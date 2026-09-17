ΗΘΕ: 10 fun facts που δεν ήξερες για τον απόλυτο μουσικό θεσμό!

Με μια ματιά Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας (ΗΘΕ) θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Νερού, με δωρεάν είσοδο.

Η ΗΘΕ ξεκίνησε το 2006 με 3.000 θεατές και έφτασε σε ρεκόρ 65.000 θεατών το 2014.

Ο Θέμης Γεωργαντάς έχει παρουσιάσει 12 από τις 20 διοργανώσεις του θεσμού.

Η ΗΘΕ έχει φιλοξενήσει παγκόσμιους καλλιτέχνες όπως οι Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack και Akon. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, η Πλατεία Νερού στο Φάληρο ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να υποδεχτεί τον απόλυτο μουσικό θεσμό της χρονιάς, την Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion. Ο εμβληματικός αυτός χώρος, που έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του κοινού με μερικές από τις πιο δυνατές μουσικές αναμνήσεις, μετατρέπεται ξανά σε ένα τεράστιο, ανοιχτό dancefloor κάτω από τον αττικό ουρανό. Χιλιάδες νέοι από κάθε γωνιά της χώρας αναμένεται να δώσουν το καθιερωμένο ραντεβού τους για μια βραδιά όπου ο παλμός, ο χορός και τα θετικά vibes θα χτυπήσουν «κόκκινο», αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά πως αυτό το μοναδικό μουσικό ραντεβού παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων της νεολαίας και συνεχίζει τη δυναμική του πορεία με αμείωτη ένταση.

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, συνδυάζοντας την αγαπημένη ενέργεια του θεσμού με ένα υπερσύγχρονο line-up που φέρνει στη σκηνή τους πιο hot καλλιτέχνες της εποχής. Στη φετινή σκηνή θα δώσουν το «παρών» ο αξεπέραστος Σάκης Ρουβάς, ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρρης και η εκρηκτική Lila, πλαισιωμένοι από την απόλυτη pop queen Ελένη Φουρέιρα, τον Akylla, την Evangelia, την Anastasia και την Elize, δημιουργώντας μια μοναδική παρέα επί σκηνής. Και το καλύτερο; Όλα αυτά προσφέρονται εντελώς δωρεάν, επιβεβαιώνοντας πως η φιλοσοφία της Amita Motion παραμένει αναλλοίωτη: η μουσική ανήκει σε όλους, ενώνει τις παρέες και μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή στο έπακρο χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

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1. Από τις 3.000 στις 10.000

Όταν ο θεσμός πρωτοξεκίνησε το 2006 στην Τεχνόπολη, η πρώτη συναυλία υποδέχτηκε περίπου 3.000 θεατές. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι αυτή η αρχική «σπίθα» θα γινόταν το απόλυτο ραντεβού της νεολαίας, με τις επόμενες χρονιές, ειδικά στην περίοδο του ΟΑΚΑ και της Πλατείας Νερού, να σπάνε τα κοντέρ συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες μουσικόφιλους σε κάθε διοργάνωση.

2. Το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχής με 65.000 θεατές

Η ΗΘΕ έχει ζήσει στιγμές απόλυτης αποθέωσης, με κορυφαία χρονιά-σταθμό το 2014, όπου η προσέλευση του κοινού εκτοξεύτηκε στους 65.000 θεατές, μετατρέποντας τον χώρο σε μια τεράστια, ζωντανή αγκαλιά μουσικής και θετικής διάθεσης.

3. Ο ακάθεκτος Θέμης Γεωργαντάς και το ρεκόρ παρουσίασης

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος συνδεδεμένος άρρηκτα με την ψυχή του θεσμού, αυτός είναι ο Θέμης Γεωργαντάς. Ως ο επίσημος πρεσβευτής της θετικής ενέργειας, έχει βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης σε 12 από τις συνολικά 20 διοργανώσεις, αποτελώντας το σταθερό σημείο αναφοράς για κάθε γενιά που μεγάλωσε με την Amita Motion.

4. Παγκόσμια ονόματα στα decks

Η σκηνή της ΗΘΕ δεν φιλοξένησε ποτέ μόνο κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά και τιτάνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Στα αξέχαστα highlights περιλαμβάνονται τα επικά DJ sets από τεράστια ονόματα της παγκόσμιας EDM σκηνής, όπως οι Dimitri Vegas & Like Mike το 2016 και ο θρυλικός Afrojack το 2018, που έκαναν την Ελλάδα να χορεύει σε παγκόσμιους ρυθμούς.

5. Το ιστορικό «stage dive» του Akon στη βροχή

Το 2009, ο παγκόσμιος superstar Akon ανέβηκε στη σκηνή παρά το γεγονός ότι μόλις είχε ξεσπάσει καταρακτώδης βροχή. Η ενέργειά του ήταν τόσο εκρηκτική που, ερμηνεύοντας το «Right Now», δεν δίστασε να κάνει stage dive μέσα στο ενθουσιασμένο κοινό, δημιουργώντας μια από τις πιο επικές στιγμές στην ιστορία των live acts στην Ελλάδα.

6. Η μοναδική ταυτόχρονη σύνδεση Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Το 2012 η μουσική απέδειξε ότι δεν έχει σύνορα ούτε αποστάσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνδέθηκαν ταυτόχρονα σε έναν κοινό παλμό, με τον Θέμη Γεωργαντά και τη Μαίρη Συνατσάκη να συντονίζουν αδιάκοπα τη γιορτή και στις δύο πόλεις.

7. Ο Σάκης Ρουβάς και η παράδοση των γενεθλίων

Ο Σάκης Ρουβάς είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν σημαδέψει την πορεία του θεσμού. Το 2015, στη μεγάλη επέτειο των 10 χρόνων της ΗΘΕ, ανέβηκε στη σκηνή για ένα φινάλε-υπερθέαμα ερμηνεύοντας το «Για πάντα μαζί», μια ευχή που πραγματοποιήθηκε αφού συνεχίζει να δίνει το «παρών» και στα φετινά 20ά γενέθλια του θεσμού.

8. Boys+Noise κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση

Το ελληνικό boy band που θύμιζε την επιτυχία των αντίστοιχων αμερικανικών συγκροτημάτων έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή της ΗΘΕ. Οι Boys+Noise, που γεννήθηκαν μέσα από τον διαγωνισμό Amita Motion Positive Group χάρη στους Playmen, απογείωσαν αμέσως το κοινό με την ενέργειά τους.

9. 40 χορευτές επί σκηνής για ένα μοναδικό show

Η Ελένη Φουρέιρα έχει χαρίσει μερικές από τις πιο iconic εμφανίσεις που έχουν περάσει ποτέ από το θεσπό. Κορυφαία στιγμή της, όταν το 2018 κατέκτησε τη σκηνή ερμηνεύοντας το «Caramella» συνοδευόμενη από 40 χορευτές της ομάδας House of Drama, οι οποίοι ταξίδεψαν ειδικά από τη Θεσσαλονίκη για να απογειώσουν το οπτικό θέαμα.

10. Δύο δεκαετίες, ελεύθερη είσοδος και αναρίθμητα συναισθήματα

Το πιο δυνατό fun fact είναι πως εδώ και 21 ολόκληρα χρόνια, ολόκληρος αυτός ο θεσμός, με τις τεχνολογικές υπερπαραγωγές, τα drones, τα φαντασμαγορικά σκηνικά και τους κορυφαίους καλλιτέχνες, προσφέρεται πάντα με ελεύθερη είσοδο στο κοινό, παραμένοντας πιστός στη φιλοσοφία του ότι η μουσική ανήκει σε όλους!

Κεντρική Εικόνα: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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