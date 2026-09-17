Ελένη Φουρέιρα: Δες αποκλειστικά στιγμιότυπα από τις πρόβες της για την ΗΘΕ 2026

Με μια ματιά Αποκλειστικά στιγμιότυπα από τις πρόβες της Ελένης Φουρέιρα για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.

Η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζει μια performance υψηλών προδιαγραφών για την ΗΘΕ 2026.

Η Ελένη Φουρέιρα είχε εμφανιστεί και στην ΗΘΕ 2025, παρά το γεγονός ότι είχε πυρετό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 της Amita Motion και μεταφέρει αποκλειστικό παλμό, ενέργεια και μοναδικά στιγμιότυπα από την Πλατεία Νερού. Ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή για τις πρόβες ενόψει της μεγάλης μουσικής γιορτής, δεν θα μπορούσε να λείπει η εκρηκτική queen της ελληνικής pop σκηνής, η Ελένη Φουρέιρα!

Η Ελένη Φουρέιρα, με τις αμέτρητες πλατινένιες επιτυχίες και τις σαρωτικές εμφανίσεις της εντός και εκτός συνόρων, συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του κοινού και να «σπάει ταμεία» σε κάθε της βήμα. Κάθε της live είναι μια μοναδική εμπειρία και τα sold-out διαδέχονται το ένα το άλλο, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

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Κατά τη διάρκεια της πρόβας της στην πλατεία Νερού, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, ερμηνεύοντας τα μεγαλύτερα hits της αλλά και δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει. Με το απαράμιλλο στυλ, τη μοναδική σκηνική της παρουσία και την αστείρευτη ενέργειά της, δημιούργησε από την πρώτη στιγμή μοναδικό κλίμα.

Ο τρόπος που συνδέεται με τον κόσμο και η αύρα της αποδεικνύουν πως η Ελένη Φουρέιρα είναι γεννημένη για τη σκηνή. Φέτος, αναμένονται πολλές εκπλήξεις στην εμφάνισή της για την ΗΘΕ 2026, με μια performance υψηλών προδιαγραφών που σίγουρα θα συζητηθεί όσο τίποτα άλλο!

Η εμφάνισή της αναμένεται με τεράστια ανυπομονησία, καθώς το φετινό line-up φέρνει τα μεγαλύτερα ονόματα της χρονιάς. Η Ελένη Φουρέιρα θα είναι εκεί, έτοιμη να βάλει «φωτιά» στην πλατεία Νερού και να αποδείξει για άλλη μια φορά πως η ενέργειά της είναι απόλυτα θετική και ασταμάτητη!

Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην ΗΘΕ 2025

Η φετινή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα είχε και ένα μικρό deja vu, αφού η pop star είχε βρεθεί ξανά στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας το 2025. Και τότε, η παρουσία της είχε δώσει έναν διαφορετικό ρυθμό στη βραδιά, με δυναμικό performance, χορογραφίες και αγαπημένες επιτυχίες της, ενώ το κοινό τραγουδούσε, χόρευε και χειροκροτούσε από την αρχή μέχρι το τέλος.

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που κάνει το περσινό performance ακόμα πιο αξιομνημόνευτο. Η Ελένη Φουρέιρα είχε εμφανιστεί στη σκηνή παρά το γεγονός ότι είχε πυρετό, χωρίς αυτό να την εμποδίσει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Μάλιστα, μία ημέρα μετά τη συναυλία, η ίδια αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στο Instagram: «Αν και άρρωστη χθες με πυρετό τα καταφέραμε και πραγματικά η θετική σας ενέργεια και η αγάπη σας μου έδωσε δύναμη και πέρασα μαγικά. Σας ευχαριστώ!».

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