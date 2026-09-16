ΗΘΕ 2026: Οι Sarigian & Gls ανέβασαν ρυθμούς στην πρόβα

Οι Sarigian & Gls ανέβασαν ρυθμούς στην πρόβα τους για την ΗΘΕ 2026, με 1 δυναμικό performance, χορευτικό, σκηνικά και πολλή ενέργεια

Η σκηνή της ΗΘΕ 2026 παίρνει σιγά σιγά την τελική της μορφή και οι Sarigian & Gls μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το performance που ετοιμάζουν. Η πρόβα τους είχε από την πρώτη στιγμή ένταση, ρυθμό και πολλή ενέργεια, με το stage να μετατρέπεται σε ένα πραγματικό playground για τους δύο καλλιτέχνες.

Οι Sarigian & Gls μπήκαν στη σκηνή με ξεκάθαρο attitude και ένα performance που βασίζεται στον ρυθμό και τη δυναμική τους παρουσία. Οι εναλλαγές, οι κινήσεις και το μεταξύ τους interaction έδωσαν στην εμφάνιση έναν ιδιαίτερα ανεβασμένο χαρακτήρα, ενώ το χορευτικό πρόσθεσε ακόμη περισσότερη κίνηση στο act.

Διάβασε επίσης: Η Anastasia γέμισε τη σκηνή με ρυθμό και ενέργεια στην πρόβα της για την ΗΘΕ 2026

Και φυσικά, τα σκηνικά έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Το stage setup δημιούργησε το κατάλληλο background για το performance, ενώ ο φωτισμός και η συνολική εικόνα έδεσαν με τον ρυθμό, κάνοντας την πρόβα να μοιάζει ήδη με κανονικό live.

Το κλίμα ήταν γεμάτο ενέργεια, με τους Sarigian & Gls να δείχνουν ότι έχουν μπει για τα καλά σε ΗΘΕ 2026 mode. Από τον ρυθμό μέχρι το χορευτικό και από τη σκηνική παρουσία μέχρι τα visuals, όλα τα στοιχεία έδειχναν πως το act έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει το κοινό σε διαρκή κίνηση.

Αν αυτή ήταν μόνο η πρόβα, τότε οι Sarigian & Gls φαίνεται πως ετοιμάζουν ένα performance που θα έχει πολύ beat, attitude και ακόμη περισσότερη ενέργεια όταν έρθει η ώρα να ανάψουν τα φώτα της ΗΘΕ 2026.

Διάβασε επίσης: