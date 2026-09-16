Μουσική 16.09.2026

Η Anastasia γέμισε τη σκηνή με ρυθμό και ενέργεια στην πρόβα της για την ΗΘΕ 2026

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Η Anastasia ανέβασε ρυθμούς στην πρόβα της για την ΗΘΕ 2026, με δυνατό performance, χορευτικό, σκηνικά και πολλή ενέργεια.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anastasia έκανε πρόβα για την ΗΘΕ 2026, γεμίζοντας τη σκηνή με ρυθμό και ενέργεια.
  • Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από δυναμικό ρυθμό, άνεση και έντονη παρουσία.
  • Τα σκηνικά και το χορευτικό συνέβαλαν σε ένα δυνατό visual αποτέλεσμα και performance-driven χαρακτήρα.
  • Η πρόβα έδειξε ένα performance με attitude, που αναμένεται να ξεχωρίσει στην ΗΘΕ 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026 έχει ξεκινήσει και η σκηνή παίρνει ήδη ζωή μέσα από τις πρόβες των καλλιτεχνών. Ανάμεσά τους και η Anastasia, η οποία έδωσε μια δυναμική πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει για τη μεγάλη μουσική γιορτή.

Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Από τα πρώτα λεπτά της πρόβας, ο παλμός ήταν ανεβασμένος. Η Anastasia κινήθηκε με άνεση πάνω στη σκηνή, γεμίζοντας τον χώρο με ενέργεια, ενώ ο ρυθμός του performance έδωσε αμέσως το στίγμα μιας εμφάνισης που δεν θα περάσει απαρατήρητη.

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Τα σκηνικά έδεσαν με το συνολικό vibe της εμφάνισης, δημιουργώντας ένα δυνατό visual αποτέλεσμα, ενώ το χορευτικό πρόσθεσε ακόμη περισσότερη ένταση και κίνηση. Οι χορευτές κινήθηκαν με απόλυτο συγχρονισμό, δίνοντας στο act έναν πιο ολοκληρωμένο και performance-driven χαρακτήρα.

Η Anastasia, άλλωστε, έχει αποδείξει ότι ξέρει να μεταφέρει την ενέργειά της στο κοινό. Και από όσα είδαμε στην πρόβα, στην ΗΘΕ 2026 ετοιμάζει ένα performance με ρυθμό, attitude και αρκετές στιγμές που θα κάνουν τη σκηνή να πάρει φωτιά.

Το κλίμα στην πρόβα ήταν ήδη αυτό που θέλουμε να δούμε και στη μεγάλη βραδιά: μουσική, χορός, ένταση και πολλή θετική ενέργεια. Αν αυτό ήταν μόνο το πρώτο δείγμα, τότε η εμφάνιση της Anastasia στην ΗΘΕ 2026 έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει μία από τις στιγμές που θα ξεχωρίσουν.

Κεντρική φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

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Αναστασία ΗΘΕ 2026 Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 πρόβα
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