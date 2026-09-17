Μουσική 17.09.2026

Η πρόβα της Evangelia για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ενέργεια στα ύψη

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Η Evangelia έκανε την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 και μας έδωσε μία πρώτη γεύση από την ενέργεια που ετοιμάζει για τη μεγάλη συναυλία
Ειρήνη Στόφυλα

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026 έχει ξεκινήσει και η Evangelia είναι ήδη σε mood μεγάλης συναυλίας! Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της διοργάνωσης, η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρόβα της και πήραμε μια πρώτη γεύση από την ενέργεια που ετοιμάζει για το μεγάλο live.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Με τον δικό της ξεχωριστό ήχο, που συνδυάζει pop στοιχεία με ελληνικές και διεθνείς επιρροές, η Evangelia ετοιμάζεται να βρεθεί μπροστά στο κοινό της ΗΘΕ 2026 και να χαρίσει μια εμφάνιση γεμάτη ρυθμό. Από την πρόβα της, πάντως, είναι ξεκάθαρο πως η διάθεση βρίσκεται ήδη στα ύψη.

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Η σκηνή, τα φώτα και η μουσική έχουν πάρει τη θέση τους και όλα δείχνουν πως η Evangelia είναι έτοιμη για ένα live που θα ξεσηκώσει το κοινό. Γιατί στην ΗΘΕ 2026 δεν μετράει μόνο το πρόγραμμα, αλλά και η ενέργεια που δημιουργείται όταν οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό τους.

Η πρόβα είναι πάντα η στιγμή που οι τελευταίες λεπτομέρειες μπαίνουν στη θέση τους. Η Evangelia έκανε το δικό της soundcheck, πήρε θέση στη σκηνή και έδειξε πως έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς.

Η παρουσία της αναμένεται να είναι ένα από τα μουσικά highlights της ΗΘΕ 2026, με το κοινό να ετοιμάζεται να τραγουδήσει μαζί της και να απολαύσει live τις αγαπημένες του επιτυχίες.

Η μεγάλη συναυλία πλησιάζει και, αν κρίνουμε από την πρόβα, η Evangelia έχει ήδη βρει τον ρυθμό της. Τώρα μένει μόνο να ανοίξουν τα φώτα και να ξεκινήσει το party!

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Evangelia ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 πρόβα
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