωση που βάζει ακόμη περισσότερο τη μουσική στο επίκεντρο. Η Atlantic Records και η Rockstar Games αποκάλυψαν ότι θα κυκλοφορήσει το «Grand Theft Auto VI: The Album», ένα ολοκαίνουργιο μουσικό project που θα συνοδεύσει την πολυαναμενόμενη άφιξη του παιχνιδιού. Το album θα περιλαμβάνει συνολικά 34 νέα τραγούδια και η πλήρης κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου, ακριβώς την ίδια ημέρα που το GTA VI θα κυκλοφορήσει. Αν περίμενες το νέο παιχνίδι μόνο για το gameplay, τον κόσμο του Vice City και τις νέες περιπέτειες των χαρακτήρων, η Rockstar φαίνεται πως έχει ετοιμάσει ακόμη ένα μεγάλο μουσικό κεφάλαιο που θέλει να συνδεθεί άμεσα με την εμπειρία του παιχνιδιού.

gta_album_music
https://www.instagram.com/gtacommunity/

Μάλιστα, 6 τραγούδια από το «Grand Theft Auto VI: The Album» είναι ήδη διαθέσιμα για streaming, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ύφος και το εύρος της μουσικής που θα χαρακτηρίσει τη νέα εποχή του GTA. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ανακοίνωσης, αφού το album συγκεντρώνει καλλιτέχνες από εντελώς διαφορετικούς μουσικούς χώρους. Ανάμεσα στις πρώτες κυκλοφορίες βρίσκεται το «That’s It» των Yung Lean, Future και Metro Boomin, ενώ ο Travis Scott συμμετέχει στο «RHYNO», ένα τραγούδι που έχει παραγωγή από τον Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk και τους CA7RIEL & Paco Amoroso.

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Στις νέες κυκλοφορίες συμμετέχουν επίσης η PinkPantheress, ο Fred again.. και ο Étienne de Crécy, οι οποίοι συνεργάζονται στο «Sexy Magic». Το πρώτο κύμα τραγουδιών συμπληρώνεται από το «The Last Thing You Need» του Morgan Wallen, το «Macacoa 2000» του Rauw Alejandro και το «Bright Lights, Big City» του Keith Richards. Η επιλογή των ονομάτων δείχνει ήδη ότι η μουσική του GTA VI δεν θα κινηθεί σε ένα μόνο είδος, αλλά θα επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα πολυσυλλεκτικό soundtrack που θα ταιριάζει στην ενέργεια και στην αισθητική του κόσμου του παιχνιδιού.


Η μουσική αποτελεί άλλωστε διαχρονικά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της σειράς «Grand Theft Auto». Τα ραδιόφωνα των παιχνιδιών έχουν λειτουργήσει πολλές φορές ως ένας διαφορετικός τρόπος γνωριμίας του κοινού με καλλιτέχνες, τραγούδια και ολόκληρες μουσικές κουλτούρες. Στο GTA VI, η Rockstar θέλει να συνεχίσει αυτή την παράδοση, χρησιμοποιώντας το soundtrack και τα νέα μουσικά projects για να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ταυτότητα στον κόσμο του Vice City και της Leonida.

Το «Grand Theft Auto VI: The Album» έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει την ενέργεια του φανταστικού κόσμου στον οποίο εξελίσσεται το παιχνίδι. Η Vice City και η Leonida αποτελούν το σκηνικό της νέας ιστορίας και η μουσική αναμένεται να αποτελέσει βασικό μέρος της ατμόσφαιρας, όπως ακριβώς έχει συμβεί και στις προηγούμενες κυκλοφορίες της σειράς. Παράλληλα με το album, το GTA VI θα διαθέτει νέες in-game ραδιοφωνικές σταθμούς, μουσική επένδυση και ακόμη περισσότερα μουσικά στοιχεία που θα συνοδεύουν την εμπειρία σου μέσα στο παιχνίδι.


Η κυκλοφορία του album έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου και ήδη έχει ανοίξει η δυνατότητα προπαραγγελίας. Εκτός από την ψηφιακή κυκλοφορία, θα υπάρξουν διαφορετικές εκδόσεις σε βινύλιο και CD, με την Atlantic Records να παρουσιάζει και τρεις αποκλειστικές εκδόσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα περιορισμένης κυκλοφορίας liquid-filled βινύλιο, μια splatter edition και ένα CD jewel case, με ειδικά artworks και packaging εμπνευσμένα από την αισθητική του «Grand Theft Auto VI».


Οι συλλεκτικές εκδόσεις δεν σταματούν εκεί, καθώς θα υπάρχουν διαφορετικά retail exclusives από καταστήματα και δισκοπωλεία όπως τα Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target και Urban Outfitters, αλλά και ανεξάρτητα record stores. Κάθε έκδοση θα διαθέτει διαφορετικό σχεδιασμό στο βινύλιο και poster, γεγονός που αναμένεται να κάνει τις φυσικές κυκλοφορίες ακόμη πιο ενδιαφέρουσες για τους fans και τους συλλέκτες.


Με το GTA VI να πλησιάζει πλέον στην κυκλοφορία του, η Rockstar Games δείχνει ότι δεν επενδύει μόνο στην επόμενη μεγάλη gaming εμπειρία, αλλά και σε ολόκληρο το πολιτιστικό σύμπαν γύρω από αυτή. Τα 34 νέα τραγούδια του «Grand Theft Auto VI: The Album», οι διαφορετικές μουσικές συνεργασίες και οι νέες ραδιοφωνικές επιλογές έρχονται να προσθέσουν ακόμη ένα επίπεδο σε ένα παιχνίδι που ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Και στις 19 Νοεμβρίου, όταν το GTA VI και το album κυκλοφορήσουν την ίδια ημέρα, θα φανεί στην πράξη πώς η μουσική θα ενσωματωθεί στη νέα εποχή του Grand Theft Auto.

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GTA 6 μουσική
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