Celeb News 16.09.2026

Ο λόγος που η Anna Wintour δεν ήθελε την Dolly Parton στο εξώφυλλο της Vogue

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Οι άγνωστες λεπτομέρειες για το πώς η Anna Wintour απέρριψε την Dolly Parton από το εξώφυλλο της Vogue
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Anna Wintour απέρριψε την Dolly Parton για το εξώφυλλο της Vogue τέσσερις φορές.
  • Η Wintour θεωρούσε την Parton υπερβολικά country και κιτς για το περιοδικό.
  • Άλλες γνωστές γυναίκες είχαν παρόμοια αρχική απόρριψη από τη Wintour.
  • Η μεταγενέστερη εμφάνιση της Kim Kardashian στη Vogue καθιστά την απόρριψη της Parton ακατανόητη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί η θρυλική Dolly Parton να αποτέλεσε για δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους θρύλους της country μουσικής, ωστόσο η ισχυρή γυναίκα της μόδας και επί χρόνια αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, Anna Wintour, φέρεται να διατηρούσε εντελώς διαφορετική άποψη για την αισθητική της.

Η Dolly Parton με εντυπωσιακή εμφάνιση στα Emmys, τιμάται για την προσφορά της στην μουσική και την ψυχαγωγία.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Σύμφωνα με αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του Substack του δημοσιογράφου Rob Shuter («Naughty But Nice») και αναδημοσιεύθηκαν από το InTouch Weekly, η θρυλική τραγουδίστρια είχε προταθεί για το εξώφυλλο του κορυφαίου περιοδικού μόδας τουλάχιστον τέσσερις φορές. Παρά τις προτάσεις, η Wintour φέρεται να απέρριπτε κατηγορηματικά την ιδέα.

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«Η Anna πίστευε ότι η Dolly ήταν υπερβολικά country και πολύ κιτς για τη Vogue», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το περιβάλλον του περιοδικού. «Εκείνη έβλεπε μόνο στρας, ενώ ολόκληρος ο αμερικανικός λαός έβλεπε ένα ζωντανό είδωλο. Τελικά, η Wintour δεν μπόρεσε ποτέ να το αντιληφθεί αυτό».

Η Anna Wintour, η εμβληματική διευθύντρια της Vogue, σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Shuter, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, σημείωσε πως η διάσημη διευθύντρια είχε δείξει ανάλογες αντιστάσεις και απέναντι σε άλλες γνωστές γυναίκες, όπως η Jessica Simpson, η Alicia Keys και η Jennifer Lopez, προτού αυτές καταφέρουν τελικά να κερδίσουν την αποδοχή του περιοδικού. Στον αντίποδα, η Vogue έκανε τη μεγάλη στροφή αργότερα, φιλοξενώντας στα εξώφυλλά της τη σταρ των ριάλιτι Kim Kardashian, αρχικά το 2014 στο πλευρό του Kanye West και το 2019 μόνη της.

«Αυτό κάνει την απόρριψη της Dolly να φαντάζει ακόμη πιο ακατανόητη σήμερα», πρόσθεσε άλλη πηγή. «Η Vogue αγκάλιασε τους influencers και τη χλιδή, αλλά θεώρησε πως η Dolly Parton δεν διέθετε την απαιτούμενη καλαισθησία; Αστειεύεστε».

Η Dolly Parton ποζάρει με ένα εντυπωσιακό κόκκινο, λευκό και μπλε φόρεμα με αστεράκια, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Το εν λόγω δημοσίευμα έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο έντονου ντεμπάτε γύρω από τις επιλογές της Anna Wintour, καθώς στο παρελθόν είχαν προκληθεί ποικίλες αντιδράσεις τόσο γύρω από τις χορηγίες του Met Gala (όπως αυτή του Jeff Bezos και της συζύγου του) όσο και από άλλες αποφάσεις της στον χώρο του Costume Institute, συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής έκθεσης αφιερωμένης στον John Galliano.

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Anna Wintour dolly parton VOGUE
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