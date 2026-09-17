Μουσική 17.09.2026

Emanouela: Η ενέργεια από την πρόβα της για την ΗΘΕ 2026 ανέβασε την ένταση για τη μεγάλη συναυλία

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Η Emanouela ετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά της ΗΘΕ 2026 και η πρόβα της μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από την ενέργεια που θα φέρει στη σκηνή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 θα διεξαχθεί αύριο, 18 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Νερού.
  • Η καλλιτέχνιδα Emanouela πραγματοποίησε πρόβα για τη συναυλία.
  • Η πρόβα της Emanouela έδωσε μια γεύση από τη μουσική και τον χορό της βραδιάς.
  • Η εκδήλωση αναμένεται να είναι γεμάτη μουσική, χορό και θετική ενέργεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει! Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 επιστρέφει αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Νερού, και όλα δείχνουν πως η βραδιά θα είναι γεμάτη μουσική, χορό και φυσικά… θετική ενέργεια. Λίγο πριν το κοινό πάρει τη θέση του μπροστά από τη σκηνή, οι καλλιτέχνες κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες και το συναυλιακό mood έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ετοιμάζονται να βρεθούν στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 είναι και η Emanouela, η οποία πραγματοποίησε τη δική της πρόβα και μας έδωσε μια μικρή γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Με το δικό της ξεχωριστό vibe, η νεαρή καλλιτέχνιδα μπήκε στο κλίμα της μεγάλης βραδιάς και έκανε τις τελευταίες δοκιμές πριν από το αυριανό live.

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Η πρόβα ήταν η τέλεια ευκαιρία για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από την ενέργεια που θα φέρει η Emanouela στη σκηνή. Μπορεί οι χιλιάδες θεατές να μην έχουν φτάσει ακόμη στην Πλατεία Νερού, όμως το κλίμα έχει ήδη αρχίσει να θυμίζει συναυλία. Μουσική, ρυθμός και η απαραίτητη διάθεση για χορό έδωσαν το στίγμα λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού.

Και τώρα το μόνο που απομένει είναι η αυριανή βραδιά. Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό στην Πλατεία Νερού για ένα μεγάλο μουσικό party, με αγαπημένους καλλιτέχνες και ένα πρόγραμμα που υπόσχεται πολλές στιγμές για τραγούδι και χορό.

Η Emanouela είναι πλέον έτοιμη να ανέβει στη σκηνή και η πρόβα της ήταν μόνο η αρχή. Αν το κλίμα που επικράτησε στις τελευταίες δοκιμές είναι μια μικρή πρόγευση για όσα θα συμβούν αύριο, τότε η ΗΘΕ 2026 αναμένεται να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο.

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Emanouela ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026
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